ТРАЯН, МАРК УЛЬПИЙ НЕРВА

Траян, Марк Ульпий Нерва ( лат. Mar­cus Ulpius Nerva Traianus) (18.09.53, Италика, пров. Бетика — 07.08.117, Селинунт, Киликия) — римский император (98–117), первый выходец из провинции на императорском престоле. Родился в знатной семье (отец Т. был консулом при Веспасиане ). Служил военным трибуном в Сирии под началом отца, потом в других провинциях. После претуры командовал легионом в Испании, откуда по приказу Домициана прибыл в Верхнюю Германию для подавления мятежа Антония Сатурнина (89); в 91 стал консулом; в 96 наместником Верхней Германии. В 97 усыновлен Нервой и после его смерти (98) стал единоличным правителем. Укреплял границы по Рейну и Дунаю. Вошел в историю как великий завоеватель, при котором империя достигла максимального расширения. В двух вой­нах (101–102, 105–106) завоевал Дакию , создал новые провинции на востоке, присоединив Набатейское царство (106, провинция Аравия), а также Армению и Месопотамию в результате вой­ны с Парфией (114–117). Захватил парфянскую столицу Ктесифон и дошел до Персидского залива, но восстание евреев и волнения в тылу остановили дальнейшие завоевания. Южн. Месопотамию пришлось вскоре оставить. Получил почетные титулы: Германский, Дакийский, Парфянский. Его победы были увековечены величественными памятниками: колонна Траяна в Риме, монумент в Адамклисси, триумфальная арка в Беневенте. Основал колонии Ульпия Траяна (Ксантен, Германия), Новиомаг (Неймеген, Нидерланды), Тамугади (Тимгад, Алжир). Считался с интересами сената, усилил контроль за провинциями, продолжил развитие так называемой алиментарной системы, вел активное строительство (форум Т. с двумя библиотеками и базилика Ульпия в Риме, гавани, мосты и др.). Получил от сената титул «Наилучший принцепс» (Optimus princeps) (114). Брак с Помпеей Плотиной был бездетным. Перед самой смертью усыновил двоюродного племянника Адриана, который был провозглашен императором. После смерти был обожествлен.

Лит .: Bennett J. Trajan. Optimus Princeps. A Life and Times. 2nd ed. London, 2001; Князький И. О . Император Траян. СПб., 2016; Jackson N . Trajan: Rome’s Last Conqueror. Barnsley, 2022. А. В. Махлаюк.