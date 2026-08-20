ТИТО, ИОСИП БРОЗ

Ти́то, Иосип Броз ( сербохорв. и македон . Тито, сербохорват. и словен . Tito) (07.05.1892, Кумровац, Австро-Венгрия — 04.05.1980, Любляна, СФРЮ) — видный партийный и политический деятель, маршал Югославии .

Из многодетной (7-й из 10 детей) крестьянской семьи хорвата Ф. Броза (1860–1936) и словенки М. Яворшек (1864–1918). Начальное образование получил в Кумровце, затем учился слесарному делу в Сисаке, где познакомился с социалистическими идеями, в 1909 переехал на работу в Загреб и в 1910 вступил в Социал-демократическую партию Хорватии и Славонии. В 1911–1913 работал на словенских и чешских, немецких и австрийских предприятиях, участвовал в забастовках. В 1913 призван в армию и направлен в школу унтер-офицеров в Будапешт, участвовал в Первой мировой вой­не на Восточном фронте, где получил медаль за храбрость. В марте 1916 был ранен и попал в русский плен. Находился в трудовых лагерях для военнопленных в Ардатове и Кунгуре, участвовал в протестном движении, после побега из лагеря в Омске вступил в ВКП(б). В 1918 скрывался в селе Александровка, где женился на Пелагее Белоусовой (1904–1967) и в 1920 уехал с ней в Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), позднее был женат еще трижды. Вступил в Коммунистическую партию Югославии (КПЮ) в 1920, с 1921 после запрета КПЮ работал нелегально. В 1924 избран в окружной комитет партии, вскоре арестован, после освобождения вел антиправительственную агитацию на судоверфи в Кралевце и на фабрике в Смедеревской Паланке (1925–1928). В 1927 избран секретарем городского комитета КПЮ Загреба. В 1928 осужден на 5 лет. В тюрьме Лепоглава познакомился с М. Пияде, который на долгие годы стал его соратником. После нескольких попыток побега и перемещения в разные тюрьмы был выпущен на свободу в 1934. На партийной конференции в Любляне впервые встретился с будущим идеологом КПЮ Э. Карделем . В это же время стал использовать псевдоним Тито (в Коммунистическом интернационале (Коминтерн) был известен под псевдонимом Вальтер). В 1935 в качестве члена Политбюро КПЮ прибыл в Москву, где до 1937 работал в Коминтерне, был делегатом его VII конгресса. В 1937 в Париже организовывал отправку добровольцев в Испанию для участия в гражданской вой­не на стороне республиканцев. После расстрела в СССР М. Горкича исполнял обязанности генерального секретаря КПЮ. В 1938 вернулся в Москву, в 1939 при поддержке Коминтерна возглавил КПЮ. По возвращении в Югославию поселился в Загребе. 27 июня 1941 возглавил Генеральный штаб народно-освободительных и партизанских отрядов Югославии (см. в ст. Народно-освободительная вой­на народов Югославии 1941–1945 ). Осенью 1941 вел переговоры с возглавлявшим движение четников полковником королевской армии Д. Михаиловичем о совместных боевых действиях. Их сотрудничество, однако, вскоре переросло в противостояние. В 1942–1944 участвовал в боевых операциях Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) в Боснии и Герцеговине. В сформированном в 1943 на II сессии Антифашистского вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ) правительстве получил пост главы Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) (премьер-министра) и звание маршала. После эвакуации в мае 1944 на о. Вис провел переговоры с представителями королевского югославского правительства в эмиграции. 29 ноября 1945 в стране была ликвидирован монархия и образована Федеративная Народная Республика Югославия (ФНРЮ). В 1948 произошел разрыв советско-югославских отношений, известный как конфликт Сталина и Т. Лидеры КПЮ во главе с Т. разработали альтернативный советской модели путь строительства социализма на основе рабочего самоуправления, а также новую, внеблоковую модель внешней политики. С 1953 по 1980 — президент Югославии. В 1956 Т. наряду с Г. А. Насером и Д. Неру стал одним из организаторов и многолетних лидеров Движения неприсоединения, в 1961–1964 — его генеральный секретарь. Политический курс Т., его внешнеполитические инициативы и глубокие экономические реформы, позволившие поднять уровень жизни населения Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), укрепляли его авторитет в стране и в мире.

Постепенно формировался культ личности Т., сопровождавшийся авторитарными методами управления, роскошным образом жизни. Выступавшие против этого курса члены руководства Союза коммунистов Югославии (СКЮ) (М. Джилас, Ф. Туджман , М. Никезич, Л. Перович) подвергались репрессиям. Страх заговора заставил Т. обвинить в шпионаже и предательстве даже его последнюю жену Йованку Броз (1924–2013), которую поместили в 1977 под домашний арест. Похоронен в Белграде в специально сооруженном «Доме цветов».

Лит. : Гиренко Ю. С. Сталин — Тито. М., 1991; Уэст Р. Иосип Броз Тито: власть силы. Смоленск, 1998; Аникеев А. С. Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период «холодной вой­ны» (1945–1957). М., 2002; Goldstein I., Goldstein S. Tito. Novi Sad, 2018; Бондарев Н. В. Русские тайны Иосипа Броза. Архивы свидетельствуют. М., 2019; Пирьевец Й. Тито и товарищи. М.–СПб., 2019. Л. В. Кузьмичева.