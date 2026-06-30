ТИНГ

Тинг ( дат ., швед ., норв . ting) — в древности собрание общинников у германских народов, прежде всего у скандинавов. Народные собрания германцев описаны Тацитом : собирались в новолуние или полнолуние, рассаживались вооруженными, слушали вождя и жрецов. На собрании можно было предъявить обвинение или потребовать осуждения на казнь; там же избирали старейшин, отправлявших правосудие. О значении Т. для скандинавов свидетельствует «Старшая Эдда»: «Муж неразумный / увидит приязнь / в улыбке другого, / а после на тинге / едва ли отыщет / сторонников верных». Сведения о Т. (в том числе об альтинге — общем Т. исландцев) содержат исландские саги . Согласно сагам, общинники и знать делали на Т. объявления, вели тяжбы, вызывали на поединок, объявляли вне закона, уплачивали виру, мирились, совершали помолвки, завещали наследство, расторгали браки. На Т. знакомились, приглашали в гости, обменивались подарками. Сакральная функция Т. отражена в сагах и хрониках. По Адаму Бременскому , свеи каждые 9 лет собирались в Уппсале, совершая жертвоприношение в священной роще; этот обычай упомянут и у Снорри Стурлусона . Т. часто проходили в местах почитания язычес­ких богов. По сагам и хроникам, на Т. имела место и проповедь христианства: миссионеры убеждали участников собраний обратиться в христианскую веру. Одна из важнейших функций Т. — провозглашение конунга на Т. страны и на Т. областей. С распространением христианства Т. стали нередко приурочиваться к христианским праздникам; возник Т. прихода, промежуточная инстанция между Т. деревни и Т. сотенного округа — минимальной административной единицы. По мере сословной и имущественной дифференциации общества Т. отчасти утрачивал политическое значение и становился в основном судебной инстанцией: на Т. вершился суд, утверждалось право. Но все же в течение всего Средневековья частично сохранилась политическая роль Т.; так, на Т. велась агитация в ходе народных восстаний. Традиция Т. стала одной из предпосылок возникновения всесословных собраний — риксдагов в Скандинавских странах.

Ист .: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980; Исландские саги. Т. I–II. СПб., 1999; Швеция и шведы в средневековых источниках. М., 2007.

Лит .: История Швеции. М., 1974; История Норвегии. М., 1980; Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Stockholm, 1991; Sawyer B., Sa­wyer P. Medieval Scandinavia. Minneapolis—London, 1992; Risøy A. I. Ting og konfliktløsning i vikingtidas Norge // Collegium Medievale. 2019. Vol. 32. № 2. S. 11–30. А. Д. Щеглов.