ТЫЛ ЙОЗЕФ КАЭТАН

Чешский драматург, поэт, переводчик, публицист, театральный постановщик и критик. Автор слов чешского гимна «Где мой дом» («Gde domov můj»). Один из главных представителей сентиментального романтизма.

На протяжении всего творческого пути Тыл интересовался в первую очередь условиями жизни человека в текущем моменте и стремился содействовать ее улучшению, мотивируя людей идеалистичностью своей прозы. В его патриотических, социальных и провинциальных повестях и рассказах чешская проза начала отвечать запросам и вызовам современной жизни. Его нравоучительные, исторические и сказочные пьесы стали основой для всего чешского театрального репертуара.

Становление

Й.К. Тыл родился 4 февраля 1808 г. в чешском городе Кутна Гора. Его отец был музыкантом в пехотном полку, но в 1809 г. вышел в отставку и стал портным, мать – дочерью кутногорского мельника. С 1819 по 1822 г. Тыл посещал начальную школу в родном городе, затем стал учеником Академической гимназии в Праге. В 1926 г. он перевелся в гимназию в Градце Кралове, увлекшись культурным реноме этого города. Там он познакомился со знаменитым драматургом Вацлавом Климентом Клицперой, жил в его доме и был воспитателем его детей. Именно в эти годы Тыл начал заниматься литературным творчеством. По окончании школы в 1828 г. он поступил на философский факультет Пражского университета . Однако уже в 1830 г. страсть к театру привела Й.К. Тыла во второсортную немецкую кочевую труппу, где он с несколькими приятелями занимался постановкой чешских пьес. Также он в качестве актера был задействован в нескольких кочевых труппах и выступал в том числе за рубежом. В эти годы Тыл познакомился с актрисой и оперной певицей Магдаленой Форхайм, на которой женился в 1839 г., однако брак быстро распался. С 1841 г. Тыл жил с сестрой Магдалены Анной, которая родила ему 9 детей.

Творчество

В 1831 г. Й.К. Тыл поселился в Праге, где получил должность служащего в военной бухгалтерии, которую занимал до 1842 г. В свободное время он продолжал заниматься театром и журналистикой: в качестве актера, переводчика и автора пьес он участвовал в чешскоязычных постановках в Пражском сословном театре; в 1834-1837 гг. возглавлял любительскую труппу Каетанского театра на Малой стране, объединившую в себе многих представителей молодой чешской интеллигенции. Многие из членов этой труппы в дальнейшем стали опорой чешской культурной и общественной жизни в провинции. Йозеф Тыл пришел в эту труппу, уже опубликовав несколько своих произведений. Его всесторонний художественный талант, писательский опыт и организаторские способности превосходно нашли применение в формирующихся в 1830-х гг. чешской общественной жизни, литературной и театральной среде. Тыл быстро стал личностью, репрезентующей молодые силы и новые тенденции. 21 декабря 1834 г. его пьеса «Фидловачка» («Fidlovačka») была поставлена ​​на сцене Сословного театра, в ней впервые прозвучала песня «Kde domov můj».

В 1833-1845 гг. с небольшими перерывами был редактором журнала «Jindy», затем сменившего название на «Květy». В 1840-1842 гг. Тыл создал свой журнал «Властимил», заявленный как «литературное ревю для самой взыскательной публики» и быстро прекративший существование после коммерческого неуспеха.

Середина 1840-х гг. стала вершиной популярности Йозефа Тыла у пражской публики: благодаря поддержке меценатов он начал издавать свои избранные сочинения, получил приз от Чешской матицы за роман «Последний чех» (1844), был любимцем чешского народа. Причиной его неожиданного падения стала не только разгромная критика «Последнего чеха» со стороны К. Гавличека-Боровского , виднейшего чешского общественного деятеля и писателя, но и в целом изменившиеся настроения общества в преддверии революции 1848 г. Тыл был демократом, но демократизм его был спонтанен, наивен в политических вопросах. Писатель, таким образом, уже не годился в представители культуры пражского мещанства.

С этого времени Тыл обратил свои редакторские и литературные таланты в сторону чешского простого народа. В 1846-1849 гг. он был редактором журнала «Пражский посол» («Pražský posel»), нацеленного на народное просвещение. В 1849 г. он начал издавать газету для деревни «Sedlské noviny», однако быстро потерпел неудачу в этом начинании. «Пражский посол», однако, пользовался популярностью у читателей, но во многом потому, что Й.К. Тыл после революции 1848 г. был избран депутатом Австрийского Рейхстага.

В апреле 1846 г. получил должность драматурга и художественного руководителя чешскоязычного репертуара Пражского сословного театра. В 1848 г. Тыл не остался в стороне от политики, стал членом Свято-Вацлавского комитета, участником славянского съезда, он принимал участие в формировании национальной организации «Славянская липа». В 1851 г. чешская труппа Сословного театра была распущена на волне послереволюционной политической реакции, и Тыл вместе с уволенными актерами основал новую. Однако как политически неблагонадежный, он не смог получить театральной лицензии и вынужден был вернуться к странствующим представлениям. Пытаясь прокормить большую семью, Тыл обрастал все новыми и новыми долгами. Летом 1856 г. во время одной из кочевых постановок в городе Пльзень Йозеф Каэтан Тыл скончался.