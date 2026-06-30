ТИМEЙ (др.-греч. Τίμαιος)

Древнегреческий историк.

Сын основателя города Тавромений Андромаха, был изгнан с родины в 310-е гг. сиракузским тираном Агафоклом и переехал в Афины. Возможно, перед смертью Тимей вернулся на Сицилию.

Его главное произведение – «История», как минимум, в 38 книгах, к нему примыкала «История войн Пирра», оканчивающаяся в 264 г. до н.э. Сочинение Тимея не дошло до нас; сохранилось только 150 фрагментов. В центре его труда находится история стран западного Средиземноморья, прежде всего Сицилии, а также Карфагена и великой Греции. В первых книгах Тимей описал географию и мифологическую историю, упомянул об этрусках, которые, по его мнению, пришли из Лидии, доказывал троянское происхождение римлян и вообще отвел Риму большое место в своей «Истории», уделял внимание истории культуры.

Тимей много занимался хронологией: он сопоставил системы счета лет различных государств с олимпиадами и ввел обычай счета лет по ним. Возможно, он написал специальное сочинение, посвященное синхронизации Олимпийских игр, спартанских эфоров , афинских архонтов и жрецов Геры в Аргосе.

Тимей использовал огромный массив данных, взятый им из трудов предшественников, однако, по словам Полибия, он не имел достаточного опыта в государственных и военных делах для того, чтобы понимать действительную связь событий и мотивы действующих лиц. Кроме того, Тимея обвиняют в предвзятости к описываемым лицам и современникам: одних он превозносит (Тимолеонт), а других очерняет ( Аристотель , Филист, Агафокл и др.). Тимей отводил большое место всяческим предзнаменованиям, сновидениям и суевериям. Его сочинение написано в риторическом духе, но тот же Полибий критиковал речи, которые Тимей влагал в уста своих героев, и говорил, что он подобны школьным упражнениям.

Несмотря на эти критические отзывы, «История» пользовалась уважением среди последующих авторов: ею пользовались Корнелий Непот , Диодор Сицилийский , Дионисий Галикарнасский, Плутарх , Юстин .