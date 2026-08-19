ТОЛЬЯТТИ, ПАЛЬМИРО

Тольятти ( ит. Togliatti) , Пальмиро (26.03.1893 Генуя — 21.08.1964, Крым) — итальянский политик, деятель международного рабочего и коммунистического движения. Окончил юридический факультет Туринского университета. С 1914 — член Италь­янской социалистической партии (ИСП). Входил в группу «Ордине нуово» (по имени еженедельника, издававшегося А. Грамши ), участвовал в создании Итальянской коммунистической партии (ИКП). Дважды арестовывался фашистскими властями. С 1926 — представитель ИКП при Исполкоме Коммунистического интернационала (ИККИ), с 1928 — член Президиума ИККИ. В 1927 возглавил Заграничный центр ИКП в Париже, начал издавать журнал «Стато операйо»; в 1927–1964 — генеральный секретарь ИКП. В 1934 выступил за единство действий с социалистами. Участвовал в Гражданской вой­не в Испании . В 1940–1944 — в эмиграции в Москве, весной 1944 вернулся в Италию, провозгласил, с одобрения И. В. Сталина , новый политический курс ИКП, что позволило преодолеть кризис в отношениях между левыми партиями и королевским правительством (так называемый поворот Салерно). Выступил за сотрудничество антифашистских партий с правительством П. Бадольо, издавал журнал «Ринашита». Курс ИКП на поддержку демократических реформ и объединение всех сил нации для борьбы с фашизмом позволил компартии получить массовую поддержку и стать самой многочисленной политической партией в Италии. В 1944–1946 входил в правительства П. Бадольо, И. Бономи, Ф. Парри, А. Де Гаспери (министр без портфеля, министр юстиции). С 1946 — член Учредительного собрания, с 1948 — депутат парламента. В 1948 ранен в результате покушения. На VII съезде ИКП в 1951 выдвинул идею итальянского пути к социализму, развитую на VIII съезде в 1956, прошедшем под влиянием ХХ съезда КПСС и событий в Венгрии. Умер, находясь на отдыхе в СССР. В подготовленной им незадолго до смерти Памятной записке (так называемое завещание Т.) отстаивал тезис об автономии коммунистических партий, о необходимости диалога с католиками. Несмотря на то, что он не ставил под вопрос лидерство КПСС в коммунистическом и рабочем движении и до конца жизни ориентировался на СССР, в научной литературе существует мнение, что идеи, заложенные в Памятной записке, легли в основу «еврокоммунизма».

Лит. : История Италии. В 3 т. Т. 3. М., 1971; Комолова Н. П. Новейшая история Италии. М., 1970 ; Любин В. П. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892–2006. М., 2007 ; Книзева С. Е. Становление еврокоммунизма в Италии // Новая и новейшая история. 2018. № 5. С. 58–75. Г. Е. Гиголаев.