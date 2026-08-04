ТРИБИЦОВ Юрий Михайлович

Родился в 1937 г. Окончил Уральский государственный университет в 1965 г.

Кандидатская диссертация .: Политика лейбористского правительства Г. Вильсона и взаимоотношения государств двух систем в Европе (1964 – 1970 гг.) (1973).

Кандидат исторических наук, доцент. Работал на кафедре новой, новейшей истории и международных отношений Факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета.

Область интересов : История межд. отношений; история юж. и зап. славян (конец XVIII – начало XXI вв.).

Сочинения: О причинах провала Дарданелльской операции // ВИ. 1985. №6;

Изначально в тупик // Родина. 1991. № 9-10;

The Identity of Bosnia and Herzegovina and Soviet and Postsoviet Russian historiography and propaganda // Bosnian Paradigm. Sarayevo. 1998;

За историята на българите в Сибир // Роден край. Одесса, 25.10.1999;

Политика Германии и СССР на захваченных территориях Вост. Европы (октябрь 1938 – июнь 1941) // Германия и Россия в ХХ веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии. Кемерово, 2001;

Польский народ и Российская Империя в войнах и революциях конца XVIII – начало XX веков // Война и мир в историческом процессе: В 2 ч. Ч. 1. Волгоград, 2003; Национальный менталитет болгарского народа в его почтовой марке (1879 – 1999) // Этногерменевтика и антропология. Bып. 10, Landau (Германия), 2004;

Отражение Первой мировой войны в художественной литературе славянских стран Вост. Европы (1914 – 1964) // Сравнительное литературоведение: материалы I Международной научной конференции. Баку, 2004.

Библиография: История, политика, экономика и культура Германии в исследованиях российских ученых 1990 – 2000 гг.: Библиографический указатель. Серия: Германские исследования в Сибири. Вып. 2. Кемерово, 2001.