ТРИУМВИРЫ (лат. tresviri, triumviri, «союз трех мужей»)
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В древнем Риме члены различных магистратур из трех членов.
В республиканское время наиболее известными такими магистратурами были:
1) Tresviri или triumviri agris dandis и coloniae deducendae, магистраты, уполномоченные основать колонию и произвести распределение земли.
2) Tresviri или triumviri capitāles, должностные лица, избиравшиеся на трибутных комициях, в чьи обязанности входило исполнение казней, наблюдение за тюрьмами, полицейские функции, предварительное следствие и арест подозреваемых. Они могли судить рабов и не-граждан и присуждать их к телесным наказаниям. Кроме того, они следили за пожарной безопасностью Рима и ночным спокойствием, приняв функции отменной магистратуры triumviri nocturni.
3) Tresviri epulones, жреческая коллегия сначала из 3, затем из 7 членов, занимавшаяся пиршествами (эпулами), устраивавшимися во время общественных праздников и игр.
4) Tresviri locorum publicorum persequendorum, коллегия, занимавшаяся расследованиями того, какие части agri publici были отняты у государства или у общины.
5) Tresviri mensarii, назначавшиеся государством для раздачи денег частным лицам во время финансовых кризисов (351 и 216 гг. до н.э.).
6) Tresviri monetales aeri argento auro flando feriundo, магистраты, отвечавшие за чеканку монеты, организацию работы монетного двора, чистоту монетного металла и т.п. После Августа их место было занято прокураторами или препозитами монетного двора.
7) Tresviri sacris conquirendis donisque persignandis, коллегия, занимавшаяся розыском священного (храмового) имущества и возвращения его богам.
8) Tresviri aedibus reficiendis, коллегия, заведовавшая ремонтом храмов во время II Пунической войны. Избиралась на трибутных комициях.
9) Tresviri equitum turmas recognoscendi или legendis equituin decuriis, лица, назначенные Августом для просмотра и проверки списков римских всадников. Первоначально эта обязанность лежала на цензорах.
Особо нужно выделить так называемый второй триумвират в составе Октавиана, Антония и Лепида. Они назывались tresviri (triumviri) reipublicae constituendae, «три мужа для упорядочивания государства». Первый триумвират (Цезарь, Помпей, Красс) был частным объединением и как коллегиальная магистратура рассматриваться не может.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев