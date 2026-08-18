ТУРАЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выдающийся русский востоковед, академик Российской академии наук (2.11.1918), основоположник отечественной школы истории Древнего Востока, сделавший немалое и для становления египтологии и эфиопистики. Многие называли его «отцом египтологии». Родился в дворянской семье, отец был титулярным советником. Образование получил в Виленской I гимназии и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где занимался, между прочим, египтологией под руководством О.Э. Лемма; по окончании в 1891 г. курса был оставлен для подготовки к профессорской деятельности. Тураев отправился за границу, где слушал лекции А. Ермана и Г. Масперо (по египтологии), Э. Шрадера (по ассириологии), и др. и работал в музеях Берлина, Парижа, Лондона и Италии, собрав прекрасный материал, использованный им для написания магистерской диссертации. По возвращении с 1896 г. читает в Санкт-Петербургском университете лекции в качестве приват-доцента, по истории Древнего Востока и египтологии. В 1898 г. защищает магистерскую диссертацию «Бог Тот. Опыт исследования в области истории древнеегипетской культуры», а в 1902 г. уже докторскую диссертацию по теме «Исследования в области агиологических источников истории Эфиопии». Вторая диссертация была посвящена В.В. Болотову, с которым ученый консультировался по чтению древнеэфиопских текстов, примечательно, что их язык – геэз – Тутаев изучал самостоятельно, отчасти занимался им в Берлину у Э. Шрадера). С 1904 г. экстраординарный, а с 1911 г. ординарный профессор университета. В 1911 г. выходит фундаментальная работа ученого в двух томах «История Древнего Востока», который не имел себе равных по широте охвата и обилию материала, в 1913 году он был переиздан с дополнениями и иллюстрациями. Основой монографии являлся перевод многочисленных памятников, хранящихся, в основном, в русских музеях. Последнее издание 1916 г. было высоко оценено специалистами и удостоено большой золотой медали Русским археологическим обществом. Однако Б.А. Тураев не остановился на этом, продолжал работать над «Историей Древнего Востока» постепенно превращая его в огромное исследование, охватывавшее историю всех древневосточных стран. Полностью его работа была опубликована в 2-х томах только в 1935 г. благодаря стараниям В.В. Струве и И.Л. Снегирева.

Помимо преподавательской и научной работы, исследователю принадлежит заслуга по описанию основных египетских собраний в Российской империи: в Таллине, Риге, Вильнюсе, Казани, Одессе. Тураев выступил инициатором приобретения казной собрания восточных древностей В.С.Голенищева для Музея изящных искусств. С 1911 г. он поселился в Музее, близ коллекции, и занялся ее размещением и научным описанием. День открытия музея 31 мая 1912 г. стал днем триумфа Б.А. Тураева. Им была создана первая экспозиция Отдела Востока. В 1912 году он написал первый путеводитель по собранию египетских древностей. В том же году вместе с В.Н. Бенешевичем и Н.Я. Марром учреждает при Академии наук журнал «Христианский восток». Также для популяризации египетской литературы, он был инициатором и редактором серии «Культурно-исторические памятники Древнего Востока», в которых вышли «Рассказ египтянина Синухета» и «Сказка о двух братьях».

В последние годы своей жизни принимал активное участие в церковной жизни. В 1917—1918 годы был членом Предсоборного Совета и Всероссийского Поместного Собора Православной Российской Церкви. После закрытия Санкт-Петербургской духовной академии, с 1918 г. начал читать лекции в Богословском институте. В 1919 г. принял участие в работе Комиссии духовно-учебных заведений Петроградской епархии.

Уже после смерти ученого, в 1920 г. в Москве выходит первый том его капитального труда «Египетская литература». В первом томе двухтомника Б.А.Тураев дал исторический обзор литературы древнего Египта, историю развития египетского письма и языка, а второй том был посвящен переводам наиболее значительных произведений, причем в работе использовались источники, написанные и иероглифическим, и иератическим, и демотическим письмом. К сожалению, второй том рукописи был утрачен. А в 1922 г. выходит научно-популярная работа ученого «Древний Египет», а в 1924 г. труд «Классический Восток». Внимание к творческому наследию ученого не угасло до сих пор, несомненную роль в этом сыграла плеяда прекрасных востоковедов, воспитанных ученым во время лекций в Санкт-Петербургском университете и на Высших женских курсах в Москве: И.М. Волков, В.В. Струве, И.Г. Франк-Каменецкий, А. Кансоновский, А.В. Шмидт, Н.Д. Флиттнер, Ф.Ф. Гесс, В.М. Викентьев.

Сочинения:

Бог Тот. Опыт исследования в области истории древнеегипетской культуры. Лейпциг, 1898.

История Древнего Востока, т.1. 1911, 1913, 1916.

Египетская литература. Л., 1920.

Древний Египет. Пг, 1922.

Классический Восток, ч. I. Введение. Вавилон. Посмертный труд под ред. предисловием и примечанием В.В. Струве и Н.Д. Флиттнер. Л., 1924.

Русская наука о Древнем Востоке до 1917 года. Посмертное издание с предисловием акад. И. Ю. Крачковского (Труды комиссии по истории знаний, 3). Л., 1927.

«Papyrus Prachov» собрания Б. А. Тураева. Л., 1927.

История Древнего Востока, т. 1–2. Л., 1935. 2 стереот. изд. 1936. 3 стереот. изд. 1936.