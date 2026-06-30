ТОНГА

Тóнга (Королевство Тонга) — государство в западной Полинезии к юго-востоку от Фиджи и к югу от Самоа . Занимает архипелаг Тонга — 171 остров, из которых 45 обитаемы (самый крупный — Тонгатапу, где проживает более 70 % населения). Площадь — 748 кв. км. Численность населения — 100,2 тыс. человек (2021), почти все тонганцы. Столица — Нукуалофа . 5 административных округов. Конституционная монархия (король с 18 марта 2012 — Тупоу VI). В Законодательном собрании 26 депутатов: 17 избираются народом, 9 — 33-мя представителями тонганской знати (до апреля 2010 народ избирал только 9 из 30 депутатов). Высший консультативный орган — Тайный совет.

Культура лапита, охватившая также ареал Соломоновых Островов , Вануату , Фиджи, Самоа, проникла в Т. около 850 до н. э. В середине X в. основана монархия, известная в литературе под именем Тонганской империи. Легендарный основатель династии, правившей в Т. с X в. до 1865 под титулом туи-тонга, — Ахоэиту, сын бога Тангалоа и смертной женщины. После смерти последнего, 39-го туи-тонги Фатафехи Лауфилитонги (1797–1865) титул упразднен. Сохранились древние каменные памятники, в том числе царские могилы.

Европейский первооткрыватель — нидерландский мореплаватель Виллем Схаутен (апрель 1616). В январе 1643 Т. посетил А. Тасман , в 1773, 1774, 1777 — Дж. Кук , который назвал архипелаг «Дружественными островами». Лондонские миссионеры-методисты прибыли в 1797 и 1822; успешной оказалась их миссия 1826. В 1831 крестился Туи Канокуполу Тауфаахау (1797–1893), объединивший страну после шедших с 1799 гражданских вой­н; в 1845 он взошел на трон под именем короля Георга Тупоу I (39-й туи-тонга пользовался до смерти уважением как духовный вождь). С тех пор Т. правит династия Тупоу. В 1839 король ввел кодекс Вавау, в 1851 сделал столицей Т. Нукуалофу, в 1862 создал парламент. 4 ноября 1875 принята действующая Конституция Тонги, во многом опирающаяся на британский образец. Чтобы предупредить обезземеливание и обнищание тонганцев, вся земля Т. принадлежит королю, а каждый мужчина в 16 лет получает право на пользование за ренту 8,25 акрами земли (3,34 га); доступ к земле иностранцам закрыт. Вводилось всеобщее мужское избирательное право.

Сильная политическая организация и отсутствие природных ресурсов помогли Георгу I Тупоу сохранить независимость Т. В 1881–1890 единственный раз в истории премьер-министром был не-тонганец, лондонский миссионер-методист Ширли Бейкер. 18 мая 1900, с обострением британо-германских отношений, Т. стала британским протекторатом. Правление королевы Салоте (1918–1965) ознаменовало курс на сохранение тонганской культуры при развитии образования (в 1967 школа с 6 до 14 лет стала обязательной). В 1960 введено женское избирательное право. С 4 июня 1970 Т. полностью независима. Население в 1953 составило 53,6 тыс. человек, в 1970 превысило 86 тыс., к 1997 выросло до 97,8 тыс. человек.

16 ноября 2006 в столице развернулся митинг за демократизацию власти, сопровождавшийся погромами китайских магазинов. В 2006–2010 премьер-министром впервые с 1890-х стал простолюдин Фелете Севеле. В апреле 2010 король сократил представительство знати в парламенте. В 2014–2019 правительство возглавлял лидер демократического движения Самиуэла Акилиси Похива (1941–2019).

Т. участвовала в вой­нах коалиции США в Афганистане (2010–2014) и Ираке (2004, 2007–2008). Международную помощь Т. в основном обеспечивает КНР, дипломатические отношения с которой установлены 2 ноября 1998.

От 30 % до 55 % ВВП в 2010-е составили переводы диаспоры (Австралия, Новая Зеландия, США), которая не меньше чем на треть превышает население Т. Главный экспортный товар — рыба (доля кокосов падает с конца 1980-х). Важная проблема Т., как и Науру и многих других стран Океании , — ожирение.

12 февраля 2018 Т. пострадала от циклона Гита, 15 января 2022 — от цунами, вызванного извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.Член ООН (1999), Содружества Наций (1970), Всемирной торговой организации (2007).

Член ООН (1999), Содружества Наций (1970), Всемирной торговой организации (2007).

Библ. : Daly M. Tonga: A New Biblio­graphy. Honolulu (Hi.), 2009.

Лит. : Lātūkefu S. Church and State in Tonga: The Wesleyan Methodist Missionaries and Political Development, 1822–1875. Canberra, 1974; Friendly Islands: A History of Tonga / Ed. By N. Rutherford. Melbourne, 1977; Мифы, предания и сказки Западной Полинезии (Острова Самоа, Тонга, Ниуэ, Ротума) / Изд. подг. М. С. Полинской. М., 1986; Ferdon E. N. Early Tonga as the Explorers Saw It, 1616–1810. Phoenix (Az.), 1987; Wood-Ellem E. Queen Sālote of Tonga: The Story of an Era, 1900–1965. Honolulu (Hi.), 1999; Lee H. M. Tongans Overseas: Between Two Shores. Honolulu (Hi.), 2003. А. А. Исэров .