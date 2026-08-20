ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Джучи Михайлович

Родился 06.09.1948. Окончил Саратовский государственный университет в 1971 г.

Кандидатская диссертация .: Республиканская оппозиция во Франции в годы Консульства и Империи (МГУ, 1978).

Докторская диссертация : Формирование бюрократического режима во Франции в годы Консульства. 1799 – 1804 гг. (МГУ, 1990).

Доктор исторических наук, профессор . С 1982 года работал в Волгоградском государственном университете: заведующий кафедрой новой и новейшей истории (С 1991 по 2007 годы), профессор кафедры археологии и зарубежной истории, Волгоградского государственного университета.

Область интересов : История Великой Французской революции и эпоха Наполеона I.

Сочинения: Гусейнов Э. Е., Кожокин Е. М., Ревякин А. В., Туган-Барановский Д. М. Буржуазия и Великая Французская революция. — М. : Изд-во МГУ, 1989. — 213 с. — (Великая фр. революция, 1789—1989: Документы и исслед.). — ISBN 5-211-00278-4

Туган-Барановский Д. М. Ekonomistas Michailas Tuhan-Baranovskis (лит.) // Litva tatarlary. — 2006. — № 6(89).

Туган-Барановский Д. М. М. И. Туган-Барановский // Татарская энциклопедия. — Казань, 2011. — Т. 5.

Туган-Барановский Д. М. М. И. Туган-Барановский : Биографический очерк : С приложением писем. — Донецк, 2009.

Туган-Барановский Д. М. М. И. Туган-Барановский в 90-е годы XIX века: становление ученого // Вестник истории. — 2013. — № 8. — С. 131—142.

Туган-Барановский Д. М. М. И. Туган-Барановский и Императорское вольное экономическое общество в России. — Донецк, 2007.

Туган-Барановский Д. М. М. И. Туган-Барановский об отношении К. Маркса и В. И. Ленина к морали, нравственности и этике // Культура и экономика. — Донецк, 2007.

Туган-Барановский Д. М. Наполеон и власть : (Эпоха консульства). — Балашов : Изд-во Балашов. гос. пед. ин-та, 1993. — 302 с.

Туган-Барановский Д. М. Наполеон и республиканцы : (Из истории респ. оппозиции во Франции в 1799—1812 гг.) / Под ред. А. Ф. Остальцевой. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. — 220 с.

— 2-е изд. — Волгоград : Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2005. — 256 с. — (Юбилейная серия «Труды ученых ВолГУ»).

Туган-Барановский Д. М. Политическая деятельность М. М. Туган-Барановского в период эмиграции (1919—1926 гг.) // История: перестройки и переломы. — Волгоград, 2007.

Туган-Барановский Д. М. Республиканская оппозиция во Франции в период консульства и империи Наполеона I (1799—1812 гг.) : Автореф. дис. … канд. ист. наук. — М.: Б. и., 1978. — 19 с.

Туган-Барановский Д. М. Стереотипы наполеоновской пропаганды // Демократия или авторитаризм. — Волгоград : Вестник Волгоградского государственного университета, 2009.

Туган-Барановский Д. М. У истоков бонапартизма : Происхождение режима Наполеона I / Под ред. Ж. У. Ибрашева. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. — 199 с.