ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Один из крупнейших музеев русского искусства в России и мире, представляющий собой уникальное собрание живописи, графики и скульптуры, а также документов о жизни художников и судьбах их произведений. Основанный как частное собрание П.М.Третьякова , музей в настоящее время охватывает всю историю русского искусства - от истоков древнерусского искусства до новейших течений.

Семья Третьяковых и начало коллекции

Купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков, как и его брат Михаил, с ранних лет питали чувство глубокого уважения к прекрасному, равно как и к делу своих предков, в особенности прадеда - купца 3-й гильдии Елисея Мартыновича Третьякова. Вместе с братьями вступив в наследство после смерти в 1850 году отца - Михаила Елисеевича Третьякова, исполняя волю покойного, к свадьбе старшей сестры Екатерины Михайловны (вышедшей замуж за Владимира Дмитриевичем Коншина) в 1851 году, в приходе церкви Николы в Толмачах был приобретён дом в Лаврушинском переулке, впоследствии ставший главным корпусом будущей галереи. Уже в самом начале 1850-х годов П.М.Третьяков начал приобретать гравюры и книги, а о время второй поездки в Санкт-Петербург, в октябре 1854 года, впервые начал приобретать живопись - 11 графических листов и 9 картин голландских мастеров. Спустя два года, весной 1856 года, во время очередного пребывания в Петербурге П.М.Третьяков познакомился с коллекцией Фёдора Ивановича Прянишникова, директора почтового департамента, собрание которого в 137 полотен полностью из произведений русских художников сподвигло будущего коллекционера на создание своего собрания. В тот год Павел Михайлович приобрёл две картины - «Искушение» Н. Г. Шильдера, у которого одновременно заказал картину «Искушение», и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова, тем самым положив начало своей коллекции.

Идея создания галереи

Задумавшись над созданием галереи, охватывающей историю русской живописи, подобно коллекции Прянишникова, Павел Третьяков решил обратить своё внимание на творчество своих современников. В этом Третьяков следовал своим предшественникам - П.П.Свиньину - издателю «Отечественных записок», собиравшего с 1816 года. прекрасную коллекцию русской живописи, которую был вынужден в 1834 году продать купцу В.К.Кокореву, чья коллекция была продана за долги в 1860-х годах.

Сблизившись с Н.Г.Шильдером и В.Г.Худяковым, Третьяков вскоре познакомился и с другими художниками - Н.Е.Сверчковым, И.И.Соколовым, А.П.Боголюбовым, а московский круг начинающего коллекционера стремительно расширялся. Формируя собственные принципы в отношении живописи Третьяков прислушивался к мнению таких художников как Иван Иванович Соколов, но постепенно и сам стал оценивать работы. Уже на этом этапе Третьяков принимал во внимание не только художественные достоинства приобретаемых им произведений, но материальное положение художников, спонсируя и помогая им значительными суммами. Так, например, сохранилась переписка с И.П.Трутневым, которому П.М.Третьяков не отказывал в помощи. Характерно одно из опубликованных писем Трутнева Третьякову: «Обращаюсь к Вам с великой просьбою и прошу Вас, если возможно исполнить её, чем сделаете меня благодарным Вам несказанно. Дело в том, что мне крайне нужно 300 рублей. Зная Вашу доброту и Вашу всегдашнюю готовность действовать на пользу трудящихся для искусству, я смею надеяться». К этому периоду также относятся приобретения полотен А. К. Саврасова , К. А. Трутовского, Ф. А. Бруни, Л. Ф. Лагорио и других мастеров.

Рубеж 1850-1860 годов, связанный, прежде всего, с отменой крепостной зависимости, благоприятно повлиял на развитие торгового дела Третьяковых, открыв 1 января 1860 года в Москве на Ильинке новый «Магазин полотняных, бумажных, шерстяных товаров, русских и заграничных» под фирмой полного товарищества П. и С.Третьяковы и В.Коншин. В том же году меценат составил завещание, в котором говорилось: «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие». Поскольку на Павла Михайловича было возложено руководство и финансовая сторона дела, то это позволяло решать многие сложные вопросы благодаря его дальновидному уму и гибкости в решении различных вопросов. Именно в этом году Третьяков окончательно решил создать музеум, для чего определил 150 тысяч серебром, на которые предполагал снять помещение а также приобрести собрание коллекции Прянишникова, о чём было изложено в «завещательном письме» от 17(29) мая 1860 года. Несмотря на особый характер этого письма, в нём изложена основная мысль будущего большого замысла, реализованного лишь спустя много десятилетий.

Составление основной части собрания

Период с 1860 года по 1874 год Третьяков составил основную часть собрания, из которой исследователи выделяют такие полотна как: «Привал арестантов» В. И. Якоби, «Последняя весна» М. П. Клодта, «Бабушкины сказки» В. М. Максимова; «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка» и «Дилетант» В.Г.Перова; «Княжна Тараканова» К. Д. Флавицкого, «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» В.Ф.Бронникова, а также полотна И.Н.Крамского, К.И.Брюллова , И.К.Айвазовского, А.А.Риццони и др. Различные по своей жанровой подаче и стилю работы, расцениваемые публикой и критикой по-разному, находили в собрании Третьякова своё место, в отличии от парадных и репрезентативных по своему характеру работ, обычно интересовавших поклонников искусства. В этот период собрание П.М.Третьякова дополнилось приобретёнными в 1869 году у Кокорева девяти работ, в числе которых было и полотно И.И.Шишкина «Полдень в окрестностях Москвы». В те же годы, активно занимаясь не только художественными, но и торговыми делами. Однако, это не мешало представлять русское искусство широкой публике, как, например, на Всемирной выставке в Лондоне 1862 году, или на различные выставки, организуемые Академией художеств и различными художественными обществами, в том числе и на 1-ю выставку Товарищества передвижных выставок 1871 года.

Создание галереи

Рубежными в истории собрании стали 1872-1874 годы, когда Третьяков для собранной им коллекции возвёл галерею, оба этажа которой были помещены полотна мастеров прошлого - В.Л.Боровиковского, О.А.Кипренского, А.Г.Венецианова, С.Ф.Щердина и др., и современных собираемых им авторов. На это время приходится и создание галереи портретов выдающихся деятелей русской культур, исполненные И.Н.Крамским, В.Г.Перовым , И.Е.Репиным и Н.Н.Ге. Подчёркнуто музейные функции построенного им здания и новые замыслы коллекционера воплощали идею Третьякова создать музей русского искусства, по-сути открытый им в 1881 году для всеобщего посещения. Спустя год, в 1892 году, Третьяков передал свою коллекцию вместе со зданием галереи в собственность Московской городской думы, а в 1883 году её было дано название «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Вплоть до своей смерти в 1898 году Павел Третьяков оставался почётным председателем галереи. На тот момент в собрание музея входили 1246 произведений живописи, 471 графических листов и 10 скульптур, но и серии работ, из которых особое место занимала Туркестанская серия И.Н.Верещагина и эскизы росписей собора Владимирского собора в Киеве В.М.Васнецова . В здании галереи отдельно также было выставлено собрание П.М.Третьякова, позже вошедшее в собрания ГМИИ и Эрмитажа.

За период с 1872 года по 1904 год здание Галереи и основного объёма дома Третьяковых многократно перестраивалось, обносилось дополнительными пристройками и помещениями, в результате обретя свой нынешний архитектурный облик. Главный фасад, решённый в духе воображаемого древнерусского терема по проекту В.М.Васнецова, стал эмблемой музея, а общее решение фасадов было впоследствии развито в следующих корпусах галереи.

После смерти П.М.Третьякова

После смерти П.М.Третьякова управлять делами стал Совет попечителей галереи, избираемый думой, в который входили художники и коллекционеры И..С.Остроухов, И.Е.Цветков , С.А.Щербатов, В.А.Серов и И.Э.Грабарь. Именно Игорю Грабарю, избранному попечителем Третьяковской галереи 2 апреля 1913 года, было суждено реформировать экспозицию галереи, выстроив её по хронологическому принципу к пятнадцатой годовщине смерти П.М.Третьякова. На период попечительства Грабаря, а позднее и директорства в Третьяковской галерее, собрание значительно было увеличено.

Третьяковская галерея в XX веке

Расширению собрания способствовал Декрет Совнаркома объявлявший Третьяковскую галерею государственной собственностью Российской Федеративной Советской Республики в 1918 году, закрепивший нынешнее название - «Государственная Третьяковская галерея». В этот период стало формироваться собрание икон, которое задумывал ещё П.М.Третьяков, о чём свидетельствуют две поддельные приобретённые им для галереи иконы «Царь Птолемей Филадельф познаёт тщету человеческой жизни» и «Смертный человек, бойся того, кто над тобой» второй половины XVIII века, приписываемые прежде работе Симона Ушакова. Деятельность образованной в 1918 году под руководством Грабаря Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию древнерусской живописи удалось спасти многие выдающиеся памятники, часть которых после её ликвидации в 1934 году, на тот момент преобразованной в Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), поступили в собрание музея. В этот период в собрание музея поступили наиболее важные произведения русской иконописи - Владимирская икона Божьей матери, Троица Рублёва , Алексей митрополит Дионисия и др.

Следующий директор - архитектор А.В.Щусев , назначенный в 1929 году, продолжил начатое Грабарём дело по переустройству музея. В 1927 году Галерея получила соседний дом по Малому Толмачевскому переулку (бывший дом Соколикова), перестроенный в 1928 году под служебные нужды, где разместилась администрация Галереи, научные отделы, библиотека, отдел рукописей, фонды графики. В том же году были проведены работы по реконструкции технического оснащения галереи, а в 1929 году проведена электрификация музея. В 1930-е годы было передано здание закрытой в 1929 году церкви святителя Николая в Толмачах, приспособленной под запасники живописи и скульптуры, позже соединённой с одним из корпусом. В нём, в верхнем этаже, был устроен зал для экспонирования картины А.А.Иванова «Явление Христа народу (Явление Мессии)» (1837-1857), переданной в числе собрания русской живописи из закрытого в 1924 году Румянцевского музея. В 1936 году было завершено строительство нового двухэтажного «щусевского корпуса», первоначально созданного под залы временных экспозиций.

В эпоху становления т.н. «Социалистического реализма» часть новых залов была отдана полотнам М.Ф.Грекова, Ю.И.Пименова, А.А.Дейнеки, А.Н.Самохвалова, А.А.Пластова, А.И.Бродского, А.М.Герасимова, П.И.Котова, А.И.Лактионова, П.Д.Корина и др. Помимо произведений живописи в собрание галереи поступали произведения советских скульпторов (В.И.Мухиной, С.Д.Меркурова, И.Д.Шадра, М.Г.Манизера и др.), и декоративно-прикладного искусства.

Дальнейший период в истории галереи сопровождался и тяготами Великой Отечественной войны (1941-1945): эвакуацией, попаданием бомбы в главный корпус и восстановлением. С началом Хрущёвской оттепели были широко развёрнуты экспозиции Древнерусского искусства и Авангарда. В 1965-1979 годах для раздела ХХ века в построенном по проекту Н.П.Сукояна и Ю.Н.Шеверядева здании на Крымской набережной открылась новая экспозиция, что дало возможность началу к подготовке к масштабной реконструкции здания в Лаврушинском переулке, осуществлённой в 1983-1989 и 1992-1994 годах по проекту И.М.Виноградского, Г.В.Астафьева, Б.А.Климова и др.

Помимо основных зданий Третьяковская галерея имеет три филиала: Музей-квартира А.М.Васнецова, Дом-музей А.М.Васнецова, Музей-Мастерская А.С.Голубкиной, Дом-музей П.Д.Корина.