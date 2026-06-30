ТУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ

Тульский государственный музей оружия - один из старейших музеев России . Музей располагает ценнейшим собранием огнестрельного и холодного оружия как отечественного, так и зарубежного производства.

Его уникальность заключается в возможности проследить этапы развития оружия в контексте истории общества, узнать, как формировались и развивались конструкторские идеи, а также акцентировать внимание на человеке, как создателе оружия.

Фонд музея включает коллекции боевого дульнозарядного, автоматического, спортивного, охотничьего оружия, артиллерии, нумизматики и охватывает историю развития оружейного производства в России с XVI века.

Постоянная экспозиция и выставки музея сегодня размещены в двух зданиях: в здании на территории Тульского кремля и новом, уникальном по своей архитектуре, здании в форме богатырского шлема древнерусского воина, расположенном в историческом месте, где ранее располагалась Оружейная слобода.

В настоящее время музей завершает создание новой постоянной экспозиции, в которой будут использованы новейшие технические средства визуализации с интерактивом и современным мультимедийным сопровождением.

В музее созданы и работают школа тульских мастеров для занятий с детьми и военно-исторический театр «Несокрушимые».

Иллюстрации:

Тульский государственный музей оружия.