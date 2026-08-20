ТИТО, ИОСИП БРОЗ
Ти́то, Иосип Броз (сербохорв. и македон. Тито, сербохорват. и словен. Tito) (07.05.1892, Кумровац, Австро-Венгрия — 04.05.1980, Любляна, СФРЮ) — видный партийный и политический деятель, маршал Югославии.
Из многодетной (7-й из 10 детей) крестьянской семьи хорвата Ф. Броза (1860–1936) и словенки М. Яворшек (1864–1918). Начальное образование получил в Кумровце, затем учился слесарному делу в Сисаке, где познакомился с социалистическими идеями, в 1909 переехал на работу в Загреб и в 1910 вступил в Социал-демократическую партию Хорватии и Славонии. В 1911–1913 работал на словенских и чешских, немецких и австрийских предприятиях, участвовал в забастовках. В 1913 призван в армию и направлен в школу унтер-офицеров в Будапешт, участвовал в Первой мировой войне на Восточном фронте, где получил медаль за храбрость. В марте 1916 был ранен и попал в русский плен. Находился в трудовых лагерях для военнопленных в Ардатове и Кунгуре, участвовал в протестном движении, после побега из лагеря в Омске вступил в ВКП(б). В 1918 скрывался в селе Александровка, где женился на Пелагее Белоусовой (1904–1967) и в 1920 уехал с ней в Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), позднее был женат еще трижды. Вступил в Коммунистическую партию Югославии (КПЮ) в 1920, с 1921 после запрета КПЮ работал нелегально. В 1924 избран в окружной комитет партии, вскоре арестован, после освобождения вел антиправительственную агитацию на судоверфи в Кралевце и на фабрике в Смедеревской Паланке (1925–1928). В 1927 избран секретарем городского комитета КПЮ Загреба. В 1928 осужден на 5 лет. В тюрьме Лепоглава познакомился с М. Пияде, который на долгие годы стал его соратником. После нескольких попыток побега и перемещения в разные тюрьмы был выпущен на свободу в 1934. На партийной конференции в Любляне впервые встретился с будущим идеологом КПЮ Э. Карделем. В это же время стал использовать псевдоним Тито (в Коммунистическом интернационале (Коминтерн) был известен под псевдонимом Вальтер). В 1935 в качестве члена Политбюро КПЮ прибыл в Москву, где до 1937 работал в Коминтерне, был делегатом его VII конгресса. В 1937 в Париже организовывал отправку добровольцев в Испанию для участия в гражданской войне на стороне республиканцев. После расстрела в СССР М. Горкича исполнял обязанности генерального секретаря КПЮ. В 1938 вернулся в Москву, в 1939 при поддержке Коминтерна возглавил КПЮ. По возвращении в Югославию поселился в Загребе. 27 июня 1941 возглавил Генеральный штаб народно-освободительных и партизанских отрядов Югославии (см. в ст. Народно-освободительная война народов Югославии 1941–1945). Осенью 1941 вел переговоры с возглавлявшим движение четников полковником королевской армии Д. Михаиловичем о совместных боевых действиях. Их сотрудничество, однако, вскоре переросло в противостояние. В 1942–1944 участвовал в боевых операциях Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) в Боснии и Герцеговине. В сформированном в 1943 на II сессии Антифашистского вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ) правительстве получил пост главы Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) (премьер-министра) и звание маршала. После эвакуации в мае 1944 на о. Вис провел переговоры с представителями королевского югославского правительства в эмиграции. 29 ноября 1945 в стране была ликвидирован монархия и образована Федеративная Народная Республика Югославия (ФНРЮ). В 1948 произошел разрыв советско-югославских отношений, известный как конфликт Сталина и Т. Лидеры КПЮ во главе с Т. разработали альтернативный советской модели путь строительства социализма на основе рабочего самоуправления, а также новую, внеблоковую модель внешней политики. С 1953 по 1980 — президент Югославии. В 1956 Т. наряду с Г. А. Насером и Д. Неру стал одним из организаторов и многолетних лидеров Движения неприсоединения, в 1961–1964 — его генеральный секретарь. Политический курс Т., его внешнеполитические инициативы и глубокие экономические реформы, позволившие поднять уровень жизни населения Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), укрепляли его авторитет в стране и в мире.
Постепенно формировался культ личности Т., сопровождавшийся авторитарными методами управления, роскошным образом жизни. Выступавшие против этого курса члены руководства Союза коммунистов Югославии (СКЮ) (М. Джилас, Ф. Туджман, М. Никезич, Л. Перович) подвергались репрессиям. Страх заговора заставил Т. обвинить в шпионаже и предательстве даже его последнюю жену Йованку Броз (1924–2013), которую поместили в 1977 под домашний арест. Похоронен в Белграде в специально сооруженном «Доме цветов».
Лит.: Гиренко Ю. С. Сталин — Тито. М., 1991; Уэст Р. Иосип Броз Тито: власть силы. Смоленск, 1998; Аникеев А. С. Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период «холодной войны» (1945–1957). М., 2002; Goldstein I., Goldstein S. Tito. Novi Sad, 2018; Бондарев Н. В. Русские тайны Иосипа Броза. Архивы свидетельствуют. М., 2019; Пирьевец Й. Тито и товарищи. М.–СПб., 2019. Л. В. Кузьмичева.