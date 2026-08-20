ТИМУРИДЫ

Тимури́ды — тюрко-монгольская династия, правившая в Центральной Азии ( Мавераннахр и Хорезм) и Иране ( Хорасан ) в XV–XVI вв. Еще при жизни Тимур назначал наместниками в покоренных странах своих сыновей, Умар-шайха, Миран-шаха и Шахруха, и внуков, Абу-Бакра и Умара, а перед смертью разделил свои владения между ними и их потомками, которые после его кончины объявили себя независимыми государями. Старшими среди них были Пир-Мухаммад (род. в 1376) — сын первенца Тимура, Джахангира, назначенный наследником и сидевший в Балхе , и Шахрух (род. в 1377), сидевший в Герате . Сыновья Умар-шайха — Пир-Мухаммад, Рустам и Искандар — сидели в Фарсе и Ираке Персидском , Абу-Бакр и Умар — в Иранском Азербайджане и Ираке Арабском , а сын Миран-шаха, Халиль-Султан, стоявший в Чаче ( Ташкент ), уже в 1405 овладел Мавераннахром , но добровольно признал первенство Шахруха. В 1405 и 1408 Умара и Абу-Бакра из их уделов вытеснили Кара-Коюнлу . Шахрух в 1409 соединил под своей властью Мавераннахр, где посадил своего сына Улугбека , и Хорасан , где остался сам, в 1413 восстановил тимуридскую власть в Хорезме, а в 1414 поставил своего сына, Ибрахим-султана, в Фарсе. После нескольких походов на Иранский Азербайджан он в 1436 признал его правителем Кара-Коюнлу Джахан-шаха. Недолговременным было его господство в Кашгаре , который он вынужден был уступить Моголистану .

Шахрух, Улугбек и Ибрахим заботились об экономическом процветании подвластных земель и славились как покровители искусств, наук и словесности. На годы их правления приходится активизация дипломатических контактов Ирана с Китаем и Индией , а также с Мамлюков государством и Османской империей . В конце царствования Шахруха вновь вспыхнули династические смуты, и с 1449 Хорасан и Мавераннахр контролировали другие члены семейства.

В Хорасане теперь властвовал внук Шахруха, Абуль-Касим Бабур (1450–1457), в Мавераннахре — внук Миран-шаха, Абу-Саид (1451–1469), который в 1458–1468 вторично объединил обе области. После казни Абу-Саида в плену у Ак-Коюнлу в Мавераннахре утвердился его сын Ахмад-мирза (1469–1494), а в Хорасане — правнук Умар-шайха, Султан-Хусайн-и Байкара (1469–1506), при котором Герат превратился в важнейший центр тюрко-иранской культуры, где творили поэты Навои (его соученик) и Джами , хронисты Мирхонд и Хондемир, художник Бехзад. После смерти Ахмада и Султан-Хусайна их владения, ослабленные усобицами, пали под ударами Мухаммада Шейбани (в 1500 и 1507 соответственно). Сыновья и преемники Хусайна, Бади-аз-Заман и Музаффар Хусайн, бежали в Кандагар , а племянник Ахмада, Бабур , владетель Ферганы, в 1504 удалился в Кабул и в дальнейшем связал свою судьбу с Индией, где в 1526 основал индийскую ветвь Т. ( Могольская империя) .

Лит .: Roemer H. R. Die Nachfolger Timurs. Abriss der Geschichte Zentral- und Vorderasiens im 15. Jahrhundert // Islamwissenschaftliche Abhandlungen: Fritz Meier zum sechzigsten Geburtstag. Hrsg. von R. Gramlich. Wiesbaden, 1974; Timurid Art and Culture. Iran and Central Asia in the Fifteenth Century / Ed. by L. Golombek and M. Subtelny. Leiden, 1992; Subtelny M. Timurids in Transition: Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran. Leiden, 2007. Т. К. Кораев.