ТУРГЕНЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Тургенев, Николай Иванович (12[23].10.1789, Симбирск — 29.09[10.11].1871, вилла Вербуа, близ Парижа) — российский экономист и публицист, участник движения декабристов, младший брат А. И. Тургенева . Получил образование в Благородном пансионе при Московском университете (1799–1806), Гёттингенском университете (1808–1811). Изучал историю, право и политэкономию. С 1816 — помощник статс-секретаря департамента экономии Госсовета. В 1818 издал книгу «Опыт теории налогов», где поднимал вопрос о крепостном праве в России. Идею о необходимости его ограничения Т. развил в записке «Нечто о крепостном состоянии в России», составленной по поручению М. А. Милорадовича . В 1819 стал членом «Союза Благоденствия», а позже — одним из создателей Северного общества. Во время выступления на Сенатской площади 14 декабря 1825 (см. Декабристов восстание ) находился за границей, был заочно приговорен к смертной казни.

В эмиграции написал труд «Россия и русские», вышедший в 1847 на французском и немецком языках. В нем Т. изложил историю тайных обществ с описанием личного опыта, свои взгляды на экономическое развитие России, подчеркивая аморальность и экономическую неэффективность крепостного права, необходимость реформировать судебную систему.

В 1856 Александр II амнистировал Т., вернув ему дворянство и чин действительного статского советника со знаками отличия. После этого Т. трижды посещал Россию (1857, 1859 и 1864), приветствовал реформы Александра II. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Лит. : Тарасов Е. И. Декабрист Николай Иванович Тургенев в Александровскую эпоху. Очерк по истории либерального движения в России. Самара, 1923; Парсамов В. С. Николай Иванович Тургенев: «Нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с сим понятия о свободе» // Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М., 2007. С. 67–75. Ю. Л. Михайлова .