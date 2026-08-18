ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Тугáн-Баранóвский, Михаил Иванович (08[20].01.1865, Соляниковка, Харьковская губ. — 21.01.1919, Затишье, Херсонская губ.) — российский экономист и социолог, украинский государственный деятель.

Из дворян. Учился в Петербургском университете (см. Университеты в России ), но был выслан из столицы за участие в демонстрации в 1886. В 1888 окончил Харьковский университет. В 1890 опубликовал свою первую научную работу «Учение о предельной полезности хозяйственных благ, как причине их ценности», в которой выступил с критикой теорий трудовой стоимости и предельной полезности. В 1893–1897 служил в Министерстве финансов. С 1895 — приват-доцент, преподавал в Петербургском университете (до 1899 и в 1906–1913).

Автор книг «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь» (1894), «Русская фабрика в прошлом и настоящем» (1898), на основе которых защитил магистерскую и докторскую диссертации. Легальный марксист.

В 1897–1899 редактировал журналы «Новое слово» и «Начало» вместе с П. Б. Струве . В 1901 выслан из Петербурга за оппозиционную деятельность, до 1905 жил в Полтавской губернии. В начале ХХ в. отошел от ортодоксального марксизма , придавал большое значение морально-психологическим факторам в экономике и создании социализма, уважительно критиковал К. Маркса , испытал влияние австрийской экономической школы и П. Ж. Прудона . Автор работ «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» (1903), «Современный социализм в своем историческом развитии» (1904); «Теоретические основы марксизма» (1905), «Основы политической экономии» (1909); «Социальные основы кооперации» (1916), «Бумажные деньги и металл» (1917) и др. С 1909 редактировал журнал «Вестник кооперации». Член Конституционно-демократической партии .

13[26] августа — 20 ноября [3 декабря] 1917 — секретарь (министр) финансов Генерального секретариата Центральной рады . Декан юридического факультета Киевского украинского университета, председатель Центрального кооперативного украинского комитета, один из создателей и академик Украинской академии наук. Направлен Директорией украинской в Париж в составе делегации Украинской Народной Республики . По дороге скончался.

Соч. : Социализм как политическое учение. Петроград, 1918; Влияние идей политической экономии на естествознание и философию. Киев, 1925.

Лит. : Кондратьев Н. Д. М. И. Туган-Барановский. Петроград, 1925; Творцы кооперации. Сборник. М., 1991; Шубин А. В. Социализм: «золотой век» теории. М., 2007; Неизвестный Туган-Барановский. СПб., 2008. А. В. Шубин.