У ПЭЙФУ

У Пэйфý (22.04.1874, Шаньдун — 04.12.1939, Пекин) — китайский военный и государственный деятель, глава чжилийской группировки (клики) милитаристов. Из семьи лавочника, получил традиционное образование. С 1898 служил в Бэйянской армии. В 1903 окончил Баодинскую военную академию. Во время Русско-японской вой­ны 1904–1905 был взят в плен русскими и приговорен к казни за шпионаж, но бежал. До 1911 служил под командованием Цао Куня . Благодаря выдающимся стратегическим способностям сделал быструю военную карьеру и к 1916 стал командиром бригады и генерал-майором. После распада Бэйянской армии на противоборствующие группировки примкнул к чжилийской клике, действовавшей в союзе с аньхойской (аньхуэйской) группировкой Дуань Цижуя, которая контролировала Пекин. В 1918 выступал в защиту конституции и за переговоры с правительством Сунь Ятсена в Гуанчжоу. В ходе чжили-аньхойской вой­ны в 1920, возглавив силы антианхойской коалиции, одержал быструю победу и в союзе с фэнтяньской кликой правителя Маньчжурии Чжан Цзолиня занял Пекин. С распадом союза в 1922 началась Первая чжили-фэнтяньская вой­на, в которой вой­ска У П. также быстро одержали верх, обеспечив чжилийской клике контроль над столицей и провинциями Чжили, Хэнань, Шаньси, Шаньдун и Хубэй, а У П. — роль их правителя. На сессии собранного в августе 1922 в Пекине Национального собрания выступал за политическое объединение страны, роспуск Пекинского и Кантонского правительств и принятие новой конституции. В октябре 1924 во время Второй чжили-фэнтяньской вой­ны потерпел поражение из-за предательства Фэн Юйсяна , захватившего Пекин, но сохранял позиции в Центральном Китае до августа-сентября 1926, когда его вой­ска были разбиты в ходе Северного похода 1926–1927 , после чего жил в Сычуани. В 1930-х неоднократно осуждал действия Японии в Китае, отказываясь от японских предложений о сотрудничестве, в том числе — от поста в марионеточном правительстве Сев. Китая.

Лит .: История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. 7: Китайская Республика (1912–1949) / Отв. ред. Н. Л. Мамаева. М., 2013. С. 788–789. С. Н. Губина .