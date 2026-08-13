ТРИПИТАКА

Трипитáка , или Типитака ( санскр. Tripit.aka, пали Tipit.aka — «Три корзины») — комплекс текстов, формирующих в совокупности каноническое учение буддизма, так называемый Буддийский канон. Название происходит от того, что тесты, записанные на пальмовых листьях, хранились в плетеных коробах. Тексты одной тематической направленности формировали тот или иной отдел канона.

В первую корзину, наименьшую по объему и самую раннюю по времени появления — «Виная-питаку» (Корзина (текстов) по дисциплине; В.-п.), вошли тексты, посвященные нормам поведения. В.-п. — наиболее устойчивая часть буддийского канона. Полнее всего В.-п. сохранилась в палийской версии школы тхеравады. В.-п. состоит из трех разделов: «Сутта-вибханга» — «Разъяснение сутр относительно дисциплины», «Кхандака», т. е. «Особые разделы», в которых на конкретных примерах иллюстрируются положения «Сутта-вибханги», и «Паривара» («Приют»), в которой в форме диалога резюмируются положения первых двух отделов.

Во вторую, наиболее объемную — «Сутта-питаку» (Корзина сутр, ­С.-п.) включены тексты, излагающие буддийское вероучение как для мирян, так и для монахов. В нее входит самое известное буддийское сочинение «Дхаммапада» («Шаги закона»), в котором собраны вероучительные наставления Будды. С.-п. состоит из пяти частей: в «Дигха-никая» входят «Махапариниббана-сутра» — последние проповеди Будды; «Маджджхима-никая», «Самъютта-никая», «Ангуттара-никая», «Кхуддака-никая»; освещаются главные религиозно-философские положения буддизма.

Тексты третьей корзины — «Абхидхаммапитаки» (Корзина (текстов) высшего закона), которую признавали только школы сарвастивады и тхеравады в двух отличающихся версиях, излагают буддийское воззрение на человеческую психику.

Основные школы буддизма формировали канонические собрания текстов по собственному усмотрению. Состав Т. отличается даже у разных разветвлений одной школы: например, он различается в школе тхеравада («древнее учение») Шри-Ланки, Мьянмы и Таиланда. Т. махаяны («великая колесница») включает дополнительные тексты, которые не считаются каноническими в школе тхеравада. Т. тхеравады оформилась на рубеже нашей эры.

Также буддийский канон представлен в санскритских версиях в школе махасангхика (великая община).

Лит. : Дхаммапада / Пер. с пали В. Н. Торопова. М., 1960; Шихуа о том, как Трипитака Великой Тан добыл священные книги (Да Тан Сань-цзан цюй цзин шихуа) / Пер. с кит. Л. К. Павловской. М., 1987; Дигха-никая (Собрание длинных поучений) / Отв. ред. В. П. Андросов; пер. с пали А. Я. Сыркина. М., 2020. М. Д. Бухарин.