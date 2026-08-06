ТРУБЕЦКОЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Князь, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, один из руководителей декабристов.

Происхождение и военная служба.

Происходил из княжеского рода Трубецких. Получил домашнее образование, также слушал курс лекций в Московском университете с 1806 г. Начал службу в чине подпрапорщика Семёновского полка в 1808 г., через два года произведён в прапорщики, в 1812 г. в поручики. Во время Отечественной войны 1812 г. участвовал в сражениях при Бородине, Малоярославце, Люцене, Бауцене, Кульме. В сражении под Лейпцигом ранен в ногу. Во время войн с Наполеоном обратил на себя внимание своей храбростью.

Масон и декабрист.

По возвращении из-за границы Трубецкой вступил в масонскую ложу «трех добродетелей», в 1818—19 г. был в ней наместным мастером, затем почетным членом. С 1816 г. Трубецкой вместе с Александром и Никитой Муравьёвыми, И. Д. Якушкиным, С. И. и М. И.Муравьёвыми-Апостолами пришли к мысли о необходимости образования тайного общества, получившее название «Союз спасения» или «истинных и верных сынов отечества». Вскоре (в конце 1817 г.) «Союз спасения» был преобразован и получил название «Союза благоденствия», в уставе которого помещикам рекомендовалось только человечное отношение к крестьянам, забота об их просвещении и, в случае возможности, борьба со злоупотреблениями крепостным правом.

С середины 1819 до сентября 1821 г. находился в отпуске за границей. После съезда членов Союза благоденствия в Москве в начале 1821 г. общество было объявлено уничтоженным, но на юге другие не согласились с этим и немедленно образовали южное общество. В 1821 г. Трубецкой был переведен в Преображенский полк, на следующий год стал полковником. В Санкт-Петербурге лишь в конце 1822 г. было создано Северное общество во главе с Н. Муравьёвым, князем Е. Оболенским и Трубецкой. Когда в 1823 г. в Петербург приезжал П. Пестель и убедил князя Оболенского признать необходимость республиканского правления в России, то Трубецкой разубедил его в этом, доказав, что республику можно учредить не иначе, как истребив императорскую фамилию, что привело бы в ужас общество и народ.

22 декабря 1824 г. был назначен дежурным штаб-офицером в 4 пехотный корпус (Киев). В октябре 1825 г., взяв отпуск, Трубецкой вернулся в Петербург и вновь был избран директором общества. Когда при обсуждении вопроса о том, что делать, если государь не согласится на их условия, Рылеев предложил вывезти его за границу, — Трубецкой присоединился к этому мнению. Трубецкой был выбран диктатором.

В своих показаниях он утверждал, что истинным распорядителем был Рылеев, последний же заявил, что Трубецкой «многое предлагал первый и, превосходя его в осторожности, равнялся с ним в деятельности по делам заговора». Был одобрен следующий план: приостановить действие самодержавия и назначить временное правительство, которое должно будет учредить в губерниях камеры для избрания депутатов; стараться установить две палаты, причем члены верхней должны быть назначаемы на всю жизнь; употребить для достижения цели войска, которые захотят остаться верными присяге императору Константину.

Однако в решительный день Трубецкой окончательно растерялся и не явился на Сенатскую площадь. Сами декабристы справедливо расценивали такое поведение Трубецкого как «измену» Императору было очень неприятно участие в заговоре члена такой знатной фамилии, находившегося к тому же в свойстве с австрийским посланником.

Ссылка.

По резолюции государя смертная казнь была заменена для Трубецкого вечной каторжной работой. Когда его жена, Екатерина Ивановна, пожелала сопровождать мужа в ссылку, император Николай и императрица Александра Фёдоровна пытались отговорить её от этого намерения. Когда же она осталась непреклонной, государь сказал: «Ну, поезжайте, я вспомню о вас!», а императрица прибавила: «Вы хорошо делаете, что хотите последовать за своим мужем, на вашем месте и я не колебалась бы сделать то же!».

Первоначально Трубецкой отбывал наказание в Нерчинских рудниках, позднее — на Петровском заводе (в Забайкалье). В 1839 г. по отбытии каторги поселился в Иркутской губернии. Жена Трубецкого скончалась в Иркутске в 1854 г.

По амнистии императора Александра II от 22 августа 1856 г., Трубецкой был восстановлен в правах дворянства, умер в Москве. Могила С. П. Трубецкого — у юго-западного угла Смоленского собора Новодевичьего монастыря.