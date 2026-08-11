ТИЗЕНГАУЗЕН ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА

Графиня, фрейлина императорского двора. Внучка Михаила Кутузова , дочь Елизаветы Хитрово , сестра Дарьи Фикельмон .

Ранние годы. Жизнь в Европе

Отец – остзейский дворянин и флигель-адъютант Александра I Фердинанд (Федор Иванович) Тизенгаузен. Мать – Елизавета Михайловна, дочь великого Кутузова. У Екатерины была младшая сестра Дарья (Долли). Отца девочки совсем не знали – он погиб во французском плену после Аустерлицкого сражения 1805 года. Их мать после этого погрузилась в настоящую депрессию. Письма к ней отца Михаила Илларионовича свидетельствовали о ее мыслях о самоубийстве. В этот сложный период девочки жили у бабушки графини Тизенгаузен.

В 1811 году Елизавета Михайловна вышла замуж повторно – за военного Николая Хитрово. Через несколько лет он стал представлять Россию при тосканском дворе, поэтому семья обосновалась во Флоренции. Здесь они жили с размахом. Екатерина, которая с 1813 года числилась фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны , и Дарья вместе с матерью блистали в обществе, обладая даром заводить близкие знакомства с представителями европейских королевских домов, высшей европейской и русской знати. Однако в 1817 году должность отчима девушки упразднили и назначили ему скромную пенсию, через два года он скончался. Чтобы улучшить финансовое положение, Елизавета Хитрово с дочерьми ездила на родину. Они продали коллекцию предметов античного искусства Николая Федоровича, после чего продолжили путешествовать по Европе, все так же водя дружбу с представителями знати и королевских домов.

Елизавета Хитрово очень хотела удачно выдать замуж своих красавиц-дочерей. В 1820 году младшей из них повезло – она стала супругой австрийского посланника в Тоскане Карла Людвига Фикельмона. Екатерина с матерью после свадьбы жили в их неаполитанском доме. Ее потенциальное замужество все время откладывалось. Первым ее несостоявшемся женихом стал барон Хюгель, с которым молодая графиня познакомилась в начале 1820-х годов. Дело шло к свадьбе, но он влюбился в венгерку Меланию Зичи, а вскоре обручился с ней. Этот брак так же был сорван – в 1830 году Мелания стала супругой графа Клеменса Меттерниха. Это дало матери Екатерины, жаждавшей выдать ее за Хюгеля, еще один шанс. Есть версия, что будущий граф Феликс Сумароков-Эльстон (дед Феликса Юсупова) был внебрачным сыном барона. Мальчика усыновила Елизавета Хитрово, очевидно, из-за видов на его отца и своего потенциального зятя. В России многие считали тогда и многие годы спустя, что Феликс был внебрачным сыном самой Екатерины Тизенгаузен. В доме ее и ее матери (точнее в доме Долли Фикельмон и ее мужа) он воспитывался по возвращении женщин в Россию в середине 1820-х. Здесь его крестным стал сам Николай I , отчего мальчик и получил свое отчество. Сам Сумароков-Эльстон считал и называл Екатерину Федоровну тетей. Она всегда заботилась о нем, всю жизнь поддерживала с ним связь.

Несмотря ни на что, барон Хюгель так и не женился на Екатерине. В середине 1820-х близкие отношения связывали ее с королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III, однако его женой стала не русская фрейлина, а австрийская графиня Августа фон Гаррах.

В России

Вернувшись на родину, Екатерина Федоровна, жившая вместе с матерью у сестры и ее супруга, бывала при дворе как фрейлина. Затем она получила статус фрейлины молодой государыни Александры Федоровны , которая очень полюбила Екатерину. Эта симпатия сослужила Тизенгаузен свою службу. В начале 1840-х годов к ней обратился литератор Владимир Соллогуб с просьбой походатайствовать за сосланного Александра Герцена . В итоге фрейлина смогла добиться через императрицу позволения для опального писателя приехать в Москву.

В Петербурге графиню также преследовали сердечные неудачи. Так, любимый ею Василий Бобринский в 1830 году женился на другой, что было воспринято как предательство. Затем следующий ее возлюбленный Ираклий Баратынский оставил фрейлину ради княжны Анны Абамелек. Екатерина Федоровна так и не вышла замуж. Вся ее жизнь прошла в придворной службе: она была фрейлиной также императрицы Марии Александровны и затем императрицы Марии Федоровны . Была обладательницей ордена св. Екатерины. Графиня жила в собственной квартире в Зимнем дворце. Здесь она устраивала приемы, на которых собирались многие интересные личности. Екатерина Федоровна хранила множество семейных писем, в том числе и письма Александра Пушкина к Елизавете Хитрово, дружившей с поэтом. В середине 1870-х она предоставила переписку своей матери с дедом – Михаилом Кутузовым для издания ее в «Русской старине».

Екатерина Тизегаузен скончалась в 1888 году столице в возрасте 85 лет.