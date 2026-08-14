ТИЗЕНГАУЗЕНЫ

Тезингаузены берут свое начало из дер. Тизенгаузен, расположенной неподалеку от Нинбурга-на-Везере. Именно отсюда в начале XIII в. в Ливонию перебрались Энгельбрехт и Дитрих Тизенгузены.

Первым бароном Королевства Швеции в 1654 г. стал Ганс-Генрих Тизенгаузен. Его сыну Бернарду Генриху принадлежит право наименования рода графской.

Рыцари

Тизенгаузен Энгельберт– первое упоминание относится к 1338 г. Был рыцарем, собственником замков Эрлы и Кокенгузена; крупнейшим вассалом архиепископа Риги и епископа Дерпта; добился передачи замка Кокенгузена под руку Тизенгаузенов.

Тизенгаузен Ганс – первое упоминание относится к 1366 г.; был сыном Энгельберта, собственником замков Эрлы и Юммердена; рыцарь.

Тизенгаузен Энгельберт был сыном Ганса; владел Эрлой и Конгеталем; рыцарь; представитель епископа Дерпта; был посредником в споре между Ливонским орденом и Великим князем Витовтом; с 1428 г. возглавлял рыцарей.

Графы и бароны

Бернард Генрих (1703 – 1789) – крупный ландрат Эстляндских земель; с 1759 г. получил графа Священной Римской империи.

Иван Андреевич (1745 – 1815) – упоминается в связи со службой при Русском дворе; был обер-гофмейстером Екатерины II, дослужился до гражданского чина действительным тайным советником; имел баронское достоинство.

Павел Иванович (1774 – 1864) – упоминается как действительный тайный советник, генерал-майор, сенатор, мемуарист, барон; участник похода А.В. Суворова в Италию и Швейцарию. Исполнял должность коменданта Риги, затем – Ревеля. По выходу в отставку дворяне Прибалтики избрали его своим предводителем; состоял комиссии по освобождению крестьянства Прибалтики. Глава Евангелическо-лютеранской генеральной консистории.

Пётр Павлович (1815 – 1860) – известен как один из участников Кавказской войны, близко знал М.Ю. Лермонтова; находился в графском достоинстве.

Фёдор Иванович (1782 – 1805) был флигель-адъютантом Александра I. Погиб в сражении под Аустерлицем.

Фикельмон Дарья Фёдоровна (1804 – 1863) – дочь Фёдора Ивановича, внучка М.И. Голенищева – Кутузова; была замужем за подданным Австрийской империи Карлом Людвигом Фикельмоном; имела дочь Елизавету-Александру, супругу князя Э. Кляри-и-Альдринген.

Алексей Оттович был полковником Лейб-гвардии Финляндского полка; барон; командовал 1-м военным Павловским училищем (1862 – 1874); затем переведен на должность командира Эстляндского пехотного полка.

Николай Оттович (1827 – 1891) дослужился до тайного советника; исполнял должность прокурора столичной судебной палаты; состоял в комиссии, занимавшейся подготовкой судебных уставов по уголовному профилю; сенатор.