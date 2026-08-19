ТУССЕН-ЛУВЕРТЮР, ФРАНСУА ДОМИНИК

Туссéн-Лувертю́р ( фр . Toussaint-Louverture) , Франсуа Доминик (20.05.1743, близ Кап-Аитьена, Гаити — 08.04.1803, замок Фор-де-Жу, Франция) — руководитель борьбы за независимость Гаити (Сан-Доминго), национальный герой. Родился на плантации Бреда, неподалеку от Капа, в семье раба. В детстве был конюхом, кучером. Т. получил образование и профессию ветеринара, выучил французский и латинский языки, был знаком с французской литературой эпохи Просвещения . Стал сторонником права человека на свободу. В возрасте 33 лет получил свободу. В 1791 присоединился к восстанию негров-рабов Сан-Доминго против французских колонизаторов, возглавил освободительное движение, создав собственную армию из 4 тыс. негров. Во время начавшейся в 1793 вой­ны между Францией и Испанией, владевшей восточной частью острова (Санто-Доминго), перешел на сторону Испании за обещание отменить рабство. После отмены рабства якобинским Национальным конвентом 4 февраля 1794 армия Т.-Л. перешла на сторону Франции. Т.-Л. добавил к своей фамилии прозвище Лувертюр («открывающий», фр. L’Ouverture). По Базельскому миру 1795 Испания утрачивала свои владения и весь остров переходил под управление Франции. За свои полководческие таланты в 1795 получил звание генерала, в 1797 стал главнокомандующим силами Сан-Доминго. В 1798 под его командованием английские вой­ска были вынуждены покинуть занятые до этого западные районы острова. В 1800 Т.-Л. получил конт­роль над всем о. Гаити при сохранении формального подчинения Франции. Т.-Л. провел выборы в Учредительное собрание, в котором были представлены белые, мулаты и негры. В январе 1801 провозгласил отмену рабства. 3 июля 1801 принята конституция Сан-Доминго. Остров провозглашен автономным владением Франции. Т.-Л. получил должность пожизненного генерал-губернатора с неограниченной властью. В 1802 армия Т.-Л. оказала решительное сопротивление Франции, пытавшейся восстановить свою власть над островом. Приняв предложение о перемирии, Т.-Л. был арестован и вывезен во Францию. Указом Наполеона (1769–1821) на Гаити было восстановлено рабство. 8 апреля 1803 Т.-Л. скончался в замке Фор-де-Жу. На Гаити и в других странах Латинской Америки Т.-Л. установлены памятники как основателю первого независимого государства в регионе.

Лит. : Césaire A. Toussaint Louverture: La Revolución Francesa y el problema colonial. La Habana, 1967; Альперович М. С., Слезкин Л. Ю. История Латинской Америки. М., 1981; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; Smartt Bell M. Toussaint Louverture: Biography. New York, 2008; Girard Ph . Toussaint Louverture: A Revolutionary Life. 2016; Гончарова Т. Н . Контрреволюция 1802 года во французских колониях: решение Бонапарта о восстановлении рабства // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. СПб., 2021. № 21 (1). С. 29–43. И. В. Селиванова.