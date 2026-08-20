ТОЛБУХИН, ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Толбýхин, Фёдор Иванович (04[16].06.1894, дер. Андроники Даниловского уезда Ярославской губ. — 17.10.1949, Москва) — советский полководец, Маршал Советского Союза (1944). Народный герой Югославии (1945), Герой Советского Союза (1965, посмертно), Герой Народной Республики Болгария (1979, посмертно). Из крестьян. В Первой мировой вой­не 1914 – 1918 штабс-капитан, командовал ротой и батальоном, участвовал в боях на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах, за отличия награжден орденами Св. Анны III степени и Св. Станислава III степени. В Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) с 1918. В Гражданскую вой­ну в России 1917 – 1922 — военрук волостных комиссариатов в Ярославской губернии, помощник начальника и начальник штаба дивизии. Участвовал в боях с вой­сками Н. Н. Юденича , Советско-польской вой­не 1919 – 1920, подавлении Кронштадтского восстания 1921 . В 1921–1922 — начальник оперативного управления штаба вой­ск Карельского района. В межвоенный период — начальник штаба дивизии и корпуса, комдив. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1934). С 1938 начальник штаба Закавказского военного округа. В Великую Отечественную вой­ну 1941 – 1945 — начальник штаба Закавказского (с августа 1941), Кавказского (с декабря 1941) и Крымского (с января 1942) фронтов. Участвовал в разработке операции по вводу советских вой­ск в Иран (1941) и Керченско-Феодосийской десантной операции (1941–1942). С мая 1942 — заместитель командующего вой­сками Сталинградского военного округа, с июля — командующий 57-й армией Сталинградского фронта, которая пресекла попытки противника с юга прорваться к Сталинграду, а затем участвовала в окружении и разгроме врага. С февраля 1943 — командующий 68-й армией Северо-Западного фронта, с марта — Южным фронтом (в октябре переименован в 4-й Украинский). Эти вой­ска участвовали в Старорусской, Миусской, Донбасской, Мелитопольской (1943) и Крымской (1944) операциях. С мая 1944 — командующий 3-м Украинским фронтом, который совместно со 2-м Украинским фронтом (генерал армии Р. Я. Малиновский ) окружил и уничтожил основные силы германской группы армий «Южная Украина» в Ясско-Кишиневской операции 1944 . В 1944–1945 участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. В 1945–1947 главком Южной группы вой­ск, с 1947 командующий вой­сками Закавказского военного округа. Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Красной Звезды, орденом «Победа» и др. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены в Москве.

Лит. : Храпченков В. К. Солдат Отчизны в маршальских погонах. Ярославль, 2005; Маршал Толбухин: «Я служил России». М., 2013; Смыслов О. С. Маршал Толбухин. М., 2015. С. Е. Лазарев.