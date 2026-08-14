УДАЛЬЦОВА, ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА

Удальцóва, Зинаида Владимировна (05.03.1918, Кисловодск — 29.09.1987, Баку) — советский историк-византинист и медиевист. Родилась в семье землевладельца Владимира Амвросьевича Мыльцына и его жены Марианны Дмитриевны (урожденной Абрамовой). Во время Гражданской вой­ны семья потеряла почти все имущество и в 1929, опасаясь преследований, переехала в Москву. В 1935 девушка поступила на исторический факультет МГУ, где училась у Е. А. Косминского . На втором курсе вышла замуж за сокурсника И. И. Удальцова. В 1940 У. окончила МГУ и была оставлена в аспирантуре под руководством Косминского. В 1941 с семьей У. была эвакуирована в Бугуруслан, преподавала в местном учительском институте и в Молдавском педагогическом институте (эвакуирован из Кишинева). В эвакуации познакомилась с М. А. Алпатовым, который стал ее вторым мужем. В июле 1943 вернулась в Москву и восстановилась в аспирантуре. В 1944–1949 преподавала в Высшей партийной школе. В 1945 защитила кандидатскую диссертацию «Борьба партий в Византии XV в. и деятельность Виссариона Никейского». С 1946 по 1986 преподавала на кафедре истории Средних веков МГУ, в 1968 утверждена в звании профессора. В 1947–1949 работала в Институте славяноведения АН СССР, с 1949 — в секторе истории Византии Института истории АН СССР. В 1960 защитила докторскую диссертацию «Италия и Византия в VI в.». В 1961 У. возглавила сектор истории Византии (в 1968–1970 в составе Института славяноведения и балканистики, в 1970–1980 — в составе Института всеобщей истории). В 1976 избрана членом-корреспондентом АН СССР. С 1980 по 1987 возглавляла Институт всеобщей истории АН СССР. Сыграла важную роль в возрождении византиноведения в СССР. Возглавляла ассоциацию византинистов СССР, с 1976 — вице-президент Международной ассоциации византинистов, участвовала в международных конференциях и конгрессах. В 1978–1983 — председатель Российского Палестинского общества. В 1982 избрана иностранным членом Саксонской академии наук в Лейпциге. Автор свыше 300 научных трудов, посвященных разным аспектам истории Византии: экономике, аграрному и городскому строю, социально-политической истории, идейной и культурной жизни. Инициатор и участник ряда коллективных трудов: «История Византии» (1967), «Культура Византии» (1984–1991), «История Европы с древнейших времен до наших дней» в 8 томах (т. 1–2, 1988–1992). Ответственный редактор «Византийского временника», член редколлегии сборника «Средние века». Помимо истории Византии занималась изучением теоретических проблем европейского феодализма. Руководила изданием «История крестьянства в Европе» (3 т., 1985–1986).

Погибла во время купания в море. Похоронена в Москве, на Ваганьковском кладбище.

Награждена государственными наградами: орден Трудового Красного Знамени (1975), орден «Знак Почета» (1981), Государственная премия СССР (1987, посмертно), Государственная премия РФ в области науки и техники (1996, посмертно).

Соч. : Италия и Византия в VI в. М., 1959; Советское византиноведение за 50 лет. М., 1969; Идейно-политическая борьба в ранней Византии (по данным историков IV–VII вв.). М., 1974.

Лит. : Самодурова З. Г. З. В. Удальцова: творческий путь // Византийский временник. Т. 49. М., 1988. С. 3–12; Алпатов В. М. Член-корреспондент РАН Зинаида Владимировна Удальцова (1918–1987) // Новая и новейшая история. 2008. № 6. C. 185–196; Лебедева Г. Е., Пиотровская Е. К., Слядзь А. Н. З. В. Удальцова как организатор советского византиноведения // Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего Нового времени. 2018. № 4(2). С 9–27. А. В. Кузнецов .