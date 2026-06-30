ТИСУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-краеведческий музей Тисульского района.

3 августа 2012 года состоялось торжественное открытие музея , ознаменовавшееся выставкой «История техники глазами современника», где были представлены экспонаты из фонда музея и частной коллекции тисульчанина А.А. Саломатина.

Сегодня музей предлагает вниманию посетителей постоянно действующие выставки: 1. «Здесь Родины моей начало...» (природные богатства Тисульского района. 2. «Находки и открытия: из прошлого в будущее» (археологическое прошлое Тисульского района). 3. «Тепло старинных очагов» (история крестьянского быта конца XIX - начала ХХ веков). 4. «Страницы истории Тисульского района». В музее регулярно оформляются временные и передвижные выставки, проводятся выездные экскурсии, музейные мероприятия. Фонды музея составляют 6708 экспонатов. Наиболее интересные экспонаты: макеты Каштакского острога 1697 года, нумизматическая коллекция монет и денежных знаков (конца XVIII-ХХ веков), документальные и фотоматериалы по истории предприятий, организаций, населенных пунктов Тисульского района, коллекции предметов археологии, этнографии, истории техники.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей Тисульского района.