ВААЛ

ВААЛ (Балу, позднее Баал) - в западносемитской религии и мифологии одно из прозвищ как общих богов, так и богов отдельных местностей.

Ба­ал-хам­мон - бог солн­ца (фи­ни­кий­ское); ба­ал­ша­мем - бог вла­ды­ка не­ба (ха­на­аней­ско- амо­рей­ское ). Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние имел культ Ба­лу (так­же Ба­ал-Хад­дад) - бо­га бу­ри, гро­ма и мол­ний, до­ж­дя и пло­до­ро­дия. Бу­ду­чи бо­гом-по­кро­ви­те­лем Уга­ри­та, он стал там ге­ро­ем цик­ла эпи­чес­ких по­ве­ст­во­ва­ний. Ба­ал-Хад­дад ши­ро­ко по­чи­тал­ся в Си­рии с конца II тысячелетия до н.э.; в эл­ли­нистическую эпо­ху он ото­жде­ст­в­лял­ся с Зев­сом.

В Ветхом завете упо­ми­на­ния Ваала свя­за­ны с осу­ж­де­ни­ем это­го куль­та как лож­но­го, за­им­ст­во­ван­но­го ев­рея­ми у ха­наа­не­ев. Культ Ваала был пре­ж­де все­го рас­про­стра­нён в Из­ра­иль­ском цар­ст­ве. В Вет­хом За­ве­те упо­ми­на­ют­ся храм («дом Ваа­ла»), «вы­со­ты», идо­лы, жре­цы, при­но­ся­щие ему жерт­вы все­со­жже­ния и со­вер­шав­шие че­ло­ве­че­ские жерт­во­при­но­ше­ния.

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