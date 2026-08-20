ТУДЖМАН, ФРАНЬО

Тýджман ( хорв. Tuđman) , Франьо (14.05.1922, Велико Трговишче, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 10.12.1999, Загреб, Хорватия) — хорватский государственный деятель, маршал, историк. Из семьи политического деятеля, окружного начальника Степана Туджмана. Среднюю школу закончил в Загребе в 1941, поступил на учебу в Торговую академию, после оккупации Югославии в ходе Второй мировой вой­ны (1941) присоединился к антифашистской борьбе. С 1942 — член Коммунистической партии Югославии (см. в ст. Союз коммунистов Югославии , СКЮ), руководил партизанской типографией, помощник комиссара Загорского партизанского отряда. В 1945 — член Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). В 1957 закончил Высшую военную академию, работал в Генеральном штабе. В 1960 вышел в отставку в звании генерал-майора. В 1961 основал и возглавил Институт истории рабочего движения Хорватии. В 1963–1967 — главный редактор журнала «Пути революции», профессор факультета политических наук Загребского университета. Активно занимался военной историей, опубликовал свыше 100 работ, доктор наук (1965). В 1967 исключен из СКЮ за несогласие с официальной трактовкой хода и результатов НОАЮ и оценкой числа жертв в усташских (см. Усташи ) концентрационных лагерях на территории Независимого государства Хорватия (НГХ) во время Второй мировой вой­ны, уволен с административных и преподавательских должностей. С 1970 член Союза писателей Хорватии. В 1972 по обвинению в пропаганде национализма осужден на два года тюрьмы, позднее неоднократно арестовывался, находился в заключении. В 1987 начал выезжать за границу. В 1989 возглавил созданную при его участии партию Хорватское демократическое содружество (ХДС). В 1990 партия победила на выборах, стала ведущей партией, выступающей за выход Хорватии из состава Югославии. Президент Хорватии в 1990–1999 (вначале избран парламентом, в 1992 и 1997 переизбран на прямых всенародных выборах). Во время распада Югославии и вооруженных конфликтов 1991–1995 возглавлял вооруженные силы Хорватии. В 1995 участвовал в подписании Дейтонских соглашений .

Лит. : Hudelist D . Tuđman. Biografija. Zagreb, 2004; Sadkovich J. S. Tudjman: prva politička biografija. Zagreb, 2010; Пивоваренко А. А. Хорватия: история, политика, идеология. Конец XX — начало XXI века. М.–СПб., 2018; Его же. Франьо Туджман и проблематика современной Хорватии // Новая элита в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: политические портреты. Конец XX — начало XXI в. М.–СПб., 2022 С. 469–585. Л. В. Кузьмичева.