ТОЛСТОЙ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Военный, участник Русско-шведской войны, Отечественной войны 1812 года . Генерал от инфантерии, главнокомандующий в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Москве. Член Государственного совета и Комитета министров. Основатель Императорского Московского общества сельского хозяйства, основатель Московского Общества любителей садоводства.

Семья. Начало карьеры

Представитель орловской ветви знаменитой фамилии, Петр Александрович родился в семье графа Александра Петровича Толстого и Евдокии Львовны Измайловой, дочери генерала Л.В. Измайлова и внучки фельдмаршала М.М. Голицына. Ранние годы П.А. Толстого представляют белое пятно в его биографии. Номинально записан на службу в звании капрала Преображенского лейб-гвардии полка в 1775 году, однако в действительности вступил на военное поприще только в 1785 году подпоручиком, флигель-адъютантом, впоследствии генерал-адъютантом Н.И. Салтыкова.

С этого момента начинается взлет карьеры П.А. Толстого. В 1788-1790 годах участвовал в русско-шведской войне, в 1792 году – в русско-польской войне после перевода в Ингерманландский полк. После перевода в Псковский полк в 1793 году участвовал в подавлении польского восстания. В 1794 году получил чин полковника за отличие в бою под Брестом, а после штурма Праги по представлению А.В. Суворова был награжден орденом Святого Георгия 3-го класса.

Женитьба. Дальнейшая карьера

Помимо ярких событий в планомерно развивающейся военной карьере, в этот период происходит важное событие в личной жизни Петра Александровича – в 1795 году он женится на Марии Алексеевне Голицыной (1772-1826), в браке с которой родилось 5 сыновей и 4 дочери. Дочь генерал-майора А.Б. Голицына и фрейлина Екатерины II после смерти родителей унаследовала огромное состояние, сделавшее ее одной из самых завидных невест империи. Находившаяся под особым покровительством правительницы Мария Алексеевна составила блестящую партию, благодаря которой П.А. Толстой смог упрочить свое финансовое положение. О жене генерала остались разные воспоминания, одни из которых говорят о ней как о некрасивой даме со скверным характером, другие же, напротив, отмечают незаурядный характер, хоть и омраченный странностями и показными благочестием. Вероятно, жена П.А. Толстого стала прототипом княгини Марьи Алексеевны в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Следующей ступенью в карьере П.А. Толстого стало назначение в 1797 году шефом Нижегородского драгунского полка. Однако уже в 1798 году он был отправлен в Германию к эрцгерцогу Карлу для осуществления контакта с А.П. Суворовым. После этой миссии в 1799 году назначен в Свиту Его Величества и членом Военной коллегии. В 1800 году становится сенатором.

С приходом к власти Александра I снова получает назначение в армию - в 1801 году занимает должности Выборгского военного губернатора и инспектора кавалерии Финляндской инспекции. В следующем году получил повышение до Санкт-Петербургского военного губернатора, а в 1803 году переведен на командование Преображенским лейб-гвардии полком. В 1804-м награжден орденом Александра Невского. В 1805 году отправляется в Германию для ведения военной кампании, а в 1806 году получается назначение при прусском короле Фридрихе-Вильгельме III для связи с русским командованием и координирования действий корпусных командиров Беннигсена и Буксгевдена. В 1807 г. берет командование резервом армии и впоследствии отдельным корпусом в Нареве.

С 31 августа 1807 по 19 октября 1808 года занимал должность посла в Париже. В донесениях и письмах П.А. Толстой занимал твердую позицию по отношению к личности Наполеона. Он убеждал Александра I не верить заверениям французского правителя и говорил о большой вероятности вторжения Франции в Россию. Супруга П.А. Толстого была настроена еще более решительно по отношению к Парижу и, как свидетельствуют, убеждала отказаться супруга от места при дворе Наполеона, что стало поводом для обострения семейной обстановки.

Ратуя за заключение новой коалиции с Пруссией и Австрией, А.П. Толстой поле встречи императоров в Эрфурте получил отставку и по возвращении в Россию занимал должность инспектора Рекрутского депо. Через несколько дней после начала Отечественной войны 1812 г. назначен командующим войсками Вятской, Казанской, Костромской, Нижегородской, Пензенской и Симбирской губерний, руководил формированием ополчения. В 1813 году участвовал в составе Польской армии в блокаде Дрездена, содействовал взятию Магдебурга. 2 октября 1814 года произведен в генералы от инфантерии, а 13 января 1816 года назначен командиром 4-го пехотного корпуса.

В последние годы правления Александра I занимал должности в Государственном Совете и Комитете министров (с 1823 г.). Начало правления Николая I ознаменовалось для Петра Александровича возвращением к военным обязанностям: во время коронации он командовал сводными гренадерскими и гвардейскими корпусами, а в 1827 году был назначен управляющим Главным штабом, впоследствии шефом Московского пехотного полка, и, наконец, снова назначен в Государственный Совет председателем военных дел. В 1828 году становится главнокомандующим в Санкт-Петербурге. Любопытно, что П.А. Толстой был членом верховной комиссии в отсутствии Николая I и, в частности, в этом качестве допрашивал А.С. Пушкина в связи с «Гавриилиадой». В 1829 году получил звание генерала, состоящего при Особе Его Величества. В 1830-х председательствует в Совете военно-учебных заведений, руководит формированием Резервной армией в Прибалтике, участвующей в усмирении волнений в Литве, и, наконец, исполняет обязанности главноначальствующего в Москве.

В 1820-1840-х. годах также пробует себя в сфере сельского хозяйства, внедряя различные новшества в усадьбе жены Узкое. Увлечение генерала выразилось также в основанных и руководимых им обществах сельского хозяйства и любителей садоводства.

Отмеченный орденом Андрея Первозванного за действия во время декабрьского восстания генерал скончался в Москве 28 сентября 1844 года.