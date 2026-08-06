ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Экономист, социолог, историк. Автор работ по истории и теории социализма. Один из самых талантливых и оригинальных представителей т.н. "легального марксизма", критиковал народничество, оставил глубокий след в политэкономической науке, разработав теорию кооперативной организации промышленного и сельскохозяйственного производства применительно к условиям России.

Происхождение и образование.

Происходил из дворянского рода литовских татар. Получив в домашних условиях начальное образование, он окончил 2-ю Харьковскую гимназию. Рано пробудившийся интерес к естественным наукам и привел любознательного юношу на физико-математический факультет Харьковского императорского университета. За участие в студенческом революционно-демократическом движении был исключен из университета, но революционером не стал. В 1888 г. окончил университет, получив звание канд. естественных наук. Экстерном сдал экзамены за юридический факультет.

Служба и первые труды.

С 1893 г. служил в департаменте Министерства финансов. В 1894 г. получил степень магистра при Московском университете за труд "Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь", ставшей широко известной не только в России, но и за рубежом.

В 1895 стал приват-доцентом Петербургского университета. В 1898 г. за исследование по истории капитализма "Русская фабрика в прошлом и настоящем" Туган-Барановский получил степень доктора политической экономии в Московском университете. Принадлежал к "легальным марксистам" и писал, что «никогда не был неограниченным поклонником Маркса и всегда относился к его теории, признавая ее сильные стороны, критически».

Преподавал в Женском училище коммерческого счетоводства, Санкт-Петербургском университете (в числе приват-доцентов в 1895—1897 и 1898—1899 гг.) и на Высших женских курсах. В 1899 году за марксистские убеждения и "политическую неблагонадежность" Туган-Барановский был отстранен от преподавания, а в 1901-м - выслан из столицы в Полтавскую губернию, где активно участвовал в культурном движении, а заодно - и в правительственной программе по подготовке реформы Столыпина, избирался земским гласным.

Вернуться в Петербург и продолжить свою преподавательскую карьеру смог лишь после революции 1905 г. с 1909. Член кадетской партии, Туган-Барановский выдвигался в Государственную думу, но не был избран. С 1913 — профессор Петербургского политехнического института.

Украинский период.

После Февральской революции, летом 1917, уехал на Украину, где занимал пост министра финансов при Центральной Раде до января 1918, после чего вернулся в Москву. Здесь он читал лекции, занимался делами кооперативного движения, ему было предложено преподавать в созданном тогда Кооперативном институте. Однако он отказался от предложения и уехал на Украину, где занимался преимущественно научной и научно-организаторской деятельностью. В 1918 г. он входил в состав созданной в Киеве под руководством В.И. Вернадского специальной комиссии, готовившей создание Украинской Академии наук. Как член комиссии он подготовил "Записку об отделе социальных наук", в которой, в частности, предлагалось создать в этом отделе институт "для статистического изучения населения Украины". Когда Академия начала работать, такой институт был создан - в составе Социально-экономического отделения Академии, которое возглавил М.И. Туган-Барановский. Новое научное учреждение получило название "Демографического института", его директором был избран М.В.Птуха.

Перу Михаила Ивановича принадлежит около 200 опубликованных работ. Из наиболее значимых - "Русская фабрика в прошлом и настоящем" (1898), "Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма" (1903), "Современный социализм в своем историческом развитии" (1904), "Теоретические основы марксизма" (1905), "Основы политической экономии" (1909), "Социальная теория распределения" (1913), "Социальные основы кооперации" (1916), "Бумажные деньги и металл" (1917), "Социализм как положительное учение" (1918).

Умер 21 января 1919 в Одессе в вагоне поезда, которым в составе украинской делегации ехал на Версальскую мирную конференцию.

Работы:

1. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. - М.: Экономика. 1989.

2. Туган-Барановский М.И. К лучшему будущему. - М. РОССПЭН. 1996.

3. Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. - М.: Наука. 1997.

4. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы.-М.: Наука. РОССПЭН. 1997.

5. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. - М.: РОССПЭН. 1998.

6. Туган-Барановский М.И. Экономические очерки. - М.: РОССПЭН, 1998.

7. Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение Изд. 2-е, стереотип. М., 2003.

8. Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма Изд. 3-е, стереотип. М., 2003.