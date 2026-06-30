ТОКАРЕВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский оружейный конструктор.

Становление

Родился в казачьей семье. С 1879 по 1880 гг. учился в церковно-приходской школе, которую оставил по настоянию отца. В 1882 г. семья Токарева переезжает из станицы Мечетинская в станицу Егорлыкскую, где Федор учится ремеслу кузнеца, слесарному делу, осваивает навыки работы маляра и кровельщика. В 1885 г. обучается в ремесленной мастерской егорлыкского двухклассного училища у слесаря-оружейника А.В. Краснова. Именно там Федор Токарев полюбил оружейное дело. Потом он поступает в Новочеркасскую военно-ремесленную школу, в которой судьба свела его с оружейным конструктором А.Е. Чернолиховым. После окончания школы Токарев работал помощником своего учителя.

Вскоре он получает звание мастера первого разряда. В 1896 г. Токарев становится преподавателем оружейного дела в своей родной школе, работая там вплоть до ликвидации оружейного отделения. В 1898 г. Токарев поступает на службу в Новочеркасское юнкерское училище, выпустившись из которого вновь попадает в 12-й Донской казачий полк, квартировавший в г. Радзивилове. В течение своей службы Токарев получил чин хорунжего, а также был назначен заведующим оружейной мастерской.

Конструктор

В 1907 г. Токарев был командирован в офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме. Там он создает вариант автоматической винтовки, основой для которой послужила винтовка Мосина. В 1908 г. эта винтовка получила одобрение вышестоящего начальства. За проект своей винтовки Токарев получил денежную премию от Военного министерства.

После обучения школы с 1908 по 1914 гг. Федор Токарев работал на Сестрорецком оружейном заводе. В то же время Токарев подготовил и разработал еще один образец автоматической винтовки, которая в 1912 г. прошла необходимые испытания.

С началом Первой мировой войны Токарев отправляется на фронт, командует сотней в 29-м Донском казачьем полку. В 1916 г. согласно предписанию он вновь отправляется на завод в Сестрорецк, где руководит отделом сборки.

В 1921 г., уже в Советской России, Токарев начинает свою работу на Тульском оружейном заводе. Три года спустя, на основе пулемета Максима, он разрабатывает ручной пулемет, который вскоре принимает на вооружение Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА). Еще одну модификацию пулемета Максима Токарев разрабатывает для авиации, а в 1927 г. он создает первый советский пистолет-пулемет, получивший его имя. В 1930 г. на вооружение РККА поступает разработанный конструктором пистолет ТТ. В конце 1930-х гг. конструктор разрабатывает две модели самозарядных винтовок: СВТ-38 и СВТ-40.

Ф.В. Токарев скончался в Москве в 1968 г.