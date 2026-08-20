«ТРЕСТ»

«Трест» — операция советских спецслужб против белой эмиграции, британской и польской разведки в 1921–1927. Операция началась с ареста сотрудника Народного комиссариата внешней торговли А. А. Якушева, который во время заграничной командировки вошел в контакт с представителями белой эмиграции. Он согласился сотрудничать с Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и возглавить фиктивное «Монархическое объединение Центральной России» (МОЦР). Операцией руководили А. Х. Артузов и В. А. Стырна. К ней были привлечены бывшие генералы Н. М. Потапов и А. М. Зайончковский. В МОЦР были вовлечены и граждане СССР с монархическим взглядами, не знавшие, что организация работает под контролем ВЧК и Объединенного главного политического управления (ОГПУ). Якушев установил контакт с белой эмиграцией, в том числе с Российским общевоинским союзом (РОВС), выступая за сдерживание борьбы против СССР для «накопления сил». С 1923 по линии МОЦР в СССР прибывали эмиссары РОВС (М. В. Захарченко и др.) и другие противники большевизма , включая В. В. Шульгина . Во время такой поездки был захвачен британский разведчик С. Рейли (затем расстрелян). В апреле 1927 один из участников «Т.» А. О. Опперпут перешел в Финляндию и публично сообщил, что «Т.» работает под контролем ОГПУ. Тогда члены РОВС, пользуясь возможностями, приобретенными благодаря «Т.», перешли к терроризму — в ночь на 4 июня группа Захарченко, Опперпута и других попыталась взорвать общежитие ОГПУ в Москве (бомба не сработала, лишь устроив незначительный пожар). Также были брошены бомбы в Центральный партийный клуб в Ленинграде. Один человек погиб, несколько было ранено. 8 июня группа боевиков безнаказанно ушла в Финляндию. 23 июня при попытке перейти границу Захарченко и другие боевики погибли. В СССР были произведены расстрелы монархистов.

Лит. : История российской внешней разведки. Очерки. М., 2014. А. В. Шубин.