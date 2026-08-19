ТРИКЛИНИЙ (лат. triclinium, др.-греч. τρίκλινον ‒ «обеденный стол или столовая с тремя ложами», от τρεῖς, τρία ‒ «три» и κλίνη ‒ «ложе»)

Название для трех лож или одного общего обеденного ложа, затем – название столовой, обеденного зала.

В древние времена римляне, как и многие другие народы, предпочитали есть сидя, но впоследствии, как и этруски, они перенимают греческий обычай возлежать за столом. Жен, правда, вначале ущемляли – они скромно сидели в ногах ложа супруга, отца семейства, однако впоследствии и им было позволено трапезничать лежа. Римский обед , как и греческий симпосион , был не просто семейным событием, а важным социальным институтом, предполагающим обязательное присутствие гостей (обычно – от 9 до 20 человек). Вокруг стола ставили обычно три ложа с трех сторон, четвертая оставалась свободной – с этой стороны подавали. Каждое ложе предназначалось для троих. На каждом из трех мест лежала подушка: участники пира опирались на нее левым локтем и в таком полулежачем положении наслаждались предложенными яствами. Как ложа, так и места на них различались по достоинству: самым главным было среднее ложе (lectus medius), а самым почетным на нем – правое место, которое называлось «консульским» (если вдруг зайдет какой-нибудь высший магистрат). Верхнее ложе (lectus summus) также предназначалось для гостей, а нижнее (lectus imus) – для хозяина и его близких, причем хозяин занимал место слева (1), чтобы быть ближе к центральному ложу и самому почетному гостю на нем. Если количество приглашенных превышало количество мест, вносили дополнительные столы с ложами. В богатых домах могло быть несколько богато украшенных фресками, мозаикой и т.п. триклиниев, самый большой так и назывался: triclinium maius.

Иллюстрация .

Схема триклиния.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева