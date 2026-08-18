ТРОЦКИЙ, ЛЕВ ДАВИДОВИЧ

Трóцкий, Лев Давидович (настоящее имя Лейб Давидович Бронштейн) (26.10[07.11].1879, с. Яновка, Елисаветградский уезд, Херсонская губ. — 21.08.1940, Мехико) — один из лидеров международного коммунистического движения, российский и советский политический и государственный деятель. Родился в семье богатого землевладельца-еврея. С 1896 стал участвовать в революционном движении, взял псевдоним Т. В январе 1898 был арестован, два года провел в тюрьме, затем отправлен в ссылку. Стал марксистом. В 1902 бежал за границу, сотрудничал в социал-демократической газете «Искра». На II съезде Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) Т. оказался чужаком как для большевиков, так и для меньшевиков. Он симпатизировал решительности В. И. Ленина , но был слишком свободолюбив, чтобы в тот период принять дисциплину большевизма . После начала Российской революции 1905 – 1907 в феврале 1905 Т. вернулся в Россию и сразу прославился как яркий публицист. Был избран в Петербургский Совет рабочих депутатов, вошел в его исполком. Отстаивал идею перехода власти к рабочему классу, «перманентной революции» (непрерывного перехода от национальной буржуазно-демократической к мировой социалистической революции). После ареста Г. С. Носаря 26 ноября [7 декабря] 1905 Т. возглавил Совет, но при разгоне Совета 3[16] декабря был арестован и в 1906 приговорен к вечной ссылке в Сибирь. Бежав по дороге в ссылку за границу, Т. пытался примирить большевиков и меньшевиков, но неудачно. В 1908–1912 выпускал газету «Правда» (название затем было заимствовано большевиками). Во время Балканских вой­н 1912 – 1913 был военным корреспондентом газеты «Киевская мысль». В 1914 выпустил работу «Вой­на и Интернационал», написанную с радикально интернационалистических позиций. Участвовал в Циммервальдской конференции 1915. Выпускал антивоенную газету «Наше слово». В 1916 за антивоенную пропаганду выслан из Франции, арестован в Испании и выслан в США.

При переезде в Россию в марте 1917 арестован в Канаде, но 4[17] мая 1917 прибыл в Петроград. Вошел в группу социал-демократов- межрайонцев . Вошел в Петроградский Совет (сначала с совещательным голосом). В связи с переходом Ленина на позиции перерастания буржуазной революции в пролетарскую, разногласия между двумя лидерами радикального марксизма сошли на нет. Это облегчило их примирение в 1917. Т. принял активное участие в июльских событиях 1917 , спас от расправы министра земледелия В. И. Чернова . Находился в заключении в июле–сентябре. На VI съезде РСДРП(б) 26 июля [8 августа] принят вместе с межрайонцами в партию большевиков, избран в ее ЦК, а также заочно — почетным председателем съезда. 25 сентября [6 октября] избран председателем исполкома Петроградского Совета. Провел решение о создании Петроградского военно-революционного комитета . Был одним из ведущих организаторов Октябрьского переворота 1917 . Член бюро ЦК РСДРП(б). На Втором съезде советов рабочих и солдатских депутатов стал наркомом иностранных дел, вел переговоры в Бресте, но выступал против Брестского мира 1918 . С 14 марта 1918 возглавлял Наркомат по военным делам. Возглавил Высший военный совет, затем Революционный военный совет Республики (РВСР). Был одним из ведущих организаторов обороны Советской республики в период Гражданской вой­ны в России 1917 – 1922 и победы над белым движением . В марте — декабре 1920 занимал также пост наркома путей сообщения. В 1920–1921 — председатель ЦК союза транспортных рабочих, стал одним из инициаторов «дискуссии о профсоюзах» . Автор проекта Манифеста Коммунистического интернационала , принятого на его I конгрессе. Член Исполкома Коминтерна. Член Политбюро ЦК РКП(б) с 1919. В 1923–1924 также член Оргбюро ЦК.

В 1920-е Т. претендовал на лидерство в партии после смерти Ленина, но проиграл борьбу за власть. Выступал против идеи построения социализма в одной стране, за более решительную поддержку мировой революции и нажим на крестьянство. Один из лидеров левой оппозиции в 1923–1928. 25 января 1925 Т. был снят с постов председателя РВСР и Наркома по военным и морским делам СССР (этот пост занимал с 1923). В мае 1925 — ноябре 1927 — председатель Главконцесскома, одновременно до августа 1926 — член президиума Высшего совета народного хозяйства. Выступал за строительство Днепрогэса. 23 октября 1926 выведен из Политбюро, 23 октября 1927 исключен из ЦК. За организацию оппозиционной демонстрации 7 ноября 1927 арестован и 14 ноября исключен из ВКП(б). 16 января 1928 выслан в г. Верный (ныне Алма-Ата).

В отличие от многих своих соратников по антисталинской оппозиции, Т. не отказался от своих взглядов, продолжал критиковать И. В. Сталина даже из ссылки. 10 февраля 1929 Т. выслан за границу. Жил в Турции на о. Принкипо. В 1932 Т. был лишен советского гражданства. В 1933 переехал во Францию, в 1935 — в Норвегию, в 1936 — в Мексику. Т. стал одним из наиболее резких критиков политики Сталина, считая, что она является проявлением перерождения революции, «термидора». Т. собрал вокруг себя часть коммунистических организаций, которые не хотели подчиняться сталинскому курсу в международной политике. В 1938 сторонники Т. создали IV Интернационал (Мировую партию социальной революции). В 1929–1940 Т. выпускал журнал «Бюллетень оппозиции». Автор книги «Преданная революция» (1936) о перерождении советского режима. Установил контакты с большевиками-антисталинистами, оставшимися в СССР, но в ходе террора 1936–1938 они были уничтожены. Обличал Московские процессы 1936 – 1938 как сфабрикованные, а Большой террор 1937 – 1938 — как расправу над большевизмом. 20 августа 1940 агент НКВД СССР Р. Меркадер смертельно ранил Троцкого ледорубом.

Соч. : К истории русской революции. М., 1990; Моя жизнь. М., 1990; Сталин. М., 1990; Портреты революционеров. М., 1991; Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет. М., 1991; История русской революции. М., 1997.

Лит .: Архив Троцкого. М., 1990; Роговин В. З. Была ли альтернатива? «Троцкизм»: взгляд через годы. М., 1992; Его же. Власть и оппозиции. М., 1993; Его же. 1937. М., 1996; Его же. Партия расстрелянных. М., 1997; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Внутриполитическая борьба в СССР в 20–30-е гг. М., 2004; Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879–1921 гг. М., 2006; Его же. Троцкий. Безоружный пророк. 1921–1929 гг. М., 2006; Его же. Троцкий. Изгнанный пророк. 1929–1940 гг. М., 2006; Резник А. В. Троцкизм и Левая оппозиция в РКП(б) в 1923–1924 гг. М., 2010; Чернявский Г. З. Лев Троцкий. М., 2010; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Его же. Старт Страны Советов. Революция. Ноябрь 1917 — март 1918. М., 2017; Его же. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин.