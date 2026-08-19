ТРЮДО, ПЬЕР ЭЛЛИОТ

Трюдó ( фр. Trudeau) , Пьер Эллиот (18.10.1919, Монреаль — 28.09.2000, там же) — канадский политик, юрист, премьер-министр Канады (1968–1979, 1980–1984). Из зажиточной франкоканадской семьи. Окончил Монреальский университет (1943), затем учился в Гарварде и Лондонской школе экономики. Последовательно критиковал клерикальный режим квебекского правительства М. Дюплесси и партии Национальный Союз. Т. оказывал адвокатскую помощь профсоюзам, стал одним из учредителей оппозиционного журнала «Cité Libre», соавтором книги об асбестовой забастовке шахтеров 1949. В 1952 посетил СССР, приобретя репутацию «левого» политика. Вступил в Либеральную партию, чтобы противостоять угрозам федерализму со стороны франкоканадских сепаратистов. С 1967 министр юстиции в кабинете Л. Пирсона, инициировал ряд реформ, декриминализовавших разводы, однополые связи, аборты. В 1968 одержал победу на федеральных выборах, проходивших в атмосфере «трюдомании», массового восторга перед ярким политиком, обещавшим построить «справедливое общество» и сохранить единство Канады. В 1969 парламент одобрил закон о двух официальных языках, английском и французском. Социально-экономические реформы в Квебеке (т. н. «Тихая революция») и «билингвизм» не ослабили сепаратистских угроз, которые в октябре 1970 при­обрели экстремистские формы. После захвата террористами заложников и убийства одного из политиков Т. ввел в действие закон о мерах военного времени; федерально-провинциальные противоречия вернулись в политико-правовое русло. Т. сыграл ключевую роль в поражении сторонников отделения Квебека на референдуме 1980. Выступал против «особого» статуса франкоязычной провинции. В 1982 Т. добился «патриации» конституции (независимости от британского права). Новый основной закон содержал универсальную Хартию гражданских прав и свобод. Социально-экономическая политика Т. включала борьбу с бедностью, рост пособий, пенсий, общественные работы, создание государственных корпораций в энергетике и других отраслях. Во внешней политике следовал курсу «диверсификации», сотрудничая с социалистическими странами. Выступал за разрядку, сократив участие К. в НАТО и выведя с территории К. ядерное оружие. По опросам общественного мнения, канадцы считают Т. лучшим лидером страны в ХХ в.

Имя Т. носят Монреальский аэропорт, благотворительный фонд.

Старший сын Джастин (Жюстен) Трюдо — премьер-министр Канады с 2015.

Соч. : Le Fédéralisme et la Société Canadienne-Française. Paris, 1967; Conversations with Canadians. Toronto, 1972; Against the Current. Selected Writings, 1939–1996 / Ed. by G. Pelletier. Toronto, 1996.

Лит. : Cook R. Teeth of Time. Remembering Pierre Elliott Trudeau. Montreal, 2006; English J. The Life of Pierre Elliott Trudeau. 2 vols. Toronto, 2006–2009; Cohen A. , Granatstein J. L. Trudeau’s Shadow. The Life and Legacy of Pierre Elliott Trudeau. Toronto, 2011; Litt P. Trudeaumania. Vancouver–Toronto, 2016. И. А. Аггеева .