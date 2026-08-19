УАЛИ ХАН (Вали-Хан)

УАЛИ́ ХАН (Вали-Хан) - хан Среднего жуза (1741-1821).

Старший сын хана Аблая от второй жены каракалпачки Сайман-Ханым наследовал титул согласно воле Аблай хана. В начале января 1782 г. был утвержден в звании хана Цинским императором. 23 февраля того же года был утвержден ханом Среднего жуза специальной царской грамотой. 1 ноября 1782 г. был провозглашен ханом султанами и биями Среднего жуза. Похоронен в ауле Сырымбет современной Акмолинской области. Имел 14 сыновей от двух жен: от старшей – 5, и от младшей, Айганым – 9. После его смерти ханская власть была официально ликвидирована царской администрацией. Власть Уали хана изначально была слабой. В вопросах внешней политики он придерживался курса своего отца Аблая, которому довольно долгое время удавалось лавировать между Китаем и Россией. Цинский двор изначально сделал ставку на Уали хана как наиболее прагматичного и опытного политика. Уали хан, умело следуя политике заигрывания с Российской и Цинской империями, смог надолго сохранить независимость казахов, противопоставляя имперским замыслам России «китайский фактор». Уали смог не только сдержать российскую политику, но и обратил ее внимание на интересы казахов. Налаживая отношения с Пекином, Уали хан преследовал и другую цель. С упадком могущества джунгарских племен исчез и внешний фактор, способствовавший объединению страны. Исчезновение «джунгарской угрозы», или, можно сказать, ослабление ее, способствовало усилению центробежных тенденций внутри Казахского ханства. Поэтому, осознавая, что «китайский фактор» в какой-то степени будет способствовать консолидации политических сил казахского общества, Уали сознательно придерживался конфликтного тона во взаимоотношениях с Китаем. Местонахождение Казахстана между двумя державами обусловило бы и двойную ориентацию в казахском обществе, что привело бы к его политическому расколу. Так, многие родоправители были склонны к переходу под российский протекторат , а другие желали быть под крылом Цинской империи. Тем не менее Уали вел гибкую внешнюю политику также в отношении Российской империи. Периодически сообщая русской администрации о своих контактах с Китаем, Уали тем самым повышал свой политический вес. Идя на элементарный политический торг. Тесные связи Уали хана с Цинским двором вызывали недовольство царского правительства, которое всячески старалось воспрепятствовать сближению позиций казахов в Цинской империи. Русская администрация предпринимала все меры для того, чтобы разъединить обе стороны. Однако не все попытки увенчались успехом. В итоге царское правительство начало заигрывать с некоторыми влиятельными казахскими султанами, пытаясь этим усилить внутренние противоречия в отдельных казахских жузах. Вмешательство русской администрации во внутриполитическую жизнь казахских улусов и обусловило в конце концов ослабление ханской власти.

В период правления Уали хана царское правительство с целью усиления своего влияния осуществило передвижение пограничной линии в глубь территории Среднего жуза. Слабость ханской власти, феодальная раздробленность и хозяйственный кризис создавали для этого благоприятную ситуацию. Более того, внутренняя политика Уали хана вызывала недовольство в подвластных ему территориях. В 1795 г. казахские роды направили русскому царю письмо с жалобой на Уали хана. В том же году 43350 человек, возглавляемые султанами и биями Среднего жуза, приняв присягу на верность России, откочевали в сторону русской границы.