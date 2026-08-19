ТИР
Тир (из греч.; финик. Цур, ныне Сур в Ливане) — финикийский город, включавший цитадель на острове (Новый Т.) и основное поселение на берегу (Ушу, Старый Т.). Заселен с начала III тысячелетия до н. э., население, видимо, уже с того времени — ханаанеи (финикийцы — именование прибрежных ханаанеев). В III–II тысячелетиях до н. э. — город-государство с царями во главе. Во 2-й половине XVI — середине XII в. до н. э. с небольшими перерывами — под верховным контролем Египта. По торговому значению уступал соседнему Сидону и особенно Угариту. Нашествие «народов моря» (исход 1190-х или 1180-е до н. э.) положило конец Угариту и, видимо, затронуло Т. и Сидон. Группа сидонян выселилась в Т. и способствовала его восстановлению, после чего тиряне (и, возможно, южные финикийцы в целом) вместе с жителями Сидона именовались «сидонянами». В конце XII — начале XI в. до н. э. Т., уже свободный от контроля Египта, вносит главный вклад в первый этап финикийской колонизации, выводя колонии в Испанию (Гадес), Африку (Утика, Ликс), на Сицилию и некоторые острова Эгеиды и превратившись тем самым в средиземноморскую морскую державу.
В XI в. до н. э. цари Т. подчиняют Сидон и всю Южн. Финикию. Их царство называлось «царством сидонян» (в науке — Тиро-Сидонское, Тиро-Финикийское царство), достигло расцвета при Хираме I (ок. 969 — 936 до н. э.), союзнике Соломона, царя Израиля, которому Хирам отправил кедры и мастеров для возведения Храма Яхве в Иерусалиме. Хирам вел масштабное строительство. В 1-й половине IX в., при узурпаторе Итобаале I, начинается финикийская колонизация Кипра. Колонии Т. признавали ту или иную степень зависимости от него. Дочь Итобаала I, Иезевель, стала женой Ахава, царя Израиля. По древней традиции, в 815/814 до н. э. тирская царица Элисса, вынужденная бежать из Т., основала Карфаген (не признававший верховенства Т.). В 743 до н. э. Т. покорился ассирийской власти, однако попытки Ассирии в конце 730-х — 720-х до н. э. отторгнуть от Т. подвластные ему города Финикии и встречные попытки Т. отложиться от Ассирии вызвали войну (ок. 724 — 720 до н. э.). По ее итогам царь Т. Элули (Элулай) признал власть Ассирии, но вернул под контроль Т. все утраченное. Новое восстание Элули (около 704 до н. э.) привело к осаде Т., бегству Элули за море и отторжению всех городов Финикии, ранее подвластных Т. (701 до н. э.); вскоре Т. подчинился ассирийской власти. Многие заморские колонии, однако, продолжали номинально признавать старшинство Т. Несколько новых попыток Т. отложиться от Ассирии в VII в. до н. э. были подавлены, но около 630 до н. э. владения Ассирии западнее Евфрата, включая Т., вернули себе независимость (возможно, в результате имевшего место в это время нашествия скифов на Сирию — Палестину).
В конце VII — 1-й половине VI в. до н. э. Т. — главный торговый центр Средиземноморья и Красноморья с населением более 30 тыс. человек. В 604 до н. э. Т. покорился Навуходоносору II, царю Вавилонии, но дипломатические усилия фараонов Псамметиха II, совершившего в 591 до н. э. визит в Финикию, и его преемника Априя около 589 до н. э. вызвали отложение Т. вместе с другими политиями Палестины и Заиорданья к Египту. 13-летняя осада Навуходоносором II Т. (около 586 — 573 до н. э.) заставила Т. признать вавилонскую власть. Первенство среди финикийских городов перешло к Сидону. В 564 до н. э. Навуходоносор II упразднил царскую власть в Т., заменив ее выборными суффетами (в результате те колонии Т., которые еще признавали его номинальное верховенство, отказались от этого), но Набонид ее восстановил.
После завоевания Вавилонии Ахеменидами Т. был включен в подвластную им федерацию с Сидоном и Арвадом. В 332 до н. э. после 7-месячной осады Т. был взят Александром Македонским; при этом впервые в истории была захвачена островная часть Т., а население продано в рабство. Т. был подвластен македонским династиям до 126 до н. э., с 66 до н. э. — Риму. Оставался важным торговым центром до конца XIII в. н. э.
Лит.: Циркин Ю. Б. История библейских стран. М., 2003. А. А. Немировский, С. А. Коваль.