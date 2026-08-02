ТОВАРИЩЕСТВО М.И. БОСТАНДЖОГЛО

Российская табачная фирма, основанная в 1820 году в Москве.

Первая половина XIX века

Товарищество М.И. Бостанджогло была основана в 1820 году в Москве. Ее создатель - купец 2-й гильдии М.И. Бостанджогло. Фирма занималась выпуском курительного табака и сигар. Считается, что именно Бостанджогло приучил москвичей к папиросам, постепенно заменявшим чубуки и трубки.

Торговый дом “М. Бостанджогло с сыновьями” занимался делами фабрики и сбытом произведенной продукции. Магазины торгового дома были открыты на Кузнецком мосту и Никольской улице.

В 1859 году для табачной фабрики были возведены новые производственные корпуса, появилась фабричная школа.

Вторая половина XIX – начало ХХ века

В 1871 году фирма была преобразована в паевое товарищество с основным капиталом в 650 тыс. рублей.

В 1891-1918 годах компанию возглавлял двоюродный брат К.С. Станиславского и известный меценат М.Н. Бостанджогло.

При нем предприятие процветало. Несмотря на это, количество рабочих сократилось с 1132 в 1903 году до 700 к 1913 году. Это было связано с механизацией производства. Объем выпущенной продукции был весьма значительным. Так, в 1914 году было произведено 30 тыс. пудов табачных изделий.

Сбыт был организован довольно широко. Помимо продаж в двух имевшихся магазинах в Москве, компания сбывала товар в других городах: Санкт-Петербурге, Риге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде (на ярмарке), в Гельсингфорсе, а также в других странах, например, в Германии и Англии.

В 1918 году фирма была национализирована большевиками, а затем ликвидирована.