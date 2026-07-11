ТУРСКИЙ МИТРОФАН КУЗЬМИЧ

Лесовод.

Происхождение и начало службы.

Родился в семье священника. В 1862 г. окончил физико-математический факультет СПбУ. В 1864—66 – таксатор по лесоустройству и лесной ревизор в Пермской губернии, в 1867—69 – лесничий в Нижегородск. губ, в 1869—75 – преподаватель Лисинской лесной школы близ столицы. В 1875 г. стажировался в Германии, знакомился с лесным хоз-вом, лесоразведением и постановкой преподавания лесоводства.

Преподаватель и ученый.

С 1876 до конца жизни – профессор кафедры лесоводства Петровской земледельческой и лесной академии, заведовал учебно-опытной Лесной дачей (с 1881). Основные труды посвящены таксации леса и проблемам лесоразведения. Изучал влияние внеш. условий на рост и качество лесных насаждений, исследовал динамику роста сосновых, еловых, березовых и др. насаждений, влияние на их рост густоты посадки, смешения различных пород деревьев и др. Предложил новый метод определения светолюбивости древесн. пород. Составил таксационные таблицы. Положил начало изучению лесов бассейна Волги и Днепра. Большую ценность представляют насаждения, заложенные под руководством Турского на Лесной опытной даче в 1877—80 и сохранившиеся до наших дней. М.К. Турский стремился обучать студентов на лучших лесоводственных объектах, отражавших передовые приемы ведения лесного хозяйства. Так, не ограничиваясь Лесной опытной дачей Петровской академии, организовывал летнюю практику студентов в Велико#Анадоле (1883 г.) и Никольской лесной даче (1884 г.), а также в Погонно#Лосиноостровском лесничестве. Он пропагандировал достижения степного лесоразведения, доказывал перспективность лесопольного хозяйства, а в выборочной форме рубок видел идеал, к которому должно стремиться высокоствольное хозяйство.

Один из основателей и бессменный председатель (1889—99) Московского лесного общества. В 1891 г. вышел в свет энциклопедический курс М.К. Турского «Лесоводство», который читался студентам агрономам. К настоящему времени этот классический учебник в основе своей не только не устарел, но и выдержал десять изданий. Жил в Петровско-Разумовском (до сер. 1890-х); на ул. Арбат, 36 (сер. 1890-х—1899). Похоронен на Введенском кладбище. В 1912 в сквере близ здания Лесного кабинета (ныне – каф. лесоводства) МСХИ, на углу Нижней дороги (ныне – ул. Прянишникова) и Нового ш. (ныне – Тимирязевская ул.), установлен бюст Турского (скульптор П.В. Дзюбанов).