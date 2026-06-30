ТРИПОЛИ

Три́поли ( араб . Тарабулус ал-Гарб) — столица и крупнейший город Ливии , административный центр одноименного округа, на побережье Средиземного моря. Численность населения — 1,18 млн человек (оценка 2022).

В VII в. до н. э. поселенцы из Финикии основали колонии Эйя, Сабрата и Лептис, вошедшие в сферу влияния Карфагена и образовавшие объединение, известное грекам под названием Триполис, которое сохранилось после 105 до н. э., когда Рим включил три колонии в свои владения, а с 46 до н. э. закрепилось за Эйей (триумфальная арка Марка Аврелия, сохранившаяся в относительно неприкосновенном виде, — поныне один из архитектурных символов Т.). Захваченная вандалами в середине V в., Эйя-Триполис была отвоевана Византией в середине VI в., а после арабских завоеваний осталась в составе Омейядов халифата и Аббасидов халифата и до конца XV в. (с кратким перерывом во 2-й половине XII в., когда ей владели норманны из Сицилии) находилась под властью исповедовавших ислам династий арабов и берберов — Аглабидов , Фатимидов, Зиридов, Альмохадов, Хафсидов . В 1510 Т. заняла Испания, которая в 1530 передала его иоаннитам, а с 1551 он как столица самоуправляющейся провинции (эялета) Османской империи стал одним из средоточий средиземноморского пиратства. Старый город (мадина), разрушенный боевыми действиями начала XVI в., был восстановлен в XVII в. В 1711–1835 Т. служил резиденцией беев Караманлы , затем вернулся под прямое управление Стамбула как центр вилайета и значительный военный и торговый порт. Сохранившаяся традиционная застройка относится, за редкими исключениями, к XVIII–XIX вв. и представлена мечетями ан-Нака («Верблюжья», основана, предположительно, в X в., перестроена в XVII в.), Тургут-реиса (конец XVI в.) и т. д. В ходе Итало-турецкой вой­ны в октябре 1911 Т. взят вой­сками Италии, которая в 1912 провозгласила его столицей своей колонии Триполитания (с 1934 — объединенной Ливии). «Красный дворец» (Castello) — позднеримское здание, перестраивавшееся в XIII и XVI вв. и реконструированное А. Бразини, — послужил основным ориентиром для веерной планировки современных районов Т. Итальянскую армию в январе 1943 выбили отсюда силы Великобритании. С 1918–1920 Т. — один из центров ливийского национального движения, с 1951 — столица (до 1975 — наряду с Бенгази ) независимого Ливийского королевства, затем — Ливийской Арабской Республики. Решающий вклад в расширение и модернизацию города внес нефтяной бум середины — конца 1960-х. В 1977–2011 — столица Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии и площадка масштабного высотного строительства (комплекс Зат аль-Имад, 1990; небоскребы Аль-Фатих, 2003). После падения режима М. Каддафи — объект противоборства различных, преимущественно исламистских, вооруженных группировок.

Лит .: Furlong Ch. W. Gateway to the Sahara: Observations and Experiences in Tripoli. New York, 1914; Аurigеmmа S. Tripoli e le sue opere d’arte. Milano, [1927]; Ward Ph. Tripoli: Portrait of a City. Cambridge, 1969; Zeltner J.-C. Tripoli carrefour de l’Europe et des pays du Tchad 1500–1795. Paris, 1992; Lafi N. Une ville du Maghreb entre Ancien Régime et réformes ottomanes. Genèse des institutions municipales à Tripoli de Barbarie (1795–1911). Paris, 2002. Т. К. Кораев.