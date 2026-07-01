ТУНИС

Туни́с (Тунисская Республика) — государство в Сев. Африке, граничит на западе с Алжиром , на востоке — с Ливией , омывается Средиземным морем. Площадь — 163,6 тыс. кв. км. Численность населения — 11,9 млн человек (оценка 2022); 98 % — арабы (93 % — тунисские, 5 % — выходцы из соседних стран); менее 1 % — берберы . Государственный язык — арабский; широко распространен французский. Государственная религия — ислам ( суннизм маликитского мазхаба ; среди берберских племен — хариджизм ); христианство и иудаизм исповедуют незначительные меньшинства. Столица — Тунис . Крупнейшие города (по переписи 2014, тыс. жит.): Сфакс — 272, Сус — 222, Кайруан , Бизерта — 137, Габес — 131. Административно-территориальное деление — 24 вилайи.

Т. в древности (до начала VII в.). Территорию Т. человек заселил в каменном веке: здесь обнаружены орудия среднего и верхнего палеолита и памятники атерийской (XXXV–X тысячелетия до н. э.), иберо-маврусийской (X–VIII тысячелетия до н. э.) и капсийской (VIII–V тысячелетия до н. э.) культур. Охота и собирательство как жизненно важные промыслы долго сосуществовали с возделыванием зерновых и животноводством, но на протяжении IV–II тысячелетий до н. э. уже возникали укрепленные поселения — предположительно свидетельство социальной стратификации. В XII–XI вв. до н. э. поселенцы из Финикии распространили по побережью западносемитские язык и верования, засвидетельствованные сохранившимися святилищами, стелами и урнами. Старейшие среди их городов — Утика, Гадрумет (ныне Сус), Гиппон-Акра (позднее Диаррит, ныне Бизерта). Основанный ими Карфаген превратился в купеческую державу, раскинувшуюся по всему Зап. Средиземноморью.

По итогам Пунических вой­н Рим включил большую часть карфагенских земель в провинцию Проконсульская Африка, а к середине I в. н. э. властвовал над всей территорией современного Т. В I в. до н. э. — II в. н. э. на базе ирригационного строительства сложилась процветающая аграрная экономика, зиждившаяся на культивации злаковых, винограда и оливы. Долина Баграда (ныне Меджерда — крупнейшая река страны) стала одной из житниц Pax Romana (отсюда поступало более 1/2 потребляемого в Риме зерна), а восстановленный Карфаген превратился в крупный культурный центр Средиземноморья. Интенсивная урбанизация (дороги, акведуки, храмы и т. д.) служила проводником быстрой романизации. Основная масса селян сохраняла пунический язык (местный диалект финикийского), но эллинизированные ханаанейские культы за I–IV вв. сменились иудаизмом и христианством, а местная элита постепенно слилась с римским нобилитетом и деятельно участвовала в обогащении греко-римской языческой и христианской литературы.

Общий кризис Римской империи в III в. на месте осложнялся экологической катастрофой, вызванной вырубкой лесов и истощением водных ресурсов. Усиление социальных противоречий выразилось в подъеме массовых течений, вдохновленных ранним христианством ( донатизм — с 312, агонистики), и вторжениях непокорных мавров . В 439 Карфаген без труда захватил и сделал своей столицей Гейзерих . Господство вандалов принесло упадок сельского хозяйства и ремесленного производства, крах античного урбанизма и деградацию гражданских учреждений. В 533–534 Проконсульскую Африку отвоевал Велизарий , но при Юстиниане I реставрация римско-византийских порядков (в том числе гонение на ариан и иудеев) разбилась о вооруженное сопротивление (прежде всего берберо-ливийцев). Волнения на конфессиональной почве вызвало стремление Константинополя переподчинить себе карфагенскую иерархию в ущерб как папству, так и донатистам (мятеж Стотзы и др.).

Т. под властью ислама (середина VII — середина XIX в.). В 646 мятежный наместник - экзарх Византии в Африке, патриций Григорий, провозгласил себя императором, но в 647 потерпел сокрушительное поражение от вой­ска, присланного Османом ибн Аффаном , которое продолжало свои набеги до 649. Однако только после жестокой борьбы в начале VIII в. подчинение Ифрикии Омейядам (703) связало ее с центрами арабской культуры, укрепив многовековые контакты с Вост. Средиземноморьем. Под властью Омейядов халифата язык и религия завоевателей восторжествовали и постепенно утвердились социально-экономические отношения, сходные с теми, что преобладали на Ближнем Востоке.

В 800 Ифрикия при Аглабидах получила от Аббасидов самоуправление, сохранив торговые и культурные связи с Багдадом. В 909 во главе ополчения исмаилитов ею завладели Фатимиды , которые вскоре, перебравшись в Каир, предоставили ее Зиридам . Последние щедрым покровительством арабской словесности сделали свои дворы в Кайруане и Махдии блестящими очагами поэзии и языковедения: здесь творили панегиристы Ибн Хани аль-Андалуси и Али ат-Туниси (конец X в.), лирики-гедонисты Ибрахим аль-Хусри, Ибрахим ибн ар-Ракик, Абд аль-Азиз ат-Тарифи (начало XI в.), филологи Ибн Рашик и Ибн Шараф аль-Кайравани (середина XI в.).

В 1050–1052, чтобы наказать зиридских эмиров за отпадение от шиизма , Фатимидский халифат навел на Ифрикийский эмират бедуинов бану хилаль и бану сулайм, кочевавших в Верхнем Египте, в результате чего он развалился на множество княжеств и городов-государств. Оседлые берберы-земледельцы отступили на возвышенности Тунисского Атласа, а с начала XII в., вслед за исчезновением афро-романских диалектов, прервалась римско-пуническая христианская традиция. Иудейские общины, пострадавшие от гонений при Зиридах, еще более сократились в числе к началу XIII в., в большой мере из-за принудительных обращений в ислам. В 1135–1148 ифрикийские порты заняли норманны Рожера II .

Погрузившуюся в анархию страну в 1159–1160 поглотил халифат Альмохадов , по мере распада которого в Тунисе обособились Хафсиды . Социально-экономическая ситуация стабилизировалась, оживились торговля, ремесло, земледелие, особенно на севере. В хозяйстве (садоводство, виноградарство), искусстве (строительство мечетей, мавзолеев, дворцов), интеллектуальной жизни (богословская и изящная литература) андалусские влияния вытеснили преобладавшие доселе багдадские и ­каирские. Лев Африканский описывает процветавшее текстильное производство и торговлю тунисских городов начала XVI в., в которой активное участие принимали христиане, но отмечает упадок земледелия, фискальный гнет султанов и усиление номадов, приведшее к запустению обширных округов. Значительную долю товарооборота, несмотря на жесткий пресс повинностей и податей, держали в своих руках иудеи Туниса, Махдии, Джербы и др., которые пользовались самоуправлением под властью собственного каида .

Яркими примерами интеллектуальной жизни хафсидской Ифрикии 2-й половины XIV — 1-й половины XV в. могут служить как историософские труды Ибн Хальдуна , так и эротический трактат шайха Абу Абдаллаха ан-Нафзави «Кущи ароматные в помыслах приятных» (ар-Рауд ал-‘атир фи нузхат ал-хатир). Ко 2-й половине XV в. письменная продукция обогащается житийными произведениями, вдохновленными суфизмом , городскими хрониками и путеводителями. Тогда же завершилась лингвистическая арабизация Т.

В середине XVI в. Т. оспаривали друг у друга Габсбурги и Османы . В 1540–1550-е успешное восстание выбило из его южных и центральных районов испанцев, которые сохранили свои позиции на Джербе и в Гулетте, превращенных ими в укрепленные оплоты. В сентябре 1574 Селим II направил сюда сухопутные и морские силы под началом главнокомандующего флотом (капудан-и дерья) Кылыч Али-паши, которые довершили разгром этих гарнизонов. Здесь утвердилось правление капудан-паши, которого как бейлербея представлял его заместитель (халифа). После смерти Кылыч Али-паши в 1587 единое управление Алжиром, Т. и Триполи было упразднено, и каждая из стран стала рассматриваться как отдельная провинция (эялет) со своей административной системой.

В Т. бейлербею (или мирмирану) в высшем воинском звании паши подчинялся, с одной стороны, корпус (оджак) из 5 тыс. янычар, набиравшийся из уроженцев п-ова Малая Азия, затем — из сиро-палестинских мусульман и их потомков (кулугли), под командованием аги, с другой — областные ополчения кочевников (махзен) под началом бея , первоначально ответственного преимущественно за сбор налогов и дани. Оджак состоял из 40 подразделений по 100 человек, каждым из которых командовал выборный дей. Ага председательствовал в диване из офицеров, который все чаще претендовал на прерогативы мирмирана. В 1590 оджак восстал против дивана, истребил его членов и избрал одного из своих деев для совместного с агой командования. В 1591 таким деем стал Родослу Ибрахим, который в 1593 добровольно сложил полномочия в пользу Кара-Усмана.

Усман, установив единоличную диктатуру (1594–1610), перед смертью передал пост своему зятю Юсуфу (1610–1637). Благодаря их покровительству в Т. осело множество рабов из различных европейских наций. Джихад против «неверных франков» в форме пиратства способствовал превращению его портов из средоточий торговли в убежища для корсаров.

Представлявший Блистательную Пор­ту бейлербей сохранил чисто церемониальные функции, зато выдвинулись на первый план должности бея и капудана — начальника корпорации (таифа) корсарских капитанов (раис). Бей Мурад Корсо (1612–1631), в награду за победы над алжирцами и номадами удостоенный бейлербейского титула, соединил в своих руках почти все властные рычаги, которые оставил своему сыну Хаммуда-паше (1631–1666). Дей Уста Мурад (1637–1640), фактический соправитель последнего, в конце 1630-х обустроил близ Бизерты укрепленную гавань Порто-Фарина ( араб . Гар ал-Милх), превратившуюся в корсарский оплот. Начиная с его преемника, Ахмад-хваджи (1640–1647), деи, должность которых осталась выборной, оказались в зависимости от беев, которые образовали династию Мурадидов.

При сыне Хаммуды, Мураде II (1666–1675), диван сместил назначенного им дея Мухаммада Лази, что вызвало усобицу, которая бушевала до смерти Мурада, чьи сыновья, Мухаммад и Али, боролись за бейскую должность, но примирились осенью 1685, когда против них обоих обратился дей Ахмад-челеби (1682–1686). Призвав на помощь дея Алжира, они осадили Ахмад-челеби в Тунисе, который весной 1686 сдался им после 7-месячной осады. Бесчинства победителей вызвали здесь восстание, при котором погиб Али. Ахмад, освобожденный алжирцами в обмен на внушительную сумму денег, попытался возместить ее беспощадным вымогательством у горожан, которые призвали против него алжирского дея. Последний в 1694 победил и изгнал своего бывшего союзника и утвердил в 1697 беем брата Мухаммад-бея и Али-бея, Рамадана (1696–1699), с условием признания своего верховенства и выплаты ежегодной дани, но уже в 1699 Рамадан-бея захватил в плен и казнил его племянник, Мурад III. Однако в 1702 Мурад, вместе со своим ставленником, деем Мухаммадом Кахведжи, пал от рук начальника регулярной конницы сипахи, Ибрахима аш-Шарифа, который низложил и следующего дея Кара-Мустафу, но вскоре был разгромлен и пленен алжирцами.

В 1705 функции дея и бея воссоединил в своем лице Хусайн ибн Али, сын ренегата-критянина, который с 1707 установил контроль над страной, воспользовавшись алжирским вторжением. Высокая Порта признала за ним право на самостоятельность во внешних сношениях. Усобицы с Алжиром временно закончились в 1735 признанием его верховенства с обязательством отсылать дань. Это почти не влияло на политику Хусайна и его племянника Абу-ль-Хасана Али (1735–1756), как внутреннюю (поощрение торговли, ремесла, мануфактуры, судоходства), так и внешнюю (противоборство с Венецианской республикой, испанцами и французами). Поскольку пиратство в тунисской экономике к середине XVIII в. отошло на задний план, с большинством держав заключались договоры об уплате ими так называемых подарков золотом в качестве откупа от захватов судов: с Францией в 1710 и 1728, с Англией в 1716 (часто возобновлялся), с Испанией в 1720, со Священной Римской империей в 1725, с Нидерландами в 1728, со Швецией в 1736, с итальянскими городами и т. д.

Договор 1756 с Мальтой в 1757 втянул Абу-ль-Хасана Али-пашу в вой­ну с Алжиром, которому он и до того все реже выплачивал дань. В итоге Тунис был взят штурмом и разграблен, а зависимость от алжирцев усилилась, но внутреннее устройство Тунисского бейлика («регентства», как он именовался в романо-германских источниках) осталось прежним, при условии ежегодной отсылки султану подарков, а алжирскому дею — дани. Как и Мурадиды, Хусайниды, несмотря на греко-турецкое происхождение, покровительствовали придворной поэзии на арабском языке. Во 2-й половине XVIII в. в их владениях было основано несколько французских факторий.

Могущество хусайнидских беев достигло пика при Али-паше (1759–1782) и особенно Хаммуда-паше (1782–1814), который, воспользовавшись падением Генуэзской республики , в 1798 занял о. Табарка (одну из главных коралловых ловель Средиземноморья). «Франкские» корабли теперь захватывались только при дипломатических спорах об обычных подарках. В 1791 Хаммуда-паша-бей при посредничестве Порты заключил договор с Мадридом, в 1795 обновил прежние соглашения с революционной Францией, с которой в дальнейшем у него произошло столкновение, разрешившееся в 1800 перемирием; тогда же вспыхнул конфликт с Данией: тунисские каперы захватили несколько датских судов. От алжирской опеки Хаммуда-бей избавился в 1806, а в 1811 подавил мятеж янычар и изгнал их из Т.

Династический переворот привел к власти старшую ветвь Хусайнидов в лице Махмуд-паши (1814–1824), который в 1816 по настоянию Лондона распорядился освободить рабов-христиан в своих владениях. Однако для решительных мер в этом отношении потребовалась совместная нота западноевропейских держав, подписанная в Ахене и направленная Махмуду в 1819. В условиях ослабления основ экономики «регентства» (торговля и ремесло) сопротивление диктату столичных законоведов (улама) на местах дестабилизировало ситуацию.

В 1830, когда Франция напала на Алжир, Хусайн-паша-бей (1824–1835) поддержал его, но после низложения дея был вынужден в августе подписать договор с «франками». Он обязывался выплатить значительную контрибуцию, покончить с корсарством, уничтожить в своих владениях рабство и открыть их для свободной коммерции всех христианских наций, отменив торговые монополии, которые в «регентстве» ранее сдавались на откуп, а кроме того, отказывался от Табарки. Хусайн-паша учредил и первые регулярные части тунисских вооруженных сил (ВС). При его брате, Мустафа-паша-бее (1835–1837), Махмуд II , воодушевленный успехом своих действий против Караманли , в 1836 попытался восстановить во всей полноте османскую власть и над Т. В противовес угрожающему усилению французского влияния Мустафа-паша, под влиянием своего главного советника (реис-и мюдиран) Шакира Сахиб ат-таба («Хранителя печати»), пошел навстречу Махмуду, чему, однако, воспрепятствовала парижская дипломатия.

Сын Мустафа-бея, Сиди-Ахмад-паша-бей (1837–1855), учредил, по примеру Мухаммада Али , сухопутные вой­ска (регулярная пехота, конница и артиллерия по западному образцу) и немногочисленный флот современного типа, окончательно ликвидировал янычарский корпус и основал целый ряд государственных заводов и фабрик. В 1840-е открывались светские учебные заведения (первым — военное училище), поощрялось изучение западных языков, разрешалась педагогическая деятельность христианских миссионеров. В Т. свободно селились европейцы, в основном итальянцы: первая в тунисской истории газета вышла в 1838 на итальянском языке, а большим влиянием при дворе пользовался пьемонтец Джузеппе Раффо — одна из ключевых фигур в европеизации страны.

Во внешней политике Сиди-Ахмад-паша придерживался тактики лавирования: первоначально оказывал тайную помощь Абд аль-Кадиру , а с 1840 вел переговоры с англичанами. В июле 1842 османский фрегат в сопровождении английского корвета доставил к нему посланника Абдул-Меджида , который передал ему ультиматум с требованием ввести в своих владениях все подписанные султаном трактаты, отменить все торговые монополии и сократить свои ВС с 25 тыс. до 1,5 тыс. человек (в обмен давалось обещание оказывать помощь в случае вой­ны), предоставлять ежегодный отчет о поступлениях и расходах и отсылать в Стамбул определенную долю доходов. Сиди-Ахмад-бей поначалу отверг их, но под давлением Европы все же пошел на уступки. В 1844 Великобритания и Франция приняли деятельное участие в урегулировании конфликта, вспыхнувшего между Т. и Сардинией по поводу поставок зерновых.

В 1843 был издан декрет, по которому все рожденные в Т. в рабстве дети впредь считались свободными. В феврале 1846 еще один декрет предоставил свободу всем чернокожим невольникам; кроме того, любой раб-иностранец, оказавшийся в пределах бейлика, также получал вольную. Вслед за тем Сиди-Ахмад совершил поездку по Западной Европе, посетив, в частности, Луи-Филиппа I . В 1853 преобразования были свернуты из-за растущей нехватки средств, которую пытались восполнить внешними заимствованиями, усугубившими зависимость от Запада. В 1854 Т. отправил Османской империи вспомогательный корпус (10 тыс. чел.), который, однако, не принял участия в боевых действиях Крымской вой­ны .

В июне 1856 двоюродный брат и преемник Ахмад-паши, Сиди-Мухаммад-паша-бей (1855–1859), объявил о преобразовании фискальной системы и грядущем снижении налогов. Отныне взимались десятина с зерновых и масла, сбор с плодовых и ежемесячная подушная подать; торговля табаком и солью разрешалась частным лицам за соответствующие взносы. ВС подверглись сокращению, а денежное обращение, ввиду расширения товарооборота, — централизации (находившаяся в хождении золотая монета изъята и перечеканена в стандартные тунисские пиастры). Масса населения встретила нововведения настороженно: с одной стороны, поток переселенцев устремился в Алжир, с другой — городские бунты в июле 1857 вылились в погромы против иноверцев. Вмешались европейские консулы, которые призвали к упорядочению законодательства в духе танзимата (неприкосновенность чести, личности, имущества, равенство всех вероисповеданий перед законом и налогообложением, свобода предпринимательства и коммерции, учреждение уголовных и коммерческих судов с участием мусульман и христиан). Суровое наказание зачинщиков беспорядков не предот­вратило военно-дипломатического соперничества. В августе у берегов Т. показалось отделение французского флота под командованием адмирала Ф. Треуара, а вслед за тем — британская эскадра адмирала Э. Лайонса. В сентябре Сиди-Мухаммад-паша издал «Обет безопасности» (‘Ахд ал-аман), который заложил фундамент дальнейшей вестернизации государства и права в Т. Бейлик все более следовал в фарватере политики Наполеона III и в июне 1859 даже посылал вспомогательный флот для участия в Австро-итало-французской вой­не .

В августе 1860 брат Сиди-Мухаммада, Мухаммад ас-Садик-паша-бей (1859–1882), подтвердил свою приверженность рескрипту Абдул-Меджида (хатт-и хюмаюн 1856) о гарантиях прав и свобод немусульман. В апреле 1861 он, в присутствии европейских посланников, ратифицировал первый в арабском мире конституционный акт («Дустур»). При нем творили поэт Махмуд Кабадо (1814–1871) — наставник Хайр ад-Дина ат-Туниси , биографы и публицисты Мухаммад Байрам ат-Туниси (1830–1889) и Мухаммад ас-Сануси (1850–1900), а придворный хронист Ахмад ибн Аби-д-Дияф отразил события 1820-х–1860-х в своем труде «Известия о царях Туниса и “Обете безопасности” — в дар современникам» (Итхаф ахл аз-заман би-ахбар мулук Тунис ва-‘Ахд ал-аман). В 1859–1860 учреждена государственная типография и, с началом книгоиздания, родилась тунисская пресса на арабском языке.

Британские, французские и итальянские капиталисты получали выгодные концессии на прокладку железных дорог, телеграфных линий, водопровода, возведение маяков, арсенала, верфи. Однако перевооружение по европейскому образцу, дворцовое строительство, хищения сановников истощили казну, что заставило правительство все чаще обращаться к иностранным кредитам, для покрытия которых вводились новые налоги. Это вызвало мощное восстание «народного бея» Али бен Гадахума , чье поражение облегчило закабаление страны.

В 1863 и 1865 Мухаммад ас-Садик-паша получил у французских банкиров два внешних займа на кабальных условиях, по которым не смог расплатиться ввиду неурожая 1867 и последствий восстания. За прекращением выплаты долгов в 1868 последовало банкротство, а в 1869 финансы перешли под надзор Международной комиссии. Т. оказался под опекой консорциума держав, среди которых лидировала II Империя: на ее долю приходилось 4/5 консолидированного долга бейлика; остальная сумма распределялась в основном между Британской империей, Италией и Пруссией. Комиссия из прагматических соображений инициировала постройку железных дорог, телеграфных отделений, банкирских контор.

В октябре 1871 особым фирманом Абдул-Азиз формально освободил Т. от дани и утвердил наследственную передачу бейского достоинства. Хайр ад-Дин, отправившийся в Стамбул, чтобы принять фирман, встречался там с видными сановниками Порты, после чего в 1873 сменил своего тестя Мустафу Хазнадара в должности вазира . Однако его стремление к созданию прочной законодательной базы управления, поощрению образования, перераспределению земельного фонда не могло исправить создавшееся положение, и бей постепенно свернул этот курс под влиянием своего фаворита Мухаммада ибн Исмаила, которого в 1878 и назначил вазиром.

На Берлинском конгрессе 1878 Дизраэли и Солсбери от лица Британской и Бисмарк — от лица Германской империи предоставили французскому правительству Мак-Магона — Греви свободу действий в Т. В противостоянии 1879–1880 между Парижем и Римом перевес остался на стороне первого. Весной 1881 вой­ска, направленные по распоряжению кабинета Ферри , оккупировали Т. и навязали Мухаммаду ас-Садик-бею Бардоский договор . Отныне почти всех назначенных на должности утверждал, от имени республики, министр-резидент, которому придавались несколько чиновников. III Республика получала право содержать (за собственные средства) на тунисской территории армейский корпус в 11 тыс. человек и исключительное полномочие руководить погашением тунисского долга (Международная финансовая комиссия распускалась). Бею назначалась определенная сумма из государственных доходов. Эти условия вызвали новое восстание, возглавленное каидом Али бен Халифой и охватившее половину «регентства» (Кайруан, Сфакс, Габес и др.): в центральных районах сопротивление продлилось до ноября 1881, а в южных — до конца 1882.

Эпоха протектората (1880–1940-е). В 1883 согласно Эль-Марсской конвенции контроль над Т. перешел к французскому генеральному резиденту и колониальным службам, а власть Мухаммада ас-Садика и его дивана сохранялась лишь как юридическая фикция. Вслед за отменой в 1884 консульской юрисдикции и капитуляции, в 1885 Лондон, а затем и другие державы, отказались от собственного дипломатического представительства в «регентстве», передоверив его Парижу. Италия окончательно признала французский протекторат над Т. только в 1896.

Хотя Османская империя в 1892 приняла свершившийся факт, приступив к размежеванию тунисско-триполитанской границы, до 1910-х она рассматривала тунисцев как своих подданных. В 1895 Бизерта, после проведения канала, вновь превратившего ее в морской порт, перешла в распоряжение военно-морского флота (ВМФ) Франции. В июне 1902, при восхождении на престол Сиди Мухаммада аль-Хаджжи, цивильный лист бея и коронные владения были переданы в ведение французского администратора.

В Т. устремились тысячи переселенцев (около 19 тыс. в 1881, около 160 тыс. в 1921, около 240 тыс. в 1946); в их руки перешло около 1 млн га наиболее плодородных земель. Захват иностранным бизнесом ключевых позиций в экономике Т. привел к тому, что, наряду с традиционным, возник колониальный ее сектор. Рост фермерского хозяйства колонистов (зерновые, виноградники, цитрусовые; Т. вышел на 2-е место в мире по экспорту оливкового масла), железнодорожное строительство (224 км в 1881, 1375 км в 1909, 2065 км в 1914), прокладка шоссе и других коммуникаций, расширение портов, развитие горнодобывающей промышленности (добыча свинцово-цинковых руд — с 1868, фосфоритов — с 1899, железа — с 1908) и транспорта обусловили зарождение пролетариата.

Национальная буржуазия формировалась на базе мелкого предпринимательства в переработке сельскохозяйственного сырья (даже в 1955 из 290 крупнейших торговых и промышленных предприятий 237 принадлежали французам, 20 — другим иностранцам, 33 — тунисцам). Вместе с тем, через медленно расширяющуюся сеть школ и лицеев, для нее становились доступны начатки европейского образования. В 1888 стала выходить крупнейшая по тиражу газета страны — «Депеш тюнизьен». Фотограф Самама де Шикли в 1896–1897 впервые организовал в Тунисе публичные сеансы с фильмами братьев Люмьер.

Политические выступления против западного засилья начались еще в 1884, а в 1896 возникли первые националистические общества и кружки «младотунисцев». В 1904–1905 тунисский юг, пострадавший от неурожаев и голода, был охвачен волнениями, получившими религиозную окраску. В 1905 появилась Республиканская партия (с участием французских поселенцев), от которой в 1907 отделилась Эволюционистская партия во главе с Али Баш-Хамбой и Абд аль-Азизом Таальби, под лозунгом самоуправления. В 1906–1911 «младотунисцы» организовывали анти­французские выступления в городах (движение «Молодой Т.», с 1909), вылившиеся в конце 1911 — начале 1912 в прямую конфронтацию с армией и полицией (осадное положение столицы, повальные аресты младотунисских вожаков).

После Первой мировой вой­ны во главе национального движения стала партия « Дустур », призывавшая к уравнению мусульманского населения в правах с французами. В 1919 образовалась Тунисская федерация Французской социалистической партии, но большую роль в освободительной борьбе сыграли Коммунистическая федерация Т. (создана в 1920 как одна из территориальных организаций Французской коммунистической партии ) и тунисское отделение Всеобщей конфедерации труда (основано в 1924–1925). Власти протектората пошли на уступки, учредив при правительстве в июле 1922 совещательный орган — Большой тунисский совет, а также советы областей и советы каидов. В 1924 в Тунисе, Сфаксе и Бизерте состоялись крупные забастовки.

Мировой экономический кризис 1929–1933 резко обострил положение в Т.: сократилась добыча фосфоритов, железа, свинца; закрылись многие шахты и заводы, выросла безработица, а падение цен на сельхозпродукцию толкало крестьян к разорению. В мае 1933 вышел декрет, позволявший генеральному резиденту в административном порядке высылать любого подозреваемого под наблюдение полиции. Недовольство режимом протектората отозвалось консолидацией движений партийного типа. В 1934 прежних вождей «Дустура» оттеснил на задний план Хабиб Бургиба . В марте — августе 1935 прошли забастовки, подавленные с применением армии. Стачечное движение горняков в 1936–1937, в котором участвовало более 15 тыс. человек, позволило им добиться 8-часового рабочего дня. Дальнейшему успеху «новых дустуровцев» способствовала победа Народного фронта во Франции (1936) и активизация рабочего движения (введение прогрессивного трудового законодательства, отмена ограничений на демократические свободы и др.). Усиление с 1938 правых сил в метрополии означало возобновление репрессий: в апреле массовые волнения потоплены в крови, «Новый Дустур» (НД) запрещен, его лидеры — арестованы, как и руководство Тунисской коммунистической партии (ТКП, организационно оформилась на своем I съезде в 1939). В 1939 страна была объявлена на осадном положении.

Во Вторую мировую вой­ну Т. с лета 1940 контролировало правительство «Виши» , которое в 1941 распустило Большой совет. В ноябре 1942 его сменила итало-германская оккупация. Коммунисты продолжали действовать в рамках подпольных групп Сопротивления на оккупированной территории и среди солдат на фронте. Бей Мухаммад аль-Мунсиф (1942–1943) сформировал националистический кабинет Мухаммада Шеника, который пытался действовать независимо, но после изгнания вой­ск «держав оси» в мае 1943 администрация протектората сместила Мухаммада аль-Мунсифа, возведя на трон его брата Мухаммада аль-Амина и восстановив довоенные порядки.

Победа антигитлеровской коалиции и давление демократического движения в послевоенной Франции создали благоприятные условия для развития национально-освободительного движения, которое радикализировалось под влиянием неурожаев и голода, обрушившихся на Т. в 1945, 1946, 1950, 1951 и 1955. В августе 1946 ТКП опубликовала программу, требовавшую упразднения протектората, а Национальный конгресс, созванный по инициативе неодустуровцев, принял Декларацию независимости Т. С «Новым Дустуром» сотрудничали с 1946 крупнейшие прокоммунистические профобъединения — Всеобщий союз тунисских трудящихся (ВСТТ, глава — Фархат Хашед) и Тунисский союз промышленности, торговли и ремесла, которые в 1947–1948 возглавили несколько масштабных акций протеста.

Конституция 1946 объявила Т. «ассоциированным государством» в рамках Французского союза, а в 1947 был образован совет министров из членов-тунисцев и директоров-французов, а ряд вопросов передан в ведение бейского правительства. В 1951 тунисское представительство в совете министров было расширено. В январе 1952 в городских округах были учреждены представительные ассамблеи, но массовые аресты среди руководителей ТКП, профсоюзов и др. открыли серию спланированных акций против национальных организаций. Правительство М. Шеника обратилось в ООН с жалобой на Францию, которая рассматривалась на VII сессии Генеральной ассамблеи (ГА); намеренное игнорирование обсуждения французской делегацией воспрепятствовало решению вопроса. После провала переговоров Х. Бургибы с правительством IV Республики о предоставлении Т. независимости неодустуровские агитаторы приступили к рекрутированию Тунисской армии освобождения. В декабре убийство Ф. Хашеда послужило сигналом для эскалации насилия.

На VIII сессии ГА ООН в 1953 ситуация повторилась. В июле 1954, после того как представители 14 арабских и азиатских стран обратились в ООН с просьбой включить тунисский вопрос в предварительную повестку IX сессии ГА, премьер-министр Франции П. Мендес-Франс заявил о готовности признать внутреннюю автономию Т. В сентябре НД полностью легализовался, а в июне 1955 в Париже была подписана конвенция, передававшая управление Т. национальному правительству Тахира бен Аммара (с участием НД).

Дальнейший кризис колониализма заставил кабинет Г. Молле возобновить переговорный процесс и подписать в марте 1956 протокол о признании независимости Т. На выборах в Национальное учредительное собрание (НУС) все 98 мест занял Национальный фронт во главе с НД. После установления дипломатических отношений с Францией, СССР и другими странами было создано внешнеполитическое ведомство Т. В апреле Бургиба сформировал 1-е правительство, став одновременно председателем Национального учредительного собрания. В июне — августе были сформированы армия и служба безопасности, принят Кодекс гражданского состояния, проведены административные и судебные реформы. В ноябре Т. присоединился к ООН.

Независимый Т. (с 1950-х). Первоначально позиции французского монополистического капитала и монархические институты почти не были затронуты. НД, взаимодействовавший с различными группами населения при посредстве аффилированных организаций (Всеобщий союз тунисских студентов — с 1953, Национальный союз тунисских женщин — с 1956, а также Ассоциация бывших участников вой­ны Т.), вынужденно делил власть с землевладельческой знатью и немногочисленными компрадорами. Помимо официального органа «Аксьон» (ставшего ежедневным), он издавал также газеты «Аль-Ахбар» и «Ас-Сабах» и контролировал франкоязычную газету «Ле Пти матен».

Первые шаги республиканского режима были направлены на создание национальной государственности с постепенной заменой иностранных кадров. Уже в первые годы независимости было заменено 2/3 госслужащих, в июле 1957 низложен Мухаммад аль-Амин-бей и провозглашена республика, президентом которой избран Бургиба, и в том же году издан закон, предусматривающий передачу общинных земель в частную собственность. Параллельно началась секуляризация вакфов (в Т. — хабусы), сопровождавшаяся изъятием у улама судопроизводства и контроля над народным образованием.

В 1958 началась аграрная реформа в долине нижней Меджерды (главный земледельческий район страны), ограничившая размер землевладения 50 га. В том же году Национальный плановый совет приступил к выработке новой экономической политики, учрежден Центральный эмиссионный банк Т. и проведена денежная реформа: в обращение выпущена национальная валюта — динар. Тогда же в сфере народного образования введено обязательное бесплатное школьное обучение, открыта консерватория.

Принятая в июне 1959 конституция декларировала основные политические права и свободы. В 1958–1961 национализированы горнодобывающая, энергетическая, некоторые предприятия обрабатывающей промышленности, принадлежавшие местному и иностранному частному капиталу. Приняты законы о торговле (1959), морской торговле (1962), гражданстве (1963), полной ликвидации иностранных землевладений (май 1964). Под госконтроль перешли основные банковские операции, железнодорожный и междугородный автотранспорт, производство электроэнергии и газа, городские коммунальные хозяйства и др., образовавшие, в ущерб крупной буржуазии, базу для мощного госсектора. Шло дальнейшее ограничение максимальной площади земельных владений, земли колонистов выкупались и частично распределялись среди крестьян, частично переходили в собственность государства.

В ответ на требование вывода своих ВС Париж в 1957 приостановил предоставление Т. кредитов, а в феврале 1958 подверг авиабомбардировке селение Сакиет-Сиди-Юсеф, после чего Т. обратился с жалобой в СБ ООН и блокировал французскую военную базу (ВБ), а в 1959 вышел из таможенного союза с Францией. В итоге достигнуто соглашение об эвакуации всех ВБ, за исключением Бизерты. Прямой вооруженный нажим V Республики на Т. не оказал действия. Обращение Бургибы в ООН поддержали СССР и страны Варшавского пакта, и в октябре 1963 последние французские солдаты покинули территорию Т., который в том же году стал одним из государств — основателей Организации африканского единства (ОАЕ, ныне Африканский союз). В 1964 Париж вторично наложил мораторий на кредитование тунисской экономики.

В 1960–1961 правительство провозгласило курс на «деколонизацию экономики, преодоление отсталости, увеличение производства и повышение уровня жизни населения», с ориентацией на поощрение национального бизнеса и достижение большей независимости от Франции. В 1962 Национальный плановый совет под председательством А. Бен Салаха разработал 10-летний план развития, исходящий из концепции так называемого дустуровского социализма: координирующая и направляющая роль государства; социальный мир между трудом и капиталом и др. Последовавший «эксперимент Бен Салаха» характеризовался введением планирования, огосударствлением экономики, ускоренными темпами кооперирования крестьян (в 1968 охвачена 1/4 самодеятельного населения), конфискацией оставшихся земель французских колонистов.

В соответствии с планом создавались новые отрасли промышленности: химическая, черная металлургия, добыча и переработка нефти (на юге страны с 1966), машиностроение, электроника. Построено несколько текстильных фабрик. Велось энергичное жилищное строительство. Однако жизненный уровень населения практически не рос, а принудительные меры при создании кооперативов вызывали широкое недовольство, приводя иногда к массовым беспорядкам. Власти ограничили право на проведение забастовок и подавили протесты студентов в 1965–1968. Преобразования встречали противодействие монополий и консервативных кругов: в конце 1962 раскрыт антиправительственный заговор «правых», а в декабре 1962 — январе 1963, в нарушение конституции, закрыты левые газеты и запрещена ТКП, после чего фактически установилась однопартийная система. В 1964 «Новый Дустур» был переименован в Социалистическую Дустуровскую партию (СДП), а Бургиба переизбран президентом без какой-либо оппозиции.

Наиболее заметные сдвиги имели место в области образования и культуры. В 1960 открылся Тунисский университет. За 1961/62–1971/72 количество учащихся начальной и средней школы удвоилось. За 1956–1975 уровень грамотности среди тунисцев старше 10 лет вырос с 16 до 40 % (на 1975 в начальных школах обучалось свыше 70 % детей школьного возраста). Несмотря на значимые успехи в преодолении отсталости и ускорившийся в 1962–1972 рост ВНП (за 1957–1962 — на 1/3), общее положение основной массы населения оставалось напряженным, в связи с чем поощрялась эмиграция тунисских рабочих и неквалифицированной трудовой силы за рубеж (уже в 1970-е количество эмигрантов исчислялось сотнями тысяч). С 1965 под эгидой Социалистической Дустуровской партии действовал Тунисский союз молодежных организаций.

На социально-экономическое развитие по-прежнему значительно воздействовал капитал США, Франции, Великобритании, ФРГ. К 1966 Т., чтобы привлечь инвестиции, присо­единился к конвенции стран-участниц Международного банка реконструкции и развития (МБРР) о гарантиях частным иностранным вкладчикам и заключил соглашения аналогичного содержания, помимо перечисленных, со Швейцарией и монархиями Бенилюкса. Только американские капиталовложения, кредиты и все виды помощи оценивались на 1967 в более 500 млн долл.

В 1969 МБРР и другие международные кредитные учреждения напрямую вмешались в проведение аграрных преобразований. В сентябре президент отправил в отставку Бен Салаха, впоследствии осужденного на длительные сроки заключения по обвинению в госизмене. В ноябре 1970 он назначил главой правительства аль-Хади Нуиру, который приостановил реализацию 10-летнего плана. Сдвиги в экономическом курсе (отказ от преимущественного развития госсектора и производственного кооперирования в сельском хозяйстве, реинтерпретация сосуществования трех секторов в пользу частного капитала) подтвердили решения VIII и IX съездов СДП (октябрь 1971 и 1974), которые выразили доверие Бургибе и Нуире. Аграрные и торговые кооперативы были распущены, многие промышленные предприятия — приватизированы.

Аграрное законодательство 1970 сократило клин обрабатываемых угодий в руках кооперативного сектора до 724 тыс. га, расширив владения частного сектора до 4,5 млн га. По официальным данным, 130 тыс. мелких землевладельцев (в собственности — 1–5 га) обрабатывали свыше 300 тыс. га, в то время как 1600 крупных землевладельцев (в собственности — свыше 200 га) — 630 тыс. га, причем число средних хозяйств увеличилось до 190 тыс., а площади в их владении — до 3,6 млн га.

Во внешней политике Т. придерживался позитивного нейтралитета и неприсоединения к блокам. Член Лиги арабских государств (ЛАГ) с 1958, Т. до 1961 не участвовал в ее работе из-за разногласий с насеровским Египтом, да и впоследствии из-за своей умеренной позиции в вопросе арабского единства в 1965–1967 и 1968–1970 бойкотировал ее, призывая к поиску путей примирения с Израилем. Вместе с тем, Т. неоднократно заявлял о необходимости урегулирования ближневосточного конфликта на основе резолюции ООН от 29 ноября 1947 о Палестине и удовлетворения национальных прав арабов-палестинцев. В ­1970-х Т. все решительнее выступал на стороне палестинского движения: в 1982–1993 в его столице размещалась штаб-квартира Организации Освобождения Палестины (ООП). В 1979, после египетско-израильского мирного договора, в Тунис из Каира переехала штаб-квартира ЛАГ.

Дипломатические отношения между Тунисом и Москвой установились в июле 1956 (обмен представительствами — в 1960). Особенно активизировались контакты со 2-й половины 1960-х — 1-й половины 1970-х (ряд соглашений о сотрудничестве в коммерческой, научной, культурной и других областях): СССР оказал Т. содействие кредитами и помощью в строительстве плотины и ГЭС на р. Касеб, проектировании гидротехнических и гидромелиоративных сооружений в р-не Бизерты, посылкой групп советских врачей и преподавателей для работы в различных городах страны. В мае 1975 Т. посетил с официальным визитом А. Н. Косыгин . В апреле 1976 Москва и Тунис подписали новое соглашение о развитии экономической и технической кооперации.

Особое внимание Т. уделял безопасности средиземноморского бассейна. С 1969 Т. заключил с «Общим рынком» 5-летнее соглашение об ассоциации, а в 1976 стал ассоциированным членом ЕЭС. За 1967–1972 государственный долг вырос в 2,5 раза.

Курс Хади Нуиры (премьер до 1980) привел к росту социальной напряженности, крупным забастовкам и студенческим волнениям начала 1970-х, которые вынудили власти разморозить и поднять заработную плату и улучшить пенсионное обеспечение. В 1977 подавление массовых протестов против повышения налогов сопровождалось арестом многих участников и судами над активистами Движения народного единства, учрежденного Бен Салахом в эмиграции.

Весной 1980 Бургиба перешел к политике общенационального согласия. XI съезд СДП в апреле 1981 ознаменовал осторожную демократизацию: снят запрет на деятельность ТКП, а оппозиционные кандидаты допущены к участию в парламентских выборах в ноябре, хотя Национальному фронту во главе с СДП и ВСТТ по-прежнему достались почти все места (94,8 % голосов); кандидаты, близкие к Движению демократов-социалистов (ДДС) и Партии народного единства (ПНЕ), собрали соответственно 3,3 % и 0,8 %, ТКП — 0,8 %. Власти, легализовав умеренную оппозицию официальным разрешением в 1983 работы ДДС и ПНЕ, надеялись ослабить растущую популярность исламистов, которых продолжали преследовать (арест 50 ведущих деятелей Движения исламского течения, созданного в 1981 Рашидом аль-Ганнуши). В начале ­1980-х падение мировых цен на нефть породило серьезные экономические трудности, рост безработицы и цен. Кабинет Мухаммада Мзали (1980–1986) отменил в 1984 госсубсидии на основные пищевые продукты, что привело к массовым демонстрациям протеста, после подавления которых правительство в 1986 обвинило исламистов в терроризме и арестовало их ведущих активистов.

Осенью 1987, в результате конституционного переворота, к власти пришел Зайн аль-Абидин бен Али , который назначил главой правительства аль-Хади аль-Баккуша, преобразовал СДП в Конституционно-демократическое объединение (КДО) и продолжил осуществление «дозируемой демократии». На парламентских выборах Конституционно-демократическое объединению успешно противостояли Исламское течение во главе с Р. аль-Ганнуши, которое не получило права действовать легально, но сумело выдвинуть своих сторонников в качестве независимых (более 13 % голосов), и ПНЕ (около 4 %). Было сформировано новое правительство Хамида Каруи. В мае 1991 власти объявили о раскрытии антиправительственного заговора исламистов, обвинив их в попытке переворота и создания теократического государства.

Режим З.-А. бен Али выступил в 1989 инициатором создания Союза арабского Магриба, во время Кувейтского кризиса не поддержал военные действия против Ирака (в то же время, в 1990 восстановил дипломатические отношения с Ираном), а с 1992 развернул кампанию по арабизации управления и хозяйственной сферы (для вывесок, названий улиц и фирм должен был использоваться арабский язык). Вместе с тем, в экономике реформы проводились в рамках плана «оздоровления», при участии Международного валютного фонда и МБРР. Религиозная оппозиция продолжала свою активность во главе с Исламским течением (с 1989 — Партия возрождения, «Ан-Нахда»): в начале 1992 его руководство оказалось под арестом и на политических процессах весной — летом получило суровые приговоры.

Перед всеобщими выборами 1994 тунисское руководство пошло на изменение избирательного закона. Отныне 144 депутата по-прежнему избирались на основе большинства поданных голосов, а 19 мест предоставлялись легальным оппозиционным партиям, независимо от результатов голосования в округах, и распределялись между ними пропорционально числу завоеванных ими голосов. КДО, получив поддержку почти 98 % проголосовавших избирателей, заняло все 144 места, определяемые «обычным» путем. Из оппозиционных партий ДДС получило 10 мест, Движение обновления (бывшая ТКП) — 4, Юнионистско-демократический союз (ЮДС) — 3, ПНЕ — 2. Бен Али, чей основной соперник, правозащитник Мухаммад аль-Мунсиф аль-Марзуки, не был допущен до президентских выборов, избрали на новый срок (99,9 % голосов).

В конце 1990-х ситуация в Т. обострилась. Международные правозащитные круги критиковали отсутствие свободы слова и наличие большого числа политзаключенных. Растущие протесты профсоюзов и правозащитников встречались репрессиями.

В июле 1999 все руководство Коммунистической партии рабочих Т. было приговорено к многолетним срокам тюремного заключения, хотя на выборах в октябре допущено расширение представительства легальной оппозиции до 34 мест: всего участвовали 7 партий и 10 независимых списков, но итоги не отличались от прошлых результатов. На президентских выборах впервые выдвигались альтернативные кандидаты, З. бен Али был избран на новый срок (99,4 % голосов; на долю кандидатов от ПНЕ и ЮДС достались 0,5 %). Новым премьером стал Мухаммад аль-Ганнуши; в кабинет министров вошли 4 женщины. В ноябре Бен Али помиловал 3 тыс. заключенных, включая 600 членов Партии возрождения и коммунистов.

Т. ускорил кампанию по арабизации, с января 2000 полностью переведя делопроизводство на арабский. В марте объявление о предстоящем повышении цен на хлеб спровоцировало на юге страны протесты и демонстрации, переросшие в жестокие столкновения. В мае 2002 референдум о продлении сроков президентства позволил Бен Али выставить свою кандидатуру на выборах в октябре 2004, на которых он набрал более 94 % голосов.

В декабре 2010 возобновились выступления против массовой безработицы и обнищания, коррупции правящей бюрократии, засилья президентского клана в госаппарате и экономике. Их символом стала череда демонстративных самоубийств. В январе 2011 Бен Али, вместе с ближайшими соратниками и высокопоставленными чиновниками, бежал в Саудовскую Аравию . Функции главы государства временно принял на себя М. аль-Ганнуши, который затем, во исполнение конституции, уступил их председателю палаты представителей Фуаду аль-Мебазза и сформировал правительство национального единства. После его отставки в феврале его место занял 85-летний аль-Баджи Каид ас-Себси, министр иностранных дел в 1981–1986 и последовательный бургибист. Этот шаг, сделанный без предварительных консультаций с политическими движениями, входящими в правящую коалицию, и оппозицией, разделил общество, и антиправительственные митинги продолжились. В октябре прошли первые после свержения Бен Али парламентские выборы. За «Ан-Нахду» (лидер — Р. аль-Ганнуши) проголосовало большинство избирателей (38,9 %), и она, получив 89 мест из 217, вошла в коалицию вместе с Республиканским конгрессом (РК) и «Ат-Такатуль» (Демократический блок за труд и свободу). Переходное правительство возглавил Хамади Джебали («Нахда»), временным президентом был назначен аль-Мунсиф аль-Марзуки (лидер РК), спикером Ассамблеи — Мустафа бен Джафар (лидер «Ат-Такатуль»). В качестве основных задач новый кабинет назвал восстановление экономики, создание рабочих мест и решение социальных вопросов.

На парламентских выборах в октябре 2014 победу одержала партия «Нида Тунис», лидер которой, Б. Каид ас-Себси, в декабре победил и на выборах президентских. «Нида» и «Нахда» договорились о создании кабинета национального единства. В 2015 Т., на фоне продолжающихся экономических трудностей (высокая безработица, кризис туристической индустрии и др.), потрясли резонансные теракты, ответственность за которые взяли группы, связанные с Исламским государством в Ираке и Леванте (ИГИЛ, признано террористическим в соответствии с законодательством РФ), — штурм музея Бардо (21 убитый) и расстрел туристов на пляже в Сусе (39 убитых). В июле 2016 парламент распустил кабинет Хабиба ас-Сида и назначил премьером Юсуфа аш-Шахида, который в конце 2017, под давлением международных инстанций, принял ряд мер по сокращению торгового дефицита и привлечению иностранных инвестиций, включавших в себя повышение налогообложения и цен на товары первой необходимости. После широкомасштабных протестов в январе 2018 большинство в «Нида» призвало к отставке Ю. аш-Шахида, но «Нахда» подтвердила свою поддержку ему.

В июле 2019 Каид ас-Себси скончался, а в августе главный претендент на президентский пост, медиамагнат Набиль Каруи, был задержан по обвинению в отмывании денег и уклонении от налогов. На президентских выборах в сентябре фаворитом неожиданно стал профессор юриспруденции, умеренный консерватор Кайс Саид. Парламентские выборы принесли победу «Нахде» (представительство которой, однако, сократилось, несмотря на продвижение аль-Ганнуши в качестве спикера) и партии Каруи — «Кальб Тунис». Во главе совмина новоизбранный президент в феврале 2020 поставил экс-министра финансов, центриста Ильяса Фахфаха, а в сентябре — бывшего главу МВД в правительстве И. Фахфаха, Хишама Машиши. Однако сформированный последним в январе 2021 кабинет К. Саид утверждать отказался, а в июле сместил и самого Х. Машиши и распустил парламент под предлогом его неспособности избрать Конституционный суд; действие конституции он также приостановил, а премьером в сентябре назначил бывшего министра высшего образования Наджлу Буден Рамдан (1-я женщина на премь­ерском посту в истории арабского мира). В последующие месяцы полиция задержала значительную часть политической элиты и ряд открытых критиков действующего главы государства, который в июне 2022 провел через референдум собственный проект Основного закона, преобразующий Т. в президентскую республику.

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