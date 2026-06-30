ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС (1946-1948)

Судебный процесс над главными японскими военными преступниками, проходивший в Токио в Международном военном трибунале для Дальнего Востока.

Требование проведения военного суда над японскими военными преступниками было зафиксировано в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г., а в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. было подтверждено обязательство «честно выполнять условия Потсдамской декларации», включая и наказание военных преступников. На скамье подсудимых в Токио оказалось 28 человек, окончательный приговор был вынесен в отношении 25 человек. Среди них было 4 бывших премьер-министра (Тодзио, Хиранума, Хирота, Койсо), 11 бывших министров, 2 посла, 8 представителей высшего генералитета. Во время проведения процесса бывший министр иностранных дел Мацуока и адмирал Нагано умерли, а в отношении главного идеолога японского милитаризма Окава дело было приостановлено в связи с его заболеванием прогрессивным параличом. В ходе процесса было проведено 818 открытых судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибунал принял 4356 документальных доказательств и приобщил к делу 1194 свидетельских показания. Интересы каждого из подсудимых защищали по 4 адвоката, им была предоставлена возможность защищаться и приводить доказательства в свою пользу. В ходе процесса виновность всех подсудимых была неопровержимо доказана, а состоящий из 1214 страниц приговор был оглашен 4 ноября 1948 г. Приговор констатировал, что на протяжении всего рассматриваемого трибуналом периода — с 1928 по 1945 гг.— внешняя и внутренняя политика Японии была направлена на подготовку и развязывание агрессивных войн, а подсудимые совместно с главарями Германии и Италии стремились к завоеванию мирового господства и порабощению других народов. Подробно был рассмотрен и вопрос об агрессивных действиях японских милитаристов против СССР. Трибунал приговорил к смертной казни через повешение Тодзио, Итагаки, Хирота, Мацуи, Доихара, Кимура и Муто; Того — к 20, Сигэмицу — к 7 годам лишения свободы; остальные 16 подсудимых были приговорены к пожизненному заключению. Приговор в отношении приговоренных к смертной казни был приведен в исполнение в ночь на 23 декабря 1948 г. в Токио. Как и Нюрнбергский, Токийский процесс имел исключительно важное значение для утверждения принципов и норм современного международного права, рассматривающих агрессию как тягчайшее преступление против человечества.

Исторические источники:

Дипломаты вспоминают. Мир глазами ветеранов дипломатической службы. М., 1997.

Автор статьи: Шацилло В. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015