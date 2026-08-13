ТИЗЕНГАУЗЕН ЭММАНУИЛ ПАВЛОВИЧ

Ранние годы

Эммануил Павлович родился 28 сентября 1881 г. в урочище Белый Ключ неподалеку от Тбилиси. Представитель рода баронов Тизенгаузенов. По происхождению – из немецко-балтийского дворянства. Отец – Павел Павлович (Пауль Отто Фдирдих), офицер Грузинского гренадерского полка; мать – Елена Лявданская.

Получил хорошее домашнее образование. В дальнейшем родители отправили его на три года в пансион.

В 1891 г. Т. поступил слушателем Тифлисского кадетского корпуса, затем – Орловского Бахтина кадетского корпуса. С 1899 г. – слушатель Александровского военного училища. Успешно учился, за что получил назначение главой младших курсов, однако из-за бунта в училище подвергся аресту и разжалован. Только в 1901 г. в связи с помилованием смог завершить обучение в чине подпоручика.

Военная карьера и оппозиционные настроения

После окончания учебного заведения Т. зачислили в состав 4-го пехотного Копорского полка.

Участник Русско-японской войны. Удостоился нескольких наград. Переведен в состав 220-го пехотного Епифанского полка (расформирован ввиду революционных настроений в марте 1906 г.).

С июля 1906 г. – в запасе. Продолжил образование сначала в Петербургском университете, в дальнейшем – в Военно-медицинской академии. В этот же период состоялось его знакомство с социалистами-революционерами и вступление в ряды этой партии. В 1908 г. принял участие в студенческой забастовке, за что был исключен из Военно-медицинской академии.

Сдал экзамен на должность землемера. Получил должность уездного землемера в Тверской губернской чертежной. В результате пропагандисткой деятельности арестован в Москве, находился в тюрьме. В 1909 г. отбыл в ссылку в Онегу (Архангельская губ.). С 1910 г. – лесничий Северного края.

Арктические исследования

С 1911 г. по поручению департамента земледелия занимался изучением Новой Земли и Северного Ледовитого океана. Участник арктической экспедиции В.А. Русанова. На «Полярной» Т. обогнул о-в Южный Новой Земли и провел топографические работы. Много сделал для сбора коллекций, описания местности и подготовки отчетов по итогам экспедиции.

Перешел на работу в Печорское лесничество. По поручению управления Министерства государственных имуществ подготовил две работы о соболях и белых куропатках. С осени 1913 г. – лесничий в Перворазрядном кемском лесничестве.

В годы суровых испытаний

В годы Первой мировой войны Т. подвергся мобилизации, оказался в составе запасного батальона Кексгольмского лейб-гвардии полка. Одновременно сумел пройти обучение в Лесном институте Петрограда (один год). Февральскую революцию 1917 г. встретил на бессарабском фронте.

В апреле 1917 г. Центральный исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов назначил Т. комиссаром Румынского фронта. После октября – председатель фронтового Военно-революционного комитета.

Участник белого движении в Северной области. В феврале 1920 г. – управляющий отделом внутренних дел Временного правительства Северной области. Попал в плен к карельским сепаратистам. С марта 1920 г. – в лесничестве. Однако арестован большевиками. Освобожден в октябре 1920 г. Президиумом ВЦИКа.

В годы Советской власти

Получил назначение старшим инспектором Президиума Главлескома. Дополнительно с 1921 г. – член бюро по вопросам лесного образования Главпрофобра. Перебрался в Муромцево Владимирской области. С ноября 1921 г. здесь открылся Муромцевский лесной и сельскохозяйственный техникум, который возглавил Т.

С 1926 г. – в Ораниенбауме. Трудился в лесном техникуме, который находился в Большом Меньшиковском дворце. В дальнейшем возвратился к участию в экспедициях, побывал в низовьях Печоры и Камы.

Умер Т. 20 декабря 1940 г. в Ленинграде.