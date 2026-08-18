ТВРТКО II КОТРОМАНИЧ, СТЕФАН (СТЕПАН)

Твртко II Котромáнич, Стефан (Степан) ( сербохорв. Стефан Твртко II Котроманиħ / Stjepan Tvrtko II Tvrtković) (между 1375 и 1382, ? — 1443, ?) — король Боснии из династии Котроманичей (1404–1409, 1421–1443).

Незаконный сын Твртко I Котроманича . В 1404 Т. II К. был возведен на престол боснийской знатью, недовольной правлением короля Стефана Остои (1398–1404, 1409–1418), вероятно, другого сына (по иной версии — брата) Твртко I. Как и Стефан Остоя, Т. II К. был обязан возведением на престол Хрвое Вукчичу из рода Хорватиничей, носившему титулы бана Хорватии, Великого князя Боснии и герцога Сплита. Попытки Стефана Остои освободиться от влияния Вукчича обусловили его союз с королем Венгрии Сигизмундом I Люксембургом , противником Вукчича в борьбе за венгерскую корону, что и привело к замене Остои Т. II К. на боснийском престоле.

Но при помощи Сигизмунда Остоя сохранил королевскую резиденцию Бобовац и в 1409 вернул себе престол после сокрушительного поражения, нанесенного в 1408 венгерским королем боснийскому вой­ску под предводительством Т. II К. в битве при крепости Добой. Было убито более 100 пленников из высшей боснийской знати, а Т. II К. заточен в крепость. Вукчич признал власть Сигизмунда и возвращение Остои на боснийский престол, и Т. II К. был отпущен на свободу.

Хотя Остои наследовал его единственный законный сын Степан Остоич (1418–1421), Т. II К. вернул себе трон в 1421 при поддержке Османов. В ­1420-х политика Т. II К. благоприятствовала экономическому развитию страны: велась эффективная добыча руды, возросло число иностранных купцов. Ключевой внешнеполитической задачей Т. II К. было противостояние усиливавшемуся османскому влиянию. Для ее решения в 1422 Т. II К. стал союзником Венеции, но рейд турок в Боснию в 1424 вынудил его заключить союз с Венгрией в середине 1420-х.

С начала 1430-х Т. II К. боролся со старшим из незаконнорожденных детей Остои — Радивоем, поддержанным турками, которые взяли Бобовац в 1434. Это повлекло вмешательство венгров в боснийские дела, но отвоеванные ими территории Т. II К. вновь потерял. Противоборство с Радивоем и Османами Т. II К. продолжал до своей смерти в 1443. В противовес Радивою бездетный Т. II К. сделал своим наследником другого незаконнорожденного сына Остои — Степана Томаша, правившего Боснией до 1461.

Лит. : Živković P. Tvrtko II Tvrtković: Bosna u prvoj polovini XV stoljeća. Sarajevo, 1981. Н. В. Татарчук.