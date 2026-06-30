ТРУД

Труд — деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ, содержание которой исторически обусловлено и в основе которой лежит социальная, а не биологическая природа человека. Эта социальная и экономическая категория, в отличие от физического понятия «работа» (которую может выполнять также механизм или животное) применима исключительно к человеку.

Т. сыграл решающую роль в процессе формирования человека: «Т. создал самого человека». В соответствии с выдвинутой К. Марксом и Ф. Энгельсом трудовой теорией антропогенеза , животное состояние преодолевалось именно в процессе трудовой деятельности, началом которой была целеполагающая осознанная деятельность по изготовлению и применению орудий Т.: животные могут использовать предметы для достижения результата, но не изготавливают с помощью одних орудий Т. другие. Совершенствование орудий Т., их совместное производство и использование повлияло на развитие человека как вида (преобразование человеческой морфологии и сознания, возникновение языка) и на развитие системы общественных отношений. Будучи естественным условием жизни, Т. всегда осуществлялся в рамках исторически определенных общественных отношений: усложнялось представление о трудовых функциях, увеличивалось разнообразие видов Т., развивалось общественное разделение Т., являющееся основой периодизации развития социума и истории в целом, основой для выделения социальных групп.

Изначально существовало естественное разделение Т. по полу и возрасту. Первым крупным общественным разделением Т. в XIX в. считали выделение пастушеских и земледельческих племен, сейчас — выделение племен с производящим хозяйством. Второе — отделение ремесла от других занятий, прежде всего от земледелия; третье — появление профессиональной торговли. Разделение умственного и физического Т. начинают с выделения организационно-управленческой, жреческой и полководческой деятельности. Ключевыми характеристиками Т. полагают целесообразность и осознанность, и традиционно в центре внимания находится производственная деятельность. Главным критерием уровня развития Т. считают не столько его результат, сколько орудия Т., которые отражают и уровень материального производства, и уровень общественного разделения Т. Трудовую деятельность классифицируют по результатам, характеру, содержанию Т.; по мере участия человека и методам привлечения к Т. Плата за Т. (в материальном выражении, в виде привилегий или признания) является одним из важнейших критериев общественной значимости Т. Неоплачиваемый Т. (домашняя работа женщин, помощь детей в семейной деятельности) играет большую роль в экономике, при том, что может не учитываться в экономическом анализе и культурных представлениях, хотя современные представления о трудовых отношениях включают распределение обязанностей между супругами и членами семьи.

Отношение к Т. менялось в зависимости от эпохи. В христианской системе ценностей Т. полагался следствием первородного греха и одновременно средством спасения. Протестанты рассматривали Т. воплощением мирского аскетизма (внутренняя религиозность, рациональное и дисциплинированное исполнение мирских обязанностей), понимая Т. как призвание ( нем. Beruf). Для Новой истории характерно стремление превратить Т. из проклятия обездоленных в общественный долг и благо.

Историческая наука всегда изучала такие виды Т., которые интересовали современное ей общество: производительный, подневольный, сдельный и наемный, детский и женский, репродуктивный, автономный и гетерономный. В политической экономии Т. рассматривается как фундаментальная основа общественной жизни: характер Т. отражает способ соединения производителя со средствами производства, обусловленный господствующими в данном обществе отношениями собственности. История Т. выделилась в особую часть социальной истории на волне протестов 1960-х, сейчас это одно из самых динамичных направлений исторической науки.

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