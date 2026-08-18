ТУРЖАНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Биография и военная карьера

По происхождению из потомственного дворянства. После окончания Смоленского реального училища поступил в Морской корпус. С 1908 г. на службе в военно-морском флоте. 19 декабря 1911 г. получил чин мичмана, служил на Балтийском флоте. В 1912 — 1913 гг. вахтенный начальник различных судов Балтийского флота. В 1913 г. прослушал теоретические курсы авиации имени В.В. Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте, на следующий год поступил в офицерскую школу авиации. В июле 1914 г. совершил свой первый самостоятельный полёт на французском самолете типа «Фарман», вскоре начал службу в Ревеле в составе 3-й авиационной станции. В марте 1915 г. во время учебного полета над Бумажным озером попал в аварию. В июне во время полета возник пожар, сгорело одно крыло гидроплана, П.В. Туржанский сел на воду, откуда его вместе с механиком унтер-офицером С.А. Волковым спас морской катер. В сентябре 1915 г. получил звание морского летчика. Во время военной кампании 1916 г. морская авиация Балтийского флота активно боролась с германской авиацией, Туржанский участвовал в целом ряде воздушных боев. В декабре 1916 г. стал начальником воздушного отряда "Г" ("Глагол") и получил орден Св. Георгия 4-й степени за то, что смог поднять гидроаэропланы в бой, несмотря на бомбардировку, и в ближним бою сбил немецкий самолет. В июле - ноябре 1917 заведовал 1-м воздушным дивизионом Воздушной дивизии Балтийского флота. За годы Первой мировой войны получил наибольшее количество боевых наград среди морских летчиков российской армии. Не принял Октябрьской революции , в октябре 1918 г. поступил в Русский добровольческий отряд самозащиты Эстляндского края, затем сражался с красными в составе Северной армии. Осенью 1919 г. стал командиром экипажа тяжелого танка «Бурый медведь», который в сентябре был доставлен союзниками по Антанте в Ревель. Северо-Западная армия под командованием Н.Н. Юденича использовали танки союзников при наступлении на Петроград. Использование танков первоначально имело большой психологический эффект. Танковый ударный батальон принял участие в боях под Гатчиной и у Царского Села. У села Красное Село танк «Бурый медведь» был подорван гранатой. После провала наступления на Петроград Туржинский был поставлен вахтенным начальником на посыльном судне «Китобой». Из Ревеля судно отправилось в Тунис. Оттуда Туржинский вместе с частью экипажа перебрался во Францию. Во время Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. Погиб 9 сентября 1944 г. во время взрыва в бомбоубежище в Бресте.