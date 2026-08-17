ТРИПОЛИТАНИЯ

Триполитáния — историческая область в Ливии . Получила название от колоний, основанных на побережье залива Большой Сирт поселенцами из Финикии , которые в середине V — конце III в. до н. э. находились под властью Карфагена . После Пунических вой­н перешла к Нумидии , а после Югуртинской вой­ны — к Риму Древнему . После падения Западной Римской империи — под господством вандалов , в VI в. — Византии. После арабских завоеваний — в составе Омейядов халифата , с середины VIII в. — Аббасидов халифата и его преемников — Аглабидов , Фатимидов , Зиридов , Альмохадов , Хафсидов . С начала VIII в. — один из очагов хариджизма . После недолгого владычества Испании в середине XVI в. — провинция (эялет) Османской империи . С 1711 — под управлением беев Караманлы . В конце 1830-х — середине 1850-х — арена восстаний (важнейшее — под водительством Гумы ибн Халифы) против прямого управления Османов , которые, в 1835 преобразовав Т. в вилайет , стремились осуществить здесь танзимат . После Итало-турецкой вой­ны частично оккупирована Италией. В 1913 на западе Т. Сулайман аль-Баруни пытался создать независимое государство в Джебель-Нефуса, а в ноябре 1918, вместе с шайхами местных арабов и берберов , участвовал в создании Триполитанской республики. К 1928 итальянцы завершили оккупацию Т., которую в 1934 объединили с Киренаикой и Феззаном в колонию Ливия. В 1943 Т. занята вой­сками Великобритании, с декабря 1951 — одна из провинций Королевства Ливия, в составе которого с мая 1963 административно расформирована. Т. К. Кораев.