ТОМБАЛБАЙ, ФРАНСУА

Томбалбáй ( фр. Tombalbaye) , Франсуа (15.06.1918, Бесада — 13.04.1975, Нджамена) — первый президент Чада (1960–1975).

Родился в семье торговца, по образованию учитель. В 1947 принял участие в создании Прогрессивной партии Чада (ППЧ), в 1952 основал и возглавил Союз автономных проф­союзов Чада, в 1952–1959 — управляющий Кредитного общества Экваториальной Африки и службы почты и телеграфа, затем управляющий общества радиовещания Французских заморских территорий (Браззавиль). В 1957–1959 — вице-президент Правительственного совета Французской Экваториальной Африки. В 1959 возглавил колониальное правительство, с 11 августа 1960 — первый президент независимого Чада. Возглавив ППЧ, в 1962 объявил ее единственной легальной партией. Его политика африканизации привела к этнической напряженности и столкновениям на религиозной почве, что привело к началу гражданской вой­ны в 1965. Убит в результате военного переворота, в 1993 посмертно реабилитирован и перезахоронен в родной деревне.

Лит. : Decalo S. Historical Dictio­nary of Chad. Lanham (Md.), 1997. Л. В. Иванова.