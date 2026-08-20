ТИМАШЕВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ

Образование и карьера

Егор Тимашев родился в 1791 году. Его детские годы прошли в Ташле. В 1809 году поступил на службу юнкером в Оренбургский драгунский полк. В декабре 1811 года уже корнетом Е.Н. Тимашев переведен в Сумский гусарский полк.

Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813 – 1814 годов. Сражался в многочисленных битвах: под Витебском, Смоленском, при Вязьме, Бородине, под Лейпцигом, Провиансом. За это время он получил два новых чина, удостоен ордена Св. Анны 4-й степени и Св. Владимира 4-й степени. 15 марта 1814 года Е.Н. Тимашев получил производство в ротмистры и удостоился награды Австрийского императора – ордена Св. Леопольда малого креста, а также награды Баварского короля – ордена Св. Максимилиана.

Возвращение в Оренбург

В 1817 году Е.Н. Тимашев возвратился в Оренбург и был назначен старшим адъютантом в отдельный Оренбургский корпус. С 1819 года – адъютант в лейб-гвардии Гусарском полку.

С 1822 по 1830 годы – наказной атаман Оренбургского казачьего войска. В 1823 году он повышен до полковника.

В 1831 году Е.Н. Тимашева зачислили в запас. Его новым видом деятельности стало хозяйствование в своих имениях, которые располагались в девяти деревнях Оренбургской губернии (152 тыс. десятин) с 2519 душами крестьян.

С 1833 по 1844 годы Е.Н. Тимашев пять раз избирался губернским предводителем дворянства. После избрания на третье трехлетие он получил производство в генерал-майоры. В 1844 году Е.Н. Тимашев вышел в отставку и поселился в Ташле.

Умер Е.Н. Тимашев 17 февраля 1849 года.

Семья

Жена – Екатерина Александровна Загряжская. Дети: Николай (1816), Александр (1818).