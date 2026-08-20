ТИРАНИЯ (др.-греч. τυραννίς, лат. tyrannis) На чтение: 1 минута

Форма государственной власти, основанная на единоличном правлении, и, установленная незаконным, как правило, насильственным путем.

В известном учении античных авторов о формах правления тирания представлена как неправильная форма, своего рода отклонение от монархии. Термин «тирания» негреческого, вероятно, малоазийского (скорее всего лидийского) происхождения впервые встречается у паросского поэта Архилоха применительно к власти лидийского царя Гигеса (fr. 25 Bergk4) и, возможно, еще до появления тирании в самой Греции. Первоначально термин «тирания», по-видимому, не имел негативного оттенка и использовался в качестве одного из синономов близких по смыслу терминов: басилейя, монархия и т. п. Негативное значение слово «тирания» приобрела лишь в IV в. до н. э., прежде всего в трудах Платона и Аристотеля , уделявших значительное внимание классификации известных им форм правления. В истории древней Греции известно несколько типов тирании: 1. ранняя или старшая, возникшая в период становления полиса (VII–V вв. до н. э.); 2. тирания, установленная персидскими властями в завоеванных ими греческих городах (конец VI–V вв. до н. э.) и 3. поздняя или младшая тирания, утвердившаяся в эпоху кризиса полиса (конец IV–II вв. до н. э.). Наиболее известными ранними тиранами были: Кипсел и Периандр в Коринфе, Орфагор и Клисфен в Сикионе, Писистрат в Афинах, Фрасибул в Милете, Поликрат на Самосе, Гелон и Гиерон в Сиракузах. В числе тиранов – персидских ставленников в источниках чаще других упоминаются: Гистией и Аристагор в Милете, Силосонт на Самосе, Артемисия в Галикарнассе. Среди поздних тиранов широкую известность приобрели Дионисий Старший и Агафокл в Сиракузах, Ясон Ферский в Фессалии и Набис в Спарте. Придя к власти при поддержке демоса тираны вынуждены были идти на определенные преобразования для улучшения жизни рядовых граждан: наделение их землей, выведение колоний, развитие торговли и ремесленного производства, благоустройство городов и гаваней. После укрепления своего положения тираны все чаще начинали прибегать к репрессивным методам управления: разоружению народа, обложению его налогами, изгнаниям и казням противников своего режима. Отдельным тиранам удавалось основать династии, которые удерживали власть в течение длительного времени (Орфагориды – 100 лет, Кипселиды – 73 года, Писистратиды – 35 лет), но в целом тирания была кратковременным явлением. Вместе с тем, несмотря на переходный характер и относительную кратковременность тирания сыграла существенную роль в истории греческого общества, лишив аристократию монополии на власть и уничтожив ее наиболее активных лидеров она подорвала влияние родовой знати на общественную жизнь и способствовала последовавшей за падением тирании демократизации полисов.

Исторические источники :

Plato. Res Publica, VIII;

Aristoteles. Politica, III–V;

Aristoteles. Athenaion Politea, 13–19;

Herodotus, I, 20–24; 59–64; III, 39–53; 120–125; 139–149; V, 55–56; 67–68; 92; 94–95; VI, 126–130; VII, 153–166.

Автор статьи: С.М. Жестоканов