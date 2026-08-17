ТЫРНОВСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1879

Тырновская конститýция 1879 (Конституция Болгарского княжества) — первая конституция Болгарии. Принята Учредительным Народным собранием в г. Тырново (ныне Велико-Тырново) 16 апреля 1879. Проект (Органический устав) был подготовлен в канцелярии Временного русского управления в Болгарии (см. Болгария ), согласован с болгарскими общественными деятелями и доработан Российской императорской комиссией в Санкт-Петербурге. Согласно Т. к. Болгария являлась наследственной конституционной монархией с народным представительством. Исполнительная и военная власть принадлежала князю (с 1908 — царю), законодательная — однопалатному Народному собранию (парламенту) и князю, утверждавшему принятые парламентом законы. Заседания парламента объявлялись публичными, законодательной нормой становились депутатская неприкосновенность и ответственность назначаемого князем правительства (Совета министров) перед князем и парламентом. Т. к. декларировала равенство подданных, неприкосновенность личности, частной собственности, переписки, свободу печати, собраний и организаций, всеобщее избирательное право для мужчин, достигших 21 года, право на получение начального образования, православие как основную религию страны. Для изменения конституции или избрания князя требовался созыв Великого народного собрания с удвоенным количеством депутатов. В 1881–1884 действие Т. к. было временно приостановлено; в 1893 (15 мая) и 1911 (11 июля) внесены поправки, сократившие права парламента. После военного переворота 19 мая 1934 фактически не действовала. 4 декабря 1947 была заменена Конституцией Народной Республики Болгария.

Лит. : Конституция на Болгарското Царство. София, 1945. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.